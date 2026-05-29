ZUS ostrzega przed utrudnieniami. Nie załatwisz ważnych spraw

Dariusz Brzostek
2026-05-29 15:41

Miliony Polaków muszą przygotować się na utrudnienia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał pilny komunikat i ostrzega przed problemami z dostępem do swoich usług. Kłopoty pojawią się już 2 czerwca i dotkną między innymi portalu eZUS, programu Płatnik oraz aplikacji mobilnych.

Autor: ZUS Ręka trzyma smartfon z otwartą aplikacją mZUS, prezentującą opcje świadczeń dla rodzin, zasiłków, ubezpieczeń, emerytur, zaświadczeń lekarskich i kalkulatora emerytalnego. Obok widoczne są logotypy mZUS, mZUS dla Płatnika oraz mZUS dla Lekarza. Więcej o utrudnieniach w ZUS przeczytasz na Super Biznes.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zaplanowanych pracach serwisowych. Przez kilka godzin część usług będzie całkowicie niedostępna albo ograniczona.

Pierwsza przerwa techniczna rozpocznie się już w nocy z 1 na 2 czerwca. Problemy mają potrwać od godziny 2.00 do 5.00 rano.

Nie będzie dostępu do eZUS i Płatnika

W czasie prac użytkownicy mogą mieć problemy z logowaniem do portalu eZUS oraz korzystaniem z jego funkcji. Ograniczenia obejmą także popularny program Płatnik oraz oprogramowanie interfejsowe.

Kłopoty mogą pojawić się również na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Urząd uspokaja jednak, że część usług nadal będzie działać. Lekarze posiadający aplikację mZUS dla Lekarza będą mogli wystawiać e-zwolnienia, jeśli wcześniej sparowali aplikację z kontem eZUS.

Dostępne mają być także aplikacje mobilne mZUS oraz mZUS dla Płatnika.

Wieczorem kolejne wyłączenia

To jednak nie koniec problemów dla użytkowników. Druga przerwa techniczna została zaplanowana na wieczór. 

Od godziny 20.00 do 22.00 portal eZUS i wszystkie jego funkcje będą całkowicie niedostępne. Nie będzie można korzystać także z aplikacji mZUS, mZUS dla Lekarza oraz mZUS dla Płatnika.

Problemy nawet z e-zwolnieniami

ZUS ostrzega również lekarzy. W czasie wieczornych prac serwisowych mogą wystąpić trudności z anulowaniem zwolnień lekarskich e-ZLA.

Dlatego urząd apeluje, by ważne sprawy załatwić wcześniej i nie zostawiać ich na ostatnią chwilę. Szczególnie że utrudnienia mogą dotknąć zarówno przedsiębiorców, lekarzy, jak i zwykłych klientów korzystających z elektronicznych usług ZUS.

