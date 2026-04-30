Jak jest otwarta Biedronka przed Majówką? Specjalne godziny otwarcia na weekend majowy

Anna Wojnowska
2026-04-30 11:05

Gorączka przedmajówkowych zakupów już się zaczyna. Zanim ruszysz do Biedronki po składniki na grilla, sprawdź kluczowe zmiany w godzinach otwarcia. Jeden błąd może sprawić, że w długi weekend zostaniesz z pustą lodówką.

Wejście do sklepu Biedronka z pomarańczowym szyldem Codziennie niskie ceny i charakterystyczną biedronką. Na oknach witrynowych widoczne reklamy owoców i logo sieci. Na drzwiach reklama Snickers.

Specjalne godziny otwarcia Biedronki przed majówką 2026

Aby ułatwić Polakom przygotowania do długiego weekendu, sieć Biedronka po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. W dniach bezpośrednio poprzedzających majówkę, a także w jej trakcie, ponad 3000 placówek w całym kraju wydłuży godziny pracy. To świetna wiadomość dla tych, którzy zakupy zostawiają na ostatnią chwilę.

Harmonogram pracy wybranych placówek Biedronki przed majówką prezentuje się następująco:

  • 29 kwietnia 2026 (środa): otwarte do godziny 23:30 lub dłużej
  • 30 kwietnia 2026 (czwartek): otwarte do godziny 23:30 lub dłużej

Warto pamiętać, że dostępność placówek może się różnić w zależności od konkretnej lokalizacji. Godziny otwarcia poszczególnych sklepów zawsze trzeba sprawdzić w komunikacie umieszczonym na drzwiach sklepu, w oficjalnej Aplikacji Biedronka lub za pomocą wyszukiwarki na stronie www.biedronka.pl.

Polecany artykuł:

Nagły wzrost cen paliw! Ile zapłacimy za litr benzyny i diesla we wtorek 28 kwi…

Zakupy w długi weekend – czy Biedronka jest otwarta 1 maja i 3 maja?

Planując jadłospis na wolne dni, wiele osób w ostatniej chwili szuka informacji o tym, gdzie kupić brakujące produkty. Wielu z nas pyta na przykład o to, czy Biedronka jest otwarta 1 maja (Święto Pracy). Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, jest to dzień ustawowo wolny, więc wszystkie dyskonty i supermarkety pozostają zamknięte.

Podobnie sytuacja wygląda dwa dni później, kiedy wypada Święto Konstytucji. Zastanawiasz się, czy Biedronka jest otwarta 3 maja? Tego dnia obowiązują te same przepisy – zrobienie zakupów w marketach tej sieci również nie będzie możliwe.

Oto podsumowanie dni świątecznych:

  • 1 maja (piątek, Święto Pracy): sklepy zamknięte.
  • 2 maja (sobota, Dzień Flagi): sklepy otwarte w wydłużonych godzinach, nawet do 23:30. To kluczowy dzień na uzupełnienie zapasów, zwłaszcza że następnego dnia znów nie zrobisz zakupów.
  • 3 maja (niedziela, Święto Konstytucji): sklepy zamknięte.

Jeśli w trakcie majówki zabraknie Ci podstawowych artykułów, 1 i 3 maja możesz szukać pomocy w małych osiedlowych sklepikach (gdzie za ladą stanie właściciel) lub na stacjach benzynowych.

Polecany artykuł:

Słoneczna majówka 2026. Znamy prognozę na 1-3 maja. Będzie ciepło, ale nie wszę…
Majówka w ogrodzie- nowe promocje w Lidl
Quiz. Majówka w PRL-u. Młodzież nie ma szans
Pytanie 1 z 13
Ile dni trwała majówka w PRL-u?
