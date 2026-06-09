Komisja Europejska zaktualizowała czarną listę linii lotniczych: usunięto wszystkich przewoźników z Kirgistanu za poprawę bezpieczeństwa, ale dodano algierskie linie Air Express.

Unijny wykaz bezpieczeństwa informuje pasażerów o liniach, które mają zakaz lub ograniczenia lotów w UE z powodu niespełniania międzynarodowych norm bezpieczeństwa.

Obecnie na liście znajduje się 154 linie lotnicze, w tym 22 z Rosji i przewoźnicy z 16 krajów, gdzie władze nie sprawują wystarczającego nadzoru nad bezpieczeństwem.

Chociaż 70% Europejczyków ufa liście bezpieczeństwa, tylko 12% regularnie ją sprawdza – dowiedz się, dlaczego warto to robić przed każdym lotem.

Nowe linie na czarnej liście. Kto na nią trafił, a kto zniknął?

W najnowszej, 48. już aktualizacji unijnego spisu, zaszły dwie kluczowe zmiany. Pozytywna informacja dotyczy Kirgistanu – wszyscy przewoźnicy z tego kraju zostali usunięci z listy. Komisja Europejska uznała, że Kirgistan zrobił ogromny postęp w kwestii poprawy bezpieczeństwa lotniczego. Niestety, jednocześnie na listę trafił nowy przewoźnik. Do spisu dodano algierskie linie lotnicze Air Express, przez co nowa czarna lista linii lotniczych obejmuje obecnie 154 przewoźników. Decyzje o zmianach w wykazie podejmuje Komisja Europejska na podstawie opinii ekspertów z państw członkowskich.

Czym jest unijny wykaz bezpieczeństwa lotniczego i co oznacza?

To po prostu oficjalny spis linii lotniczych, które nie mogą latać w przestrzeni powietrznej Unii Europejskiej, ponieważ nie spełniają międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Jak wyjaśniła rzeczniczka Komisji Europejskiej Anna-Kaisa Itkonen, celem listy jest ochrona pasażerów. Unijny wykaz bezpieczeństwa lotniczego (w skrócie ASL) oznacza dla linii, które na niego trafią, całkowity lub częściowy zakaz wykonywania lotów do i z terytorium UE. W przypadku zakazu całkowitego, żaden samolot danego przewoźnika nie może pojawić się na europejskim niebie. Zakaz częściowy pozwala na loty, ale tylko wybranymi, sprawdzonymi typami maszyn.

Zielona Góra: Pirat drogowy uziemił Lotnicze Pogotowie Ratunkowe na kilka godzin!

QUIZ: znane linie lotnicze. Rozpoznasz je po logo? Pytanie 1 z 15 Ta linia lotnicza to... Vancouver Airways Air Canada Australian Airlines Następne pytanie