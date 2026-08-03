Farma wiatrowa Dąbrowice (36 MW) firmy Engie jako pierwsza w Polsce rozpoczęła świadczenie usług bilansowania energii dla PSE.

Dzięki dostosowaniu systemów farma dynamicznie reguluje produkcję prądu, błyskawicznie reagując na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego.

Engie wspiera stabilność sieci, łącząc elastyczność farm wiatrowych z planowanym dużym magazynem energii bateryjnej o mocy 250 MW i pojemności 1000 MWh.

To ważny krok w budowie nowoczesnej energetyki w Polsce, z planami rozszerzenia usług bilansowania na kolejne farmy wiatrowe Engie.

Przełom w Dąbrowicach: co dokładnie robi farma wiatrowa Engie?

To prawdziwa nowość w polskim systemie energetycznym. Farma wiatrowa w Dąbrowicach, zarządzana przez spółkę Engie Zielona Energia, przestała być tylko pasywnym producentem prądu. Dzięki współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi stała się aktywnym graczem, który pomaga utrzymać równowagę w całej krajowej sieci.

Na czym to polega w praktyce? Do tej pory wiatraki kojarzyły się głównie z produkcją prądu zależną od pogody. Teraz farma wiatrowa Engie w Dąbrowicach o mocy 36 MW aktywnie uczestniczy w zarządzaniu systemem, świadcząc usługi na kluczowym dla bezpieczeństwa rynku bilansującym energię. Oznacza to, że na sygnał od operatora sieci – Polskich Sieci Elektroenergetycznych – farma potrafi błyskawicznie zmniejszyć lub zwiększyć ilość produkowanej energii. Aby było to możliwe, firma musiała dostosować infrastrukturę, wdrażając zaawansowane systemy sterowania mocą.

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Dlaczego stabilizacja sieci energetycznej jest tak ważna?

Wyobraźmy sobie krajową sieć energetyczną jak wielki, skomplikowany organizm. Aby działał prawidłowo, ilość energii produkowanej musi być w każdej sekundzie niemal idealnie równa ilości energii zużywanej. Gdy tej równowagi brakuje, pojawiają się problemy, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić nawet do rozległych awarii i przerw w dostawach prądu. To właśnie zadanie dla rynku bilansującego – pilnowanie, by system był stabilny.

Problem w tym, że odnawialne źródła, takie jak wiatr czy słońce, są z natury niestabilne. Czasem wieje mocno, a czasem wcale. To duże wyzwanie dla operatora sieci. Dzięki takim rozwiązaniom jak w Dąbrowicach możliwa jest skuteczniejsza stabilizacja sieci energetycznej, co jest absolutnie kluczowe w dobie rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii. Zamiast być problemem, wiatraki stają się częścią rozwiązania. Jak podkreśla Piotr Rogóż, który kieruje działalnością Engie w Polsce:

Połączenie inwestycji w wielkoskalowe magazyny ze zwiększeniem elastyczności istniejących farm wiatrowych to fundament budowy nowoczesnej energetyki. W ten sposób aktywnie wspieramy stabilność krajowego systemu, jednocześnie optymalizując pracę naszych instalacji w odpowiedzi na bieżące potrzeby rynku.

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