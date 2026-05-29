Rusza wielka promocja na długi weekend. Pociągi pojadą nad morze i na Mazury

Tańsze bilety na długi weekend czerwcowy
POLREGIO przygotowało specjalną promocję na przełomie maja i czerwca. Pasażerowie mogą kupić bilety jednorazowe aż o 25% taniej. Wystarczy skorzystać ze specjalnych kodów rabatowych, które będą udostępniane między 29 maja a 7 czerwca. Co ważne, zniżka łączy się z ulgami ustawowymi, więc uczniowie i studenci mogą podróżować za jeszcze mniejsze pieniądze.
Promocja obejmuje przejazdy w aż 14 województwach i pozwala na zakup biletów z miesięcznym wyprzedzeniem. Oznacza to, że używając kodu na początku czerwca, możesz kupić tańszy bilet na podróż zaplanowaną nawet na początek lipca.
Jak dokładnie działa promocja z kodem "CZERWIEC"?
W tym roku POLREGIO oferuje 25% zniżki na bilety jednorazowe. Aby z niej skorzystać, wystarczy użyć specjalnego kodu. Zanim jednak ruszysz na zakupy, poznaj kluczowe szczegóły tej oferty.
- Kod rabatowy: CZERWIEC
- Wysokość zniżki: 25% na bilety jednorazowe.
- Czas trwania: Promocja jest aktywna od 29 maja do 7 czerwca 2026 roku.
- Gdzie użyć kodu? Wyłącznie online – w aplikacji mobilnej mPOLREGIO lub na stronie bilety.polregio.pl. Pamiętaj, że aby kod zadziałał, musisz być zalogowany na swoje konto.
- Limit użyć: Uwaga, warto się spieszyć! Każdego dnia promocji dostępnych jest tylko 5 000 użyć kodu. Kto pierwszy, ten lepszy.
- Planuj z wyprzedzeniem: Promocja pozwala kupić bilety z miesięcznym wyprzedzeniem. Oznacza to, że kodem zdobytym 7 czerwca możesz kupić tańszy bilet na podróż zaplanowaną nawet na początek lipca.
Ważne wyłączenia – sprawdź, zanim kupisz
Aby uniknąć niespodzianek, zapoznaj się z ograniczeniami promocji.
- Które województwa są wyłączone? Promocja NIE obowiązuje na terenie województw pomorskiego i dolnośląskiego.
- Czego nie obejmuje zniżka? Rabatu nie można użyć na zakup biletów na przewóz roweru, bagażu ani zwierząt.
- Wyjątek na Podlasiu: W województwie podlaskim kod rabatowy zadziała tylko w ramach podstawowej taryfy, a nie na inne oferty regionalne.
Lista dodatkowych pociągów na długi weekend
W dniach 4 oraz 6-7 czerwca na tory wyjadą specjalne, sezonowe pociągi. Oto gdzie nimi dojedziesz:
Z Wielkopolski i Lubuskiego nad morze:
- Do Świnoujścia: pociągi „Karsibór” (z Zielonej Góry) i „Orkan” (z Poznania).
- Do Kołobrzegu: pociąg „Riwiera” (z Zielonej Góry przez Poznań) i „Harpun” (z Poznania). Pamiętaj, że na odcinku Białogard-Kołobrzeg kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.
- Nad jezioro: Z Zielonej Góry dojedziesz też do urokliwego Łagowa.
Z Pomorza Zachodniego:
- Szczecin – Świnoujście: Na tej trasie pojedzie przyspieszony pociąg „Błękitny” oraz dodatkowy „Błękitny Bis”.
- Szczecin – Kołobrzeg: Relację wzmocni pociąg „Solny”.
- Szczecin – Gryfice: Uruchomiony zostanie przyspieszony skład „Szybkie Gryfice”.
Z Trójmiasta na Hel:
- Na linii Gdynia Główna – Hel liczba połączeń wzrośnie aż do 42 dziennie, co znacząco ułatwi podróż na półwysep.
Z Podlasia na wycieczkę:
- Z Białegostoku do Puszczy Knyszyńskiej (Waliły) zabiorą Cię pociągi „Poleski” i „Radunin”.
- Na malowniczą trasę do Suwałk wyruszy pociąg „Necko”.
To idealny moment, by zaplanować wyjazd bez obaw o korki i wysokie koszty. Sprawdź połączenia, wpisz kod CZERWIEC i ciesz się tanią podróżą.