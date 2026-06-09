Rafał Sonik. Kim jest niedoszły kandydat na prezydenta Krakowa? [MAJĄTEK, KARIERA]

Chociaż od kilku dni mówiło się, że to on może wystartować w wyborach na nowego włodarza Karkowa, okazało się, że jednak Karolina Piątkowska będzie reprezentowała w nich KO. Rafał Sonik otrzymał propozycję ubiegania się o fotel prezydenta Krakowa, jednak odrzucił tę ofertę – wynika z ustaleń Radia Eska.

Wyścig o fotel prezydencki jest pokłosiem referendum, w wyniku którego odwołano poprzedniego prezydenta miasta, również związanego z obozem rządzącym, Aleksandra Miszalskiego.

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Jak Rafał Sonik i jego biznesowe imperium

Początki polskiego kapitalizmu to był czas dla ludzi z wizją i odwagą. Rafał Sonik bez wątpienia do nich należał. Zanim jego nazwisko stało się synonimem rajdów terenowych, było już doskonale znane w świecie biznesu. To on był jedną z kluczowych postaci, które umożliwiły wejście na polski rynek takim gigantom jak McDonald’s czy koncern paliwowy BP. Jego rola nie polegała jedynie na inwestowaniu. Sonik, poprzez swoją firmę Gemini Holding, budował dla nich infrastrukturę – stacje benzynowe i restauracje.

Później przyszedł czas na autorskie projekty. Rafał Sonik jest twórcą sieci centrów handlowych Gemini Park, które powstały w Bielsku-Białej, Tarnowie i Tychach. To właśnie te inwestycje stały się fundamentem jego biznesowego imperium i ugruntowały jego pozycję jako jednego z najbardziej skutecznych polskich deweloperów i przedsiębiorców. Jego majątek szacowany jest na kilkaset milionów złotych.

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Zwycięzca Dakaru, który udowodnił, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych

Prawdziwą pasję odnalazł w ekstremalnym sporcie motorowym. To nie jest historia o weekendowym hobby. To opowieść o żelaznej dyscyplinie, latach treningów i determinacji, która zaprowadziła go na szczyt.

Rafał Sonik w 2015 roku jako pierwszy Polak w historii wygrał Rajd Dakar w kategorii quadów, co jest jednym z jego największych sportowych osiągnięć. Zwycięstwo w najtrudniejszym rajdzie świata przyniosło mu ogromną rozpoznawalność. Na tym jednak nie poprzestał. Jest również wielokrotnym zdobywcą Pucharu Świata FIM w rajdach terenowych.

Życie prywatne multimilionera

Obecną partnerką i narzeczoną Rafała Sonika jest Izabela, z którą jest zaręczony i wychowuje wspólnego syna, Radosława. Wcześniej, przez ponad 8 lat, jego partnerką była Karolina Sołowow, z którą ma syna Gniewka. – Iza, mama drugiego syna rajdowca, jest młodsza od Sonika o 24 lata. To operatorka kamery i dziennikarka. Poznali się w pracy, ale na związek zdecydowali się dopiero kilka lat później. Dziś cieszą się, że ich synek Radzio właśnie pojawił się na świecie – pisała na łamach SE.pl Joanna Konieczna-Krzyżaniak. W latach 1990–2015 jego żoną była Marta Czernecka-Sonik.