Emerytury polskich gwiazd. Ile z ZUS dostaje Maryla Rodowicz? Rekordowa składka Zenka Martyniuka

Pomimo tego, że dochody artystów często opiewają na wielocyfrowe sumy - sporadycznie, któraś z gwiazd ujawni wysokość swojej emerytury - często niezbyt imponującej. Wówczas budzi to ogromne poruszenie pośród opinii publicznej. Warto jednak zaznaczyć, że za wysokość świadczeń emerytalnych gwiazd często współodpowiedzialna jest "umowa o dzieło", która jest najpopularniejszą formą zatrudnienia w tej branży.

Emerytury gwiazd. Rekordzista otrzymuje niecałe 8 zł

Na jakie kwoty mogą liczyć topowi bywalcy estrady? Rekordzistą okazał się Marek Piekarczyk. W 2014 roku lider zespołu TSA zdradził, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyliczył wokaliście świadczenie emerytalne w wysokości...7,77 zł.

"Jakie ja mam szanse na emeryturę? Pomijam oczywiście fakt, że wyliczono mi około 200 złotych miesięcznie. Zarobiłem 40 milionów i gdybym dbał o te pieniądze, to miałbym je do dzisiaj, pewnie ze sporym procentem" - powiedział Michał Wiśniewski w rozmowie z portalem "Plejada". Wokalista ma jednak jeszcze kilkanaście lat do osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego.

Wysokością swojego przyszłego świadczenia emerytalnego podzielił się również wokalista zespołu Bayer Full Sławomir Świerzyński. "Dostałem pisemko, w którym ZUS po 37 latach płacenia wymaganych stawek gwarantuje mi 386 zł emerytury" - powiedział w rozmowie z Super Expressem.

Król disco polo opłaca wysokie składki. 5 tys. zł emerytury dla Zenka Martyniuka!

Kultowy polski piosenkarz estradowy Andrzej Rosiewicz również nie mógł liczyć na wysoką emeryturę. Pomimo wielu lat spędzonych na scenie jego świadczenie wynosi 590 zł co sam określa mianem "skandalicznego".

Krzysztof Cugowski, wokalista legendarnej Budki Suflera otrzymuje 882 zł emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. "Nie mam pretensji do losu, że po sukcesie, który odniosłem, teraz nie powinienem się zastanawiać, czy ja będę miał z czego żyć, gdybym przestał grać, czy nie. Zarobiłem troszkę pieniędzy, ale nawet nie porównuję się do ludzi zamożnych, bogatych. Owszem, rok, dwa przeżyję bez grania, jakoś to będzie, ale co dalej?" - skomentował dla jednego z plotkarskich portali.

Król disco polo Zenon Martyniuk choć ledwo przekroczył 50-tkę, nie może narzekać na wysokość swojej przyszłej emerytury. Zdradził, że będzie mógł liczyć na świadczenie w wysokości 5 tys. zł. "Ja co miesiąc opłacam składkę w wysokości 4000 złotych, ale na szczęście na razie sporo koncertuję i nie mam zamiaru iść na emeryturę. Zobaczymy, jak będzie, jak przyjdzie na to czas" - podkreślił w rozmowie z "SE".

Kultowe wokalistki z niskimi emeryturami. Najwyższa z nich przekracza tysiąc złotych

Również wokalistki nie mogą poszczycić się wysokimi świadczeniami. Alicja Majewska i Majka Jeżowska otrzymują emeryturę w granicach 1000 zł. Maryla Rodowicz miesięcznie dostaje 1600 zł emerytury.

