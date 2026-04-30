Specjalne godziny otwarcia Biedronki przed majówką 2026

Aby ułatwić Polakom przygotowania do długiego weekendu, sieć Biedronka po raz kolejny wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. W dniach bezpośrednio poprzedzających majówkę, a także w jej trakcie, ponad 3000 placówek w całym kraju wydłuży godziny pracy. To świetna wiadomość dla tych, którzy zakupy zostawiają na ostatnią chwilę.

Harmonogram pracy wybranych placówek Biedronki przed majówką prezentuje się następująco:

29 kwietnia 2026 (środa): otwarte do godziny 23:30 lub dłużej

30 kwietnia 2026 (czwartek): otwarte do godziny 23:30 lub dłużej

Warto pamiętać, że dostępność placówek może się różnić w zależności od konkretnej lokalizacji. Godziny otwarcia poszczególnych sklepów zawsze trzeba sprawdzić w komunikacie umieszczonym na drzwiach sklepu, w oficjalnej Aplikacji Biedronka lub za pomocą wyszukiwarki na stronie www.biedronka.pl.

Zakupy w długi weekend – czy Biedronka jest otwarta 1 maja i 3 maja?

Planując jadłospis na wolne dni, wiele osób w ostatniej chwili szuka informacji o tym, gdzie kupić brakujące produkty. Wielu z nas pyta na przykład o to, czy Biedronka jest otwarta 1 maja (Święto Pracy). Zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, jest to dzień ustawowo wolny, więc wszystkie dyskonty i supermarkety pozostają zamknięte.

Podobnie sytuacja wygląda dwa dni później, kiedy wypada Święto Konstytucji. Zastanawiasz się, czy Biedronka jest otwarta 3 maja? Tego dnia obowiązują te same przepisy – zrobienie zakupów w marketach tej sieci również nie będzie możliwe.

Oto podsumowanie dni świątecznych:

1 maja (piątek, Święto Pracy): sklepy zamknięte.

2 maja (sobota, Dzień Flagi): sklepy otwarte w wydłużonych godzinach , nawet do 23:30. To kluczowy dzień na uzupełnienie zapasów, zwłaszcza że następnego dnia znów nie zrobisz zakupów.

3 maja (niedziela, Święto Konstytucji): sklepy zamknięte.

Jeśli w trakcie majówki zabraknie Ci podstawowych artykułów, 1 i 3 maja możesz szukać pomocy w małych osiedlowych sklepikach (gdzie za ladą stanie właściciel) lub na stacjach benzynowych.

