Rekordowe wakacje z PKP Intercity. Nowe pociągi i trasy na lato

Łukasz Trybulski
2026-05-29 15:55

PKP Intercity rusza z rekordową ofertą w wakacje 2026. Przewoźnik uruchamia aż 560 pociągów na dobę, w tym wiele nowych połączeń PKP. Pojawi się m.in. bezpośredni skład Pendolino z Bielska-Białej do Ustki, a pasażerowie znów pojadą pociągiem nad morze do Chorwacji.

Autor: Anna Kisiel/Super Express Pociąg PKP Intercity stoi na peronie dworca Bydgoszcz Główna, widoczna infrastruktura kolejowa i budynek dworca. Obraz nawiązuje do planowanych rekordowych połączeń PKP Intercity na lato 2026. Więcej o nowościach w ofercie kolejowej przeczytasz na portalu Super Biznes.
  • PKP Intercity uruchomi rekordowe 560 pociągów dziennie latem 2026, zwiększając ofertę o 46 składów i zapewniając najgęstszą siatkę połączeń w historii.
  • Zyskaj nowe, komfortowe połączenia Pendolino, m.in. bezpośrednio z Bielska-Białej do Ustki, drugie do Kołobrzegu i wydłużoną trasę do Świnoujścia.
  • Powrót popularnego Adriatic Express do Chorwacji i Słowenii to hit sezonu, a do tego nowe pociągi ułatwią dojazd nad polskie morze, w tym na Półwysep Helski.
  • Po 30 latach pociągi wracają do Łomży, wzrośnie liczba połączeń na Mazurach, a dodatkowe składy ułatwią dojazd w góry i do Pragi.

Ile pociągów pojedzie latem 2026 roku?

Tegoroczne lato na torach zapowiada się rekordowo. PKP Intercity przygotowuje dla podróżnych największą w historii siatkę połączeń. Od niedzieli 14 czerwca 2026 roku, kiedy wejdzie w życie wakacyjny rozkład jazdy, pasażerowie w ramach PKP Intercity na wakacje 2026 będą mieli do dyspozycji aż 560 pociągów każdego dnia. To o 46 składów więcej niż w poprzednich sezonach. W praktyce oznacza to znacznie gęstszą siatkę połączeń i więcej możliwości dotarcia do popularnych miejscowości turystycznych – nad morzem, w górach czy na Mazurach.

Nowe trasy Pendolino. Gdzie dojedziemy pociągiem premium latem 2026?

Dużą nowością w planowanym rozkładzie są zmiany w siatce połączeń Express InterCity Premium, czyli popularnego Pendolino. Największą nowością w siatce połączeń premium jest uruchomienie bezpośredniego pociągu Pendolino z Bielska-Białej do Ustki, który połączy dwa miasta partnerskie. Dzięki temu mieszkańcy Bielska-Białej i Katowic zyskają bezpośredni i komfortowy dojazd nad Bałtyk. Czas przejazdu z Warszawy Centralnej do Ustki ma wynieść poniżej pięciu godzin.

To nie wszystko. W sezonie letnim pasażerowie skorzystają też z drugiej pary pociągu Pendolino do Kołobrzegu. Skład ma wyruszać rano z Zakopanego i przez Kraków, Warszawę, Gdańsk oraz Gdynię dotrzeć na wybrzeże. Pojawi się także bezpośrednie połączenie Pendolino ze stolicy do Świnoujścia. Pociąg, który obecnie kończy bieg w Szczecinie, od 26 czerwca 2026 roku ma jeździć w wydłużonej relacji aż do nadmorskiego kurortu.

Pociągiem nad morze, w góry i za granicę – hity sezonu 2026

Najbardziej wyczekiwaną informacją dla wielu turystów jest powrót pociągu Adriatic Express. Popularny skład do chorwackiej Rijeki ma wrócić na tory 26 czerwca 2026 roku i kursować aż sześć razy w tygodniu. Poza tradycyjnym kursem do chorwackiej Rijeki, po raz pierwszy pojawią się wagony bezpośrednie do słoweńskiego Kopru.

Jeśli chodzi o polskie morze, tu również pojawią się nowe połączenia PKP. Na tory mają wyjechać m.in. niedzielny EIC Morena z Gdyni do Warszawy oraz weekendowy IC Promenada z Wrocławia do Kołobrzegu. Z kolei EIC Posejdon pojedzie w wydłużonej relacji z Krakowa do Kołobrzegu. Ułatwiony będzie także dojazd na Półwysep Helski:

  • EIC Neptun z Krakowa przez Warszawę,
  • TLK Wydmy z Bohumina przez Katowice,
  • TLK Korsarz z Krakowa przez Łódź i Toruń,
  • IC Artus z Bielska-Białej przez Wrocław i Poznań.

Warto jednak pamiętać, że z powodu prac modernizacyjnych na odcinku Łeba – Lębork, na tej trasie prawdopodobnie będzie kursować zastępcza komunikacja autobusowa.

Co z pociągami na Mazury i na południe Polski?

Wakacyjny rozkład przyniesie historyczną zmianę dla mieszkańców północno-wschodniej Polski. Po ponad 30 latach przerwy pociągi wracają do Łomży. Mieszkańcy będą mogli skorzystać z całorocznych połączeń IC Omulew i IC Orzyc na trasie Białystok – Olsztyn. Znacząco poprawi się też oferta na linii Olsztyn – Giżycko – Białystok, gdzie liczba połączeń wzrośnie z dwóch do sześciu dziennie.

Z kolei na południu kraju łatwiej będzie dojechać w góry. Do Zakopanego pojadą dwa dodatkowe pociągi ekonomiczne: TLK Kozica z Poznania i TLK Małopolska z Trójmiasta. Od 21 lipca pociągi IC San i IC Witos relacji Warszawa – Przemyśl wrócą na trasę przez Rzeszów, co skróci czas przejazdu między stolicą a Rzeszowem do 3 godzin i 40 minut. Nowością będzie także międzynarodowe połączenie z Krakowa do Pragi – pociąg IC Olza.

