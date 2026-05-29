Już w PRL-u jeździła Porsche, teraz Polacy zrzucą się na jej emeryturę? Tego chce rząd Tuska

Mateusz Kobyłka
2026-05-29 14:40

Ikona polskiej estrady nigdy nie kryła się z zamiłowaniem do luksusu. Wielką namiętnością Maryli Rodowicz od zawsze były sportowe auta marki Porsche. Gwiazda estrady skarżyła się jednak na głodową emeryturę, jaka jej przysługuje. Temat powrócił, bo rząd Donalda Tuska planuje przeznaczyć spore środki na zabezpieczenie socjalne dla artystów.

  • Rząd Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów, zapewniając im minimalne świadczenia z ZUS.
  • Tysiące twórców, mierzących się z głodowymi emeryturami, ma otrzymać państwowe dopłaty do składek.
  • Wśród nich może się znaleźć Maryla Rodowicz, która wyjawiła, że jej obecna emerytura nie wystarczy nawet do wykarmienia jej kotów.

We wtorek (26 maja) rząd przyjął projekt ustawy, zgodnie z którym państwo ma dopłacać niektórym twórcom do ZUS. Skorzystać z niego mają ci, których składki nie pozwalają na godne życie na emeryturze. Sprawa nie powinna budzić kontrowersji w przypadków artystów, którym daleko do bajońskich sum inkasowanych za występy. Aktor Henryk Gołębiewski, znany m.in. z filmów „Podróż za jeden uśmiech” czy serialu „Stawiam na Tolka Banana”, ujawnił w rozmowie z „Faktem”, że jego emerytura wynosi około 1900 zł. Z kolei wokalistka Wanda Kwietniewska wyznała w rozmowie z Plejadą, że otrzymuje około 700 zł świadczenia.

Opinia publiczna oburzyła się jednak, gdy okazało się, że beneficjentami reformy mają być również gwiazdy formatu Maryli Rodowicz.

Maryla Rodowicz o swojej miłości do sportowych samochodów

Artystka była pierwszą w polskiej historii piosenkarką, która już w latach 70. jeździła Porsche 911. W rozmowie z „Super Expressem” wyjawiła kiedyś, że gdy została mamą, sprzedała sportowe cacko i zamieniła je na Poloneza.

Kolejne „dziewięćset jedenastki” dostała w prezencie od swojego męża. Z wyścigowymi autami na dobre pożegnała się w 2018 roku. – Cztery lata temu miałam operację biodra i jeździłam o kulach na rehabilitację. Było mi wygodniej wysiadać z Range Rovera, bo tylko nogi spuściłam i już byłam na ziemi. Po prostu było mi wygodniej i w ten sposób się przestawiłam na ten samochód i od tamtego czasu nim jeżdżę – mówiła naszemu dziennikarzowi gwiazda. Wyścigówką jeździł przez jakiś czas jej syn, jednak w końcu auto zostało sprzedane.

Maryla Rodowicz o swojej emeryturze: „Moje koty więcej przejadają”

Niedawno przypomnieliśmy o tym, jak artystka narzekała na wysokośc swojego świadczenia emerytalnego. Wynosi ono nieco ponad 2 tys. złotych miesięcznie. W podcaście „WojewódzkiKędzierski” artystka przyznała gorzko: „Moje koty więcej przejadają”. Piosenkarka podkreślała, że przy kosztach utrzymania stuletniej willi w Konstancinie i codziennych wydatkach nie byłaby w stanie utrzymać się wyłącznie z emerytury.

