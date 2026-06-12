Państwo finansuje składki na ubezpieczenia społeczne dla trzech głównych grup, m.in. osób sprawujących opiekę, bezrobotnych i wybranych zawodów ważnych dla interesu publicznego.

Wśród beneficjentów dopłat do składek społecznych są osoby na urlopach wychowawczych, bezrobotni z zasiłkiem, a także nianie i duchowni.

Ponad 20 grup zawodowych, w tym rolnicy, studenci i bezrobotni, nie płaci składek zdrowotnych, które w całości lub części pokrywa państwo.

Aż 15 proc. budżetu NFZ pochodzi z dotacji państwowych, co pokazuje skalę finansowania składek zdrowotnych za liczne grupy społeczne i zawodowe.

Wiceminister Sebastian Gajewski wyjaśnia, kto jest zwolniony z opłacania składek

Podczas środowego posiedzenia Sejmu posłowie Koalicji Obywatelskiej zapytali o grupy społeczne, za które państwo opłaca składki emerytalne i zdrowotne. Odpowiedzi udzielił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski, który szczegółowo omówił, kto i na jakich zasadach jest zwolniony z tego obowiązku. Podkreślił, że finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) pochodzi nie tylko bezpośrednio z budżetu państwa, ale także z państwowych funduszy celowych, takich jak Fundusz Pracy czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Prezes ZUS o rencie wdowiej i sztucznej inteligencji. „Nie cieszmy się z dużej waloryzacji”

ZUS: Te trzy grupy nie muszą płacić składek

Wiceminister Gajewski wskazał, że rozwiązanie, w którym państwo przejmuje ciężar opłacania składek, jest stałym elementem systemu i dotyczy trzech głównych grup. Zgodnie z wyjaśnieniami wiceministra, to, kto nie płaci składek do ZUS, jest jasno określone w przepisach.

Oto, kto dokładnie znalazł się na liście:

Osoby sprawujące opiekę – chodzi tu głównie o opiekunów dzieci (np. na urlopach wychowawczych czy pobierających zasiłek macierzyński), ale też osoby opiekujące się dorosłymi z niepełnosprawnościami (pobierające świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy).

– chodzi tu głównie o opiekunów dzieci (np. na urlopach wychowawczych czy pobierających zasiłek macierzyński), ale też osoby opiekujące się dorosłymi z niepełnosprawnościami (pobierające świadczenie pielęgnacyjne czy specjalny zasiłek opiekuńczy). Osoby bezrobotne, które szukają pracy – do tej grupy zaliczają się osoby zarejestrowane w urzędzie pracy i pobierające zasiłek dla bezrobotnych.

– do tej grupy zaliczają się osoby zarejestrowane w urzędzie pracy i pobierające zasiłek dla bezrobotnych. Osoby aktywne zawodowo, wykonujące pracę w interesie publicznym – w tej kategorii znaleźli się m.in. żołnierze niezawodowi w służbie czynnej, nianie, a także duchowni, których składki finansowane są z budżetu państwa za pośrednictwem Funduszu Kościelnego.

33