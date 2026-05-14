Już wkrótce kupisz jeden bilet kolejowy na całą podróż po UE, nawet jeśli obejmuje ona kilku różnych przewoźników, co zrewolucjonizuje planowanie międzynarodowych tras.

Zyskasz większą ochronę: w przypadku utraty połączenia czy opóźnienia, przewoźnik zapewni alternatywę, zwrot kosztów, a nawet nocleg.

Za źle zaplanowane przesiadki odpowie sprzedawca biletu, który pokryje koszty dalszej podróży.

Ten rewolucyjny pakiet, wspierany przez Ursulę von der Leyen, ma na celu uczynienie podróży koleją po UE znacznie prostszymi i bardziej atrakcyjnymi dla wszystkich.

Jeden bilet kolejowy na całą UE coraz bliżej

Komisja Europejska przedstawiła nowy pakiet pasażerski, którego celem jest uproszczenie podróży koleją na terenie całej Unii Europejskiej. Kluczowym elementem projektu jest możliwość zakupu jednego biletu obejmującego całą trasę przejazdu, nawet jeśli podróż będzie realizowana przez kilku różnych przewoźników.

Nowe przepisy mają rozwiązać problem skomplikowanego planowania międzynarodowych podróży. Obecnie pasażerowie często muszą korzystać z kilku systemów rezerwacyjnych, osobno kupować bilety i sprawdzać różne warunki przewozu. Szczególnie uciążliwe jest to przy połączeniach transgranicznych.

Zgodnie z propozycją KE, podróżny będzie mógł kupić kompletny bilet za pośrednictwem jednej platformy lub strony internetowej przewoźnika. Oznacza to, że jedna rezerwacja obejmie całą trasę, nawet jeśli przejazd obsłużą różne firmy kolejowe, np. PKP oraz Deutsche Bahn.

Nowe prawa pasażerów kolei w UE

Projekt zakłada również rozszerzenie ochrony pasażerów. W przypadku utraty połączenia podróżny będzie miał prawo do zmiany planu podróży, zwrotu kosztów lub odszkodowania. Jeśli za opóźnienie odpowiada przewoźnik, będzie musiał zapewnić alternatywne połączenie, a także pomoc w postaci posiłków, napojów czy noclegu, gdy okaże się to konieczne.

Komisja zwróciła także uwagę na obowiązki sprzedawców biletów i organizatorów wycieczek. Będą oni musieli przestrzegać minimalnych czasów na przesiadki. Jeśli pasażer nie zdąży na kolejny pociąg z powodu źle zaplanowanego połączenia, odpowiedzialność za organizację dalszej podróży lub wypłatę rekompensaty spadnie właśnie na sprzedawcę, a nie na przewoźnika kolejowego.

Ursula von der Leyen zapowiada uproszczenie podróży

Nowe rozwiązania były zapowiadane jeszcze przed rozpoczęciem drugiej kadencji szefowej KE Ursuli von der Leyen. Za wdrożenie projektu odpowiada komisarz UE ds. transportu i turystyki Apostolos Dzidzikostas. Komisja podkreśla, że nowe przepisy mają przynieść korzyści nie tylko pasażerom, ale również przewoźnikom kolejowym. Łatwiejszy system rezerwacji ma zachęcić więcej osób do wyboru pociągu zamiast innych środków transportu.Projekt trafi teraz do Rady UE oraz Parlamentu Europejskiego, które zajmą się dalszymi pracami nad nowymi regulacjami.

