- Farma wiatrowa Dąbrowice (36 MW) firmy Engie jako pierwsza w Polsce rozpoczęła świadczenie usług bilansowania energii dla PSE.
- Dzięki dostosowaniu systemów farma dynamicznie reguluje produkcję prądu, błyskawicznie reagując na potrzeby krajowego systemu elektroenergetycznego.
- Engie wspiera stabilność sieci, łącząc elastyczność farm wiatrowych z planowanym dużym magazynem energii bateryjnej o mocy 250 MW i pojemności 1000 MWh.
- To ważny krok w budowie nowoczesnej energetyki w Polsce, z planami rozszerzenia usług bilansowania na kolejne farmy wiatrowe Engie.
Przełom w Dąbrowicach: co dokładnie robi farma wiatrowa Engie?
To prawdziwa nowość w polskim systemie energetycznym. Farma wiatrowa w Dąbrowicach, zarządzana przez spółkę Engie Zielona Energia, przestała być tylko pasywnym producentem prądu. Dzięki współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi stała się aktywnym graczem, który pomaga utrzymać równowagę w całej krajowej sieci.
Na czym to polega w praktyce? Do tej pory wiatraki kojarzyły się głównie z produkcją prądu zależną od pogody. Teraz farma wiatrowa Engie w Dąbrowicach o mocy 36 MW aktywnie uczestniczy w zarządzaniu systemem, świadcząc usługi na kluczowym dla bezpieczeństwa rynku bilansującym energię. Oznacza to, że na sygnał od operatora sieci – Polskich Sieci Elektroenergetycznych – farma potrafi błyskawicznie zmniejszyć lub zwiększyć ilość produkowanej energii. Aby było to możliwe, firma musiała dostosować infrastrukturę, wdrażając zaawansowane systemy sterowania mocą.
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Dlaczego stabilizacja sieci energetycznej jest tak ważna?
Wyobraźmy sobie krajową sieć energetyczną jak wielki, skomplikowany organizm. Aby działał prawidłowo, ilość energii produkowanej musi być w każdej sekundzie niemal idealnie równa ilości energii zużywanej. Gdy tej równowagi brakuje, pojawiają się problemy, które w skrajnych przypadkach mogą prowadzić nawet do rozległych awarii i przerw w dostawach prądu. To właśnie zadanie dla rynku bilansującego – pilnowanie, by system był stabilny.
Problem w tym, że odnawialne źródła, takie jak wiatr czy słońce, są z natury niestabilne. Czasem wieje mocno, a czasem wcale. To duże wyzwanie dla operatora sieci. Dzięki takim rozwiązaniom jak w Dąbrowicach możliwa jest skuteczniejsza stabilizacja sieci energetycznej, co jest absolutnie kluczowe w dobie rosnącej liczby odnawialnych źródeł energii. Zamiast być problemem, wiatraki stają się częścią rozwiązania. Jak podkreśla Piotr Rogóż, który kieruje działalnością Engie w Polsce:
Połączenie inwestycji w wielkoskalowe magazyny ze zwiększeniem elastyczności istniejących farm wiatrowych to fundament budowy nowoczesnej energetyki. W ten sposób aktywnie wspieramy stabilność krajowego systemu, jednocześnie optymalizując pracę naszych instalacji w odpowiedzi na bieżące potrzeby rynku.