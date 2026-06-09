Ważny komunikat dużego banku w Polsce! Nie zadziała BLIK i bankowość internetowa

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
PAP
PAP
2026-06-09 13:40

To może być problem dla tysięcy klientów. Jeden z największych banków w Polsce zapowiedział długą przerwę techniczną. Przez niemal cały weekend nie będzie działać bankowość internetowa, aplikacja mobilna ani BLIK. Bank apeluje, by wcześniej zaplanować najważniejsze operacje finansowe.

Szyld VeloBanku na budynku, z widocznymi ceglanymi ścianami i witryną z reklamą Wakacyjny kredyt gotówkowy. W oknach odbija się światło, wejście do placówki jest częściowo zacienione. Więcej o przerwach technicznych banku przeczytasz na Super Biznes.

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Autor: Robson90/ Shutterstock Szyld VeloBanku na budynku, z widocznymi ceglanymi ścianami i witryną z reklamą "Wakacyjny kredyt gotówkowy". W oknach odbija się światło, wejście do placówki jest częściowo zacienione. Więcej o przerwach technicznych banku przeczytasz na Super Biznes.

Bank wyłącza kluczowe usługi

Klienci VeloBank muszą przygotować się na spore utrudnienia. Bank poinformował, że od godziny 9.00 w sobotę 13 czerwca aż do godziny 2.00 w nocy w poniedziałek 15 czerwca nie będą dostępne najważniejsze usługi elektroniczne.

W tym czasie nie będzie można korzystać z bankowości internetowej, aplikacji mobilnej ani płatności BLIK.

BLIK nie zadziała. Problem także z zakupami w sieci

Dla wielu klientów największym problemem będzie kłopot z dostępem do BLIK-a, który stał się jednym z najpopularniejszych sposobów płacenia w Polsce.

To jednak nie wszystko. W czasie przerwy technicznej nie będzie można również płacić kartą w internecie przy użyciu ePIN-u. Osoby planujące zakupy online powinny więc wcześniej zadbać o alternatywne metody płatności.

Co będzie działać?

Bank uspokaja, że nie wszystkie usługi zostaną wyłączone.

Klienci nadal będą mogli korzystać z kart płatniczych podczas zakupów w sklepach stacjonarnych. Dostępne pozostaną również bankomaty, dzięki czemu wypłata gotówki nie powinna stanowić problemu.

Wielkie przejęcie w tle

Powodem utrudnień jest jedna z największych operacji w historii banku. VeloBank przygotowuje się do przejęcia bankowości detalicznej Citi Handlowy.

Jak podkreślają przedstawiciele instytucji, przerwa techniczna jest niezbędna do bezpiecznego połączenia systemów obu banków. To właśnie dlatego część usług zostanie czasowo wyłączona.

Tysiące klientów i 1,6 tys. pracowników

Proces przejęcia trwa od ubiegłego roku. VeloBank ma przejąć klientów detalicznych Citi Handlowego, a także około 1,6 tys. pracowników związanych z tym segmentem działalności.

W rękach Citi pozostaną jedynie wybrane aktywa, w tym portfel walutowych kredytów hipotecznych.

Lepiej załatwić sprawy wcześniej

Eksperci radzą, by osoby korzystające na co dzień z bankowości elektronicznej nie odkładały ważnych przelewów na ostatnią chwilę. Jeśli ktoś planuje większe zakupy, przelewy lub płatności BLIK-iem, powinien wykonać je jeszcze przed rozpoczęciem weekendowej przerwy.

W przeciwnym razie trzeba będzie poczekać aż do poniedziałkowej nocy, kiedy systemy ponownie wrócą do sprawnego działania.

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