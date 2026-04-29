Karkówka za 8,99 zł/kg w Lidlu. Prześwietlamy grillowe hity na majówkę

Karkówka w marynacie za mniej niż 9 zł? Sprawdzamy hit z Lidla

Główną gwiazdą oferty, która z pewnością przyciągnie tłumy, jest marynowana karkówka wieprzowa Grill&Fun w cenie 8,99 zł za kilogram. To potężna obniżka, bo regularna cena wynosi aż 29,99 zł, co oznacza oszczędność na poziomie 21 zł na każdym kilogramie. Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych szczegółach. Promocja jest krótka – obowiązuje tylko od 29 do 30 kwietnia. Co więcej, aby z niej skorzystać, niezbędne jest aktywowanie specjalnego kuponu w aplikacji Lidl Plus. Na jeden kupon można kupić maksymalnie 3 kg mięsa.

Klucz do największych rabatów? Jedna aplikacja

Jak widać na przykładzie karkówki, najgłębsze rabaty w Lidlu są zarezerwowane dla użytkowników aplikacji Lidl Plus. Warto o tym pamiętać, planując zakupy, ponieważ bez aktywacji kuponu zapłacimy standardową cenę. W podobny sposób działa promocja na kiełbasę śląską XXL marki PIKOK, której cenę z kuponem obniżono aż o 69% do 6,90 zł/kg. Również oferta 1+1 gratis na brykiet z węgla drzewnego wymaga zeskanowania aplikacji. W przypadku burgerów wołowych czy polędwiczek z kurczaka aplikacja jest warunkiem skorzystania z niższej ceny przy zakupie dwóch opakowań.

Co jeszcze wrzucić na ruszt? Przegląd mięsnych propozycji dostępnych do 2 maja

Boczek, plastry w marynacie GRILL&FUN: Po zeskanowaniu aplikacji i przy zakupie dwóch opakowań cena spada z 12,99 zł do 9,49 zł za jedno .

Zestaw wieprzowy w marynacie GRILL&FUN: Jeśli szukasz gotowego rozwiązania, ten zestaw kosztuje 19,99 zł/kg (taniej o 33%). Nie wymaga aplikacji, ale obowiązuje limit 3 kg na paragon.

Kaszanka z wątrobą XXL GRILL&FUN: Klasyk w dobrej cenie 8,99 zł/kg , czyli 30% taniej. Tutaj limit na paragon to 6 kg.

Burgery wołowe RZEŹNIK (220 g): Przy zakupie dwóch opakowań z aplikacją Lidl Plus, cena za jedno wyniesie 6,23 zł .

Polędwiczki z kurczaka w marynacie GRILL&FUN (500 g): Dostępne w różnych smakach, przy zakupie dwóch opakowań (lub wielokrotności) z aplikacją, cena za sztukę to 12,70 zł.

Od brykietu po ketchup, czyli dodatki w dobrych cenach

Brykiet z węgla drzewnego (2,5 kg): Bardzo korzystna oferta dla posiadaczy aplikacji – po aktywacji kuponu drugie opakowanie dostajemy gratis. W praktyce płacimy 16,99 zł za 5 kg brykietu .

Wszystkie ketchupy, musztardy i sosy do grilla: Ciekawa promocja, w ramach której przy zakupie trzech produktów, ten najtańszy otrzymamy za 1 grosz. Można dowolnie miksować produkty, co pozwala uzupełnić zapasy przed sezonem.

Naczynia jednorazowe i tacki aluminiowe: Działają na tej samej zasadzie co sosy – trzeci, najtańszy produkt za 1 grosz . Warto połączyć zakupy, by maksymalnie skorzystać z rabatu.

Polskie pieczarki na grilla (400 g): Prosta i dobra obniżka o 30%, co daje cenę 4,89 zł za opakowanie. Świetny dodatek do mięsnych dań.

Bułki hamburgerowe Gourmet Boston SCHULSTAD (324 g): W ofercie oznaczonej jako „Supercena" za 6,49 zł. Sklep nie podaje ceny regularnej, więc trudno ocenić realną wysokość obniżki, ale to propozycja warta rozważenia do domowych burgerów.

