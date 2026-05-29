Rusza wielka promocja na długi weekend. Pociągi pojadą nad morze i na Mazury

Tańsze bilety na długi weekend czerwcowy

POLREGIO przygotowało specjalną promocję na przełomie maja i czerwca. Pasażerowie mogą kupić bilety jednorazowe aż o 25% taniej. Wystarczy skorzystać ze specjalnych kodów rabatowych, które będą udostępniane między 29 maja a 7 czerwca. Co ważne, zniżka łączy się z ulgami ustawowymi, więc uczniowie i studenci mogą podróżować za jeszcze mniejsze pieniądze.

Promocja obejmuje przejazdy w aż 14 województwach i pozwala na zakup biletów z miesięcznym wyprzedzeniem. Oznacza to, że używając kodu na początku czerwca, możesz kupić tańszy bilet na podróż zaplanowaną nawet na początek lipca.

Jak dokładnie działa promocja z kodem "CZERWIEC"?

W tym roku POLREGIO oferuje 25% zniżki na bilety jednorazowe. Aby z niej skorzystać, wystarczy użyć specjalnego kodu. Zanim jednak ruszysz na zakupy, poznaj kluczowe szczegóły tej oferty.

Kod rabatowy: CZERWIEC

Wysokość zniżki: 25% na bilety jednorazowe.

Czas trwania: Promocja jest aktywna od 29 maja do 7 czerwca 2026 roku.

Gdzie użyć kodu? Wyłącznie online – w aplikacji mobilnej mPOLREGIO lub na stronie bilety.polregio.pl . Pamiętaj, że aby kod zadziałał, musisz być zalogowany na swoje konto.

Limit użyć: Uwaga, warto się spieszyć! Każdego dnia promocji dostępnych jest tylko 5 000 użyć kodu . Kto pierwszy, ten lepszy.

Planuj z wyprzedzeniem: Promocja pozwala kupić bilety z miesięcznym wyprzedzeniem. Oznacza to, że kodem zdobytym 7 czerwca możesz kupić tańszy bilet na podróż zaplanowaną nawet na początek lipca.

Ważne wyłączenia – sprawdź, zanim kupisz

Aby uniknąć niespodzianek, zapoznaj się z ograniczeniami promocji.

Które województwa są wyłączone? Promocja NIE obowiązuje na terenie województw pomorskiego i dolnośląskiego .

Czego nie obejmuje zniżka? Rabatu nie można użyć na zakup biletów na przewóz roweru, bagażu ani zwierząt.

Wyjątek na Podlasiu: W województwie podlaskim kod rabatowy zadziała tylko w ramach podstawowej taryfy, a nie na inne oferty regionalne.

Lista dodatkowych pociągów na długi weekend

W dniach 4 oraz 6-7 czerwca na tory wyjadą specjalne, sezonowe pociągi. Oto gdzie nimi dojedziesz:

Z Wielkopolski i Lubuskiego nad morze:

Do Świnoujścia: pociągi „Karsibór” (z Zielonej Góry) i „Orkan” (z Poznania).

Do Kołobrzegu: pociąg „Riwiera" (z Zielonej Góry przez Poznań) i „Harpun" (z Poznania). Pamiętaj, że na odcinku Białogard-Kołobrzeg kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.

Nad jezioro: Z Zielonej Góry dojedziesz też do urokliwego Łagowa.

Z Pomorza Zachodniego:

Szczecin – Świnoujście: Na tej trasie pojedzie przyspieszony pociąg „Błękitny” oraz dodatkowy „Błękitny Bis”.

Szczecin – Kołobrzeg: Relację wzmocni pociąg „Solny".

Szczecin – Gryfice: Uruchomiony zostanie przyspieszony skład „Szybkie Gryfice".

Z Trójmiasta na Hel:

Na linii Gdynia Główna – Hel liczba połączeń wzrośnie aż do 42 dziennie, co znacząco ułatwi podróż na półwysep.

Z Podlasia na wycieczkę:

Z Białegostoku do Puszczy Knyszyńskiej (Waliły) zabiorą Cię pociągi „Poleski” i „Radunin”.

Na malowniczą trasę do Suwałk wyruszy pociąg „Necko”.

To idealny moment, by zaplanować wyjazd bez obaw o korki i wysokie koszty. Sprawdź połączenia, wpisz kod CZERWIEC i ciesz się tanią podróżą.