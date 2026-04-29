Czy 2 maja 2026 pracują kurierzy? Harmonogram pracy InPost, DPD i DHL w majówkę

Anna Wojnowska
2026-04-29 11:09

Majówka 2026 to czas odpoczynku, ale co z zaplanowanymi przesyłkami? Zastanawiasz się, jak funkcjonują firmy kurierskie w trakcie długiego weekendu? W naszym artykule znajdziesz szczegółowy harmonogram pracy InPost, DPD i DHL, dzięki któremu dowiesz się, kiedy nadasz i odbierzesz swoją paczkę bez zbędnego stresu.

Czy 2 maja pracują kurierzy? Ogólne zasady i funkcjonowanie DHL

Długi weekend majowy zawsze wiąże się z drobnymi modyfikacjami w harmonogramach firm przewozowych. Wiele osób zastanawia się, czy 2 maja pracuja kurierzy. Sobota, 2 maja, jest dniem pracującym, jednak operatorzy logistyczni często przechodzą wtedy na specjalny tryb działania. Należy też pamiętać, że 1 i 3 maja (Święto Pracy i Święto Konstytucji 3 Maja) są dniami ustawowo wolnymi od pracy i doręczenia nie są w ogóle realizowane. Jak w majówkę 2026 roku działa firma DHL?

  • 30 kwietnia (czwartek): praca odbywa się standardowo (z niewielkimi modyfikacjami układu sieci w nocy z czwartku na piątek).
  • 1 maja (piątek) i 3 maja (niedziela): firma nie świadczy usług – są to dni wolne od pracy.
  • 2 maja (sobota): kurierzy i punkty pracują w trybie standardowym.
  • 4 maja (poniedziałek): powrót do standardowej pracy, choć mogą wystąpić zwiększone wolumeny przesyłek (opóźnienia logistyczne).

Czy kurierzy pracują 1 maja 2026? Z dostawami InPost, DPD czy DHL w majówkę moż…

Czy 2 maja InPost pracuje? Zobacz, jak działają Paczkomaty i kurierzy

Dla ogromnej części kupujących kluczową kwestią jest to, czy 2 maja inpost pracuje. Odpowiedź brzmi: tak, ale na zmienionych i ograniczonych zasadach. Jeśli zależy Ci na dostawie w trakcie trwania majówki, musisz zaplanować to odpowiednio wcześnie i skorzystać z usług dodatkowych. Harmonogram działania InPost prezentuje się następująco:

  • 29 kwietnia (środa): doręczenia paczek w standardowym trybie. Od godziny 20:00 działa możliwość manifestacji usługi InPost Paczka w Weekend.
  • 30 kwietnia (czwartek): standardowe doręczenia. Uwaga – przesyłki nadane w czwartek bez wykupionej usługi "Paczka w Weekend" lub "Dostawa w sobotę" zostaną doręczone do odbiorców dopiero w poniedziałek (4 maja).
  • 1 maja (piątek) i 3 maja (niedziela): InPost nie realizuje żadnych doręczeń ani odbiorów.
  • 2 maja (sobota): odbiory z maszyn Paczkomat przez kurierów odbywają się tylko do godziny 12:00 (nadania ad-hoc doręczone będą w poniedziałek). Tego dnia do klientów doręczane są wyłącznie przesyłki z opcją "Paczki w Weekend" oraz paczki kurierskie z dodatkową "Dostawą w sobotę".
Memy majówka 2025
Galeria zdjęć 36

Czy banki są otwarte 2 maja 2026? Tam załatwisz sprawy w majówkę

Harmonogram pracy kurierów DPD na majówkę 2026

Oczekujesz na paczkę od DPD? Ten przewoźnik również dostosował swój grafik do rytmu długiego weekendu majowego. Warto zwrócić uwagę na konkretne zasady doręczeń, które zależą od tego, kiedy paczka zostanie nadana. Praca DPD w weekend majowy krok po kroku:

  • 30 kwietnia (czwartek): paczki standardowe nadane tego dnia będą u odbiorców w poniedziałek, 4 maja. Wyjątkiem są przesyłki z dodatkową usługą "doręczenie w sobotę" – te zostaną bez problemu zrealizowane zgodnie ze zleceniem.
  • 1 maja (piątek) i 3 maja (niedziela): dni ustawowo wolne od pracy, brak jakiejkolwiek obsługi.
  • 2 maja (sobota): firma operuje w standardowym trybie sobotnim. Infolinia (Contact Center) pracuje jednak krócej i jest czynna tylko do godziny 14:00. Wszystkie paczki nadane przez klientów w tę sobotę wejdą w proces doręczenia dopiero w poniedziałek, 4 maja.

Czy przelewy 2 maja 2026 dojdą na czas? Pieniądze mogą utknąć na długi weekend
Quiz. Majówka w PRL-u. Młodzież nie ma szans
Pytanie 1 z 13
Ile dni trwała majówka w PRL-u?
EKG 2026 - Rafał Brzoska, prezes InPostu
