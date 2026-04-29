Czy kurierzy pracują 1 maja 2026? Z dostawami InPost, DPD czy DHL w majówkę może być problem

Anna Wojnowska
2026-04-29 10:15

Długi weekend majowy to czas odpoczynku, ale dla osób oczekujących na paczki często oznacza dłuższy czas oczekiwania. Planujesz zamówienia online i chcesz wiedzieć, kiedy dotrą? Sprawdź dokładny harmonogram pracy firm kurierskich, takich jak InPost, DHL oraz DPD, aby uniknąć niespodzianek.

Autor: AI/ Wygenerowane przez AI Paczkomat InPost z widoczną tabliczką informującą o możliwych opóźnieniach doręczeń 1 maja. Na ulicy, obok której stoi Paczkomat, przejeżdża samochód dostawczy.

Czy InPost pracuje 1 maja? Harmonogram doręczeń i odbiorów

Jeśli zastanawiasz się, czy InPost pracuje 1 maja, odpowiedź jest prosta: nie. W Święto Pracy zarówno doręczenia do automatów Paczkomat, jak i odbiory paczek przez kurierów są całkowicie wstrzymane. Warto zaplanować swoje przesyłki z odpowiednim wyprzedzeniem.

Oto szczegółowy rozkład pracy firmy InPost w okresie majówki 2026:

  • 30 kwietnia (czwartek): Realizowane są standardowe doręczenia. Uwaga: przesyłki nadane w ten dzień bez wykupionej usługi "Paczka w Weekend" lub "Dostawa w sobotę" dotrą do Ciebie dopiero po weekendzie, czyli w poniedziałek 4 maja.
  • 1 maja (piątek): Dzień wolny. Brak doręczeń i odbiorów.
  • 2 maja (sobota): Odbiory z paczkomatów odbywają się tylko do godziny 12:00. Kurierzy będą doręczać wyłącznie przesyłki z opcją "Paczka w Weekend" oraz paczki kurierskie z wykupioną "Dostawą w sobotę".
  • 3 maja (niedziela): Dzień wolny. Brak doręczeń i odbiorów.

Czy kurierzy pracują 1 maja? Jak działają DPD i DHL w długi weekend?

Pytanie o to, czy kurierzy pracują 1 maja, dotyczy również innych popularnych przewoźników. Podobnie jak w przypadku InPostu, 1 maja (Święto Pracy) oraz 3 maja (Święto Konstytucji 3 Maja) to ustawowe dni wolne. Kurierzy firm DPD i DHL w te dni nie świadczą żadnych usług i nie realizują doręczeń.

Praca obu przewoźników wokół dni świątecznych wygląda następująco:

  • DHL: W czwartek 30 kwietnia kurierzy pracują standardowo. Sobota 2 maja to również dzień standardowej pracy operacyjnej. Należy pamiętać, że wszystkie paczki nadane i niedoręczone przed majówką, trafią do doręczenia w poniedziałek 4 maja – firma spodziewa się wtedy zwiększonego wolumenu przesyłek.
  • DPD: Jeśli wyślesz paczkę w czwartek 30 kwietnia, jej doręczenie nastąpi w poniedziałek 4 maja (wyjątkiem są usługi z dodatkową opcją doręczenia w sobotę, które zostaną zrealizowane 2 maja). W sobotę 2 maja firma pracuje w trybie sobotnim (Contact Center działa do 14:00). Paczki nadane 2 maja zostaną doręczone w poświąteczny poniedziałek, 4 maja.

