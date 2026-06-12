Więcej pieniędzy w ZUS. Skąd rekordowe wpływy ze składek na początku roku?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przynosi dobre wieści na początek 2026 roku. W pierwszym kwartale do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) wpłynęła imponująca kwota 101,7 miliarda złotych z tytułu składek. To aż o 9,1% więcej w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym, co jest wyraźnym sygnałem stabilności całego systemu.

Co stoi za tym finansowym sukcesem? Według analizy opublikowanej przez ZUS, to efekt dwóch głównych czynników. Po pierwsze, systematycznie rośnie liczba osób ubezpieczonych, która na koniec marca osiągnęła 16,3 miliona (o 21,6 tysiąca więcej niż rok wcześniej). Po drugie, rosnące wynagrodzenia Polaków bezpośrednio przekładają się na wyższe kwoty składek ZUS zasilających fundusz.

Dobra sytuacja ZUS to wyższe emerytury. O ile wzrosły świadczenia?

Lepsza sytuacja finansowa FUS to przede wszystkim dobra wiadomość dla ponad 8 milionów emerytów i rencistów w Polsce. Stabilność funduszu ma bezpośrednie przełożenie na regularność i wysokość ich wypłat. W pierwszych trzech miesiącach roku na same emerytury i renty wydano 105,6 miliarda złotych, co stanowiło prawie 88% wszystkich wydatków. Co ważne, przeciętna miesięczna wysokość emerytury i renty w marcu wyniosła 4381 złotych, czyli o 7,5% więcej niż rok wcześniej, co dla portfeli seniorów jest z pewnością odczuwalnym wzrostem.

Kto płaci składki na polskie emerytury? Coraz większa rola cudzoziemców

Okazuje się, że cichym bohaterem i ważnym filarem stabilności systemu stają się cudzoziemcy. Jak czytamy w publikacji ZUS, rośnie ich rola w polskim systemie ubezpieczeń. Na koniec marca liczba legalnie pracujących obcokrajowców, od których odprowadzane są składki, osiągnęła już 1,305 miliona osób. Stanowią oni obecnie 8% wszystkich ubezpieczonych, a najliczniejsze grupy to obywatele Ukrainy oraz Białorusi.

Ta rosnąca liczba ubezpieczonych z zagranicy ma kluczowe znaczenie dla bieżącej kondycji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Płacone przez nich składki zasilają wspólną kasę, z której finansowane są świadczenia dla obecnych emerytów i rencistów. To istotny element, który dodatkowo wzmacnia stabilność całego systemu emerytalnego w Polsce.

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Na ile system ZUS jest samodzielny? Kluczowe dane o finansowaniu emerytur

Kluczowe pytanie, które nurtuje wiele osób, dotyczy tego, na ile system jest samodzielny finansowo, a na ile zależy od wsparcia z budżetu państwa. Dane ZUS przynoszą nutkę optymizmu. Kluczowy wskaźnik, czyli pokrycie wydatków wpływami ze składek, wyniósł w pierwszym kwartale 2026 roku aż 81,5%. Oznacza to, że lwia część pieniędzy na emerytury, renty i inne świadczenia pochodziła bezpośrednio ze składek osób pracujących, a nie z państwowej dotacji. To ważny sygnał, że pomimo różnych wyzwań gospodarczych, finanse FUS zachowują wysoką i pożądaną stabilność.

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