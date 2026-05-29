Cyfrowe zwierzątko w nowym wymiarze

W morzu powtarzalnych gadżetów to właśnie Interaktywne zwierzątko Bitzee Magicals od Spin Master przykuło naszą największą uwagę. Zamiast kolejnego ekranu, otrzymujemy tu innowacyjną formę cyfrowego pupila zamkniętego w fizycznym, poręcznym pudełku. To fascynujące połączenie świata wirtualnego z namacalnym przedmiotem, które natychmiast reaguje na dźwięk, dotyk, a nawet potrząsanie.

Co sprawia, że Bitzee jest tak wyjątkowe? Przede wszystkim ogromna regrywalność. Dziecko nie dostaje gotowej zabawki, ale angażujący proces – musi zaopiekować się stworzonkiem, by odblokować łącznie aż 20 różnych, uroczych postaci. Za 119,00 zł otrzymujemy inteligentną rozrywkę, która w mądry sposób uczy odpowiedzialności, oferując przy tym mnóstwo frajdy z odkrywania kolejnych funkcji.

Kreatywność i najgorętsze trendy sezonu

Obecne trendy w świecie zabawek stawiają na personalizację i podążanie za internetowymi viralami. W najnowszej ofercie znaleźliśmy dwa produkty, które idealnie wpisują się w te założenia, pozwalając dzieciom na wyrażenie siebie w bardzo przystępny sposób.

Z jednej strony mamy zestaw Lalka Rainbow High Creative Crystals od MGA (99,00 zł), który genialnie łączy klasyczną zabawę lalką z pobudzającym wyobraźnię kreatywnym DIY. Dzięki dołączonej żywicy i formom, najmłodsi mogą samodzielnie tworzyć kryształową biżuterię. Z drugiej strony na półkach czeka Pluszowy plecaczek Ele fun (49,99 zł) – absolutny strzał w dziesiątkę dla fanów wszechobecnego trendu na kapibary. To nie tylko imponująca, bo ok. 40-centymetrowa, miła w dotyku przytulanka, ale też w pełni funkcjonalny dodatek na codzienne wycieczki.

Klasyka, która nigdy nie zawodzi

Niektóre koncepcje zabawy są ponadczasowe, a ich nowoczesne wydania wciąż potrafią dostarczyć ogromnych emocji. Jeśli szukasz sprawdzonych rozwiązań, które gwarantują jakość i długie godziny zaangażowania, dwie poniższe propozycje z pewnością spełnią te oczekiwania.

Klocki LEGO® (29,99 zł /opak.) – wybitnie atrakcyjna cena za zestawy absolutnego lidera rynku. Sklep oferuje szeroki przekrój przez najpopularniejsze serie, od Star Wars po Ninjago, co czyni z nich niezawodny prezent na każdą okazję.

Samochód zdalnie sterowany Monster lub Skull Racer (89,90 zł /zest.) – gotowy do akcji model w świetnej skali 1:10. To klasyczna, motoryzacyjna przygoda i kompletny zestaw gwarantujący natychmiastową zabawę tuż po wyjęciu z pudełka.

Coś dla małych kibiców i przyszłych mistrzów

Dla dzieci, które żyją sportem, Biedronka przygotowała oficjalne produkty związane z piłką nożną. Zbliżający się mundial to idealna okazja, by sprezentować T-shirt z logo FIFA World Cup 2026 (39,99 zł) lub piłkę nożną Adidas w rozmiarze 5 (89,90 zł). Młodzi fani klubów piłkarskich z pewnością ucieszą się też z bokserek (24,99 zł/2-pak) lub skarpet (14,99 zł/3-pak) z herbami FC Barcelona i Real Madrid.

Nowoczesne gadżety dla starszaków

Prezent dla nastolatka to zawsze wyzwanie. Biedronka proponuje elektronikę, która z pewnością trafi w ich gusta. Prawdziwą perełką jest projektor 4K UHD marki Forever (249,00 zł), który zamieni dziecięcy pokój w salę kinową.