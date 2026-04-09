Ile średnio zarabia się w Krakowie, Warszawie i innych miastach?

Gdzie zarobki rosną najszybciej, a gdzie najwolniej?

W których branżach płacą najwięcej i czy to zależy od miasta?

Ile wynosi różnica między najlepiej a najgorzej opłacanymi miastami wojewódzkimi?

Kraków na czele – prawie 12 tys. zł w sektorze przedsiębiorstw

Najnowsze dane GUS rzucają nowe światło na zarobki Polaków w największych miastach kraju. Wynagrodzenia Polaków różnią się znacząco w zależności od lokalizacji i wielkości firmy – a lutowe statystyki przyniosły niespodziewany zwrot na mapie płac.

W lutym 2026 roku w Krakowie przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 11,6 tys. zł brutto. To najlepszy wynik w kraju wśród firm zatrudniających powyżej dziesięciu pracowników – z wyłączeniem administracji publicznej i sektora finansowego.

Warszawa w tej samej kategorii osiągnęła średnią na poziomie 11,2 tys. zł brutto. To wciąż bardzo dobry wynik, jednak po raz pierwszy stolica musiała przepuścić Kraków. Warto pamiętać, że Warszawa pozostaje liderem zarobków ogółem – gdy uwzględni się firmy wszystkich wielkości.

W lutym w sektorze przedsiębiorstw w Krakowie pracowało około 248 tys. osób, podczas gdy w Warszawie – ponad 1,1 mln.

Gdańsk i Poznań powyżej 10 tys. zł. Katowice tuż za nimi

Zaraz za czołową dwójką plasują się Gdańsk i Poznań. W pierwszych dwóch miesiącach roku przeciętne zarobki w obu miastach przekroczyły 10 tys. zł brutto.

W Katowicach średnia wyniosła 9,7 tys. zł. Wynik jest wyższy niż zwykle, bo w lutym pracodawcy wypłacali nagrody roczne i jubileuszowe.

Na przeciwległym biegunie znalazły się:

Kielce – 7,57 tys. zł (najniższe zarobki wśród miast wojewódzkich)

– 7,57 tys. zł (najniższe zarobki wśród miast wojewódzkich) Olsztyn – poniżej 8 tys. zł

– poniżej 8 tys. zł Białystok – poniżej 8 tys. zł

– poniżej 8 tys. zł Gorzów Wielkopolski – poniżej 8 tys. zł

Różnica między najlepiej a najgorzej opłacanymi miastami wyniosła w lutym nieznacznie ponad 4 tys. zł brutto. To zwykle więcej niż jedna trzecia przeciętnego wynagrodzenia.

Płace brutto a "na rękę" – ile faktycznie trafia do kieszeni?

Wszystkie podawane kwoty to wynagrodzenia brutto. W Polsce różnica między kwotą brutto a kwotą netto wynosi zazwyczaj od 25 do 30 proc.

Oznacza to, że pracownik zarabiający 11,6 tys. zł brutto w Krakowie otrzymuje "na rękę" około 8,1–8,7 tys. zł netto.

Jak szybko rosną zarobki? Kraków i Warszawa w czołówce

W ciągu ostatniego roku przeciętne płace wzrosły w Warszawie i Krakowie o prawie 700 zł. To znacząca różnica w porównaniu z innymi miastami.

W Kielcach wynagrodzenia wzrosły o zaledwie 365 zł – czyli niemal o połowę mniej niż w stołecznych aglomeracjach. To pokazuje, że nierówności płacowe między miastami nie tylko się utrzymują, ale mogą się pogłębiać.

IT i nauka płacą najlepiej – ale nie wszędzie tak samo

Na początku roku najwyższe wynagrodzenia tradycyjnie oferowały trzy sektory:

branża IT

telekomunikacja

działalność naukowa i techniczna

Jednak premia za pracę w tych branżach mocno zależy od miasta.

W Białymstoku i Kielcach zarobki w IT były o ponad 20 proc. wyższe niż średnia w danym mieście. W Gdańsku ta przewaga wynosiła już tylko około 10 proc. W Poznaniu wynagrodzenia w sektorze IT były równe średniej miejskiej.

Zaskakujący jest przypadek Gorzowa Wielkopolskiego. Tam osoby pracujące w działalności profesjonalnej i technicznej zarabiają o blisko 14 proc. mniej niż wynosi przeciętna w mieście. To wyjątek na tle całego kraju.

