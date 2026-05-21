Znana linia tnie przywileje pasażerom

Nie mamy dobrych wiadomości dla osób często podróżujących samolotami. Lufthansa zmienia zasady gry dla pasażerów. Niemiecki przewoźnik wprowadził nową taryfę, która nie obejmuje już darmowego bagażu podręcznego w rozmiarze typowej walizki kabinowej.

Nowe przepisy obowiązują od 19 maja 2026 roku na wybranych trasach krótkiego i średniego zasięgu. W praktyce oznacza to, że osoby wybierające najtańsze bilety mogą zabrać na pokład jedynie niewielki przedmiot osobisty.

Koniec darmowych walizek w samolotach

Chodzi o naprawdę mały bagaż na przykład torebkę, cienki plecak albo laptopa. Maksymalne wymiary to 40x30x15 cm. Taki bagaż musi zmieścić się pod fotelem przed pasażerem.

Dla wielu podróżnych to spory problem. Do tej pory standardem była możliwość zabrania małej walizki kabinowej bez dodatkowych opłat. Teraz Lufthansa zaczyna przypominać tanie linie lotnicze.

Takie ograniczenia stają się nowym trendem

W Ryanairze czy Wizz Airze podobne ograniczenia obowiązują już od dawna, ale nawet tam darmowy plecak może być nieco większy. Ryanair pozwala na bagaż o głębokości do 20 cm.

Zmiany obejmą nie tylko samą Lufthansę. Nowe zasady mają obowiązywać także w innych liniach należących do grupy, m.in. Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Lufthansa City Airlines oraz Air Dolomiti.

Oferta dla bardziej oszczędnych pasażerów

Przewoźnik tłumaczy, że nowa oferta ma przyciągnąć bardziej oszczędnych pasażerów. Wielu klientów widzi jednak w tym po prostu ukrytą podwyżkę cen biletów.

Powód jest prosty, gdyż pasażer zapłaci podobnie jak wcześniej, ale dostanie mniej. Jeśli będzie chciał zabrać standardową walizkę kabinową, będzie musiał dopłacić.

Niemiecki przewoźnik wprowadził możliwość zmiany rezerwacji

Lufthansa próbuje jednak osłodzić zmiany. W najtańszej taryfie Economy Light pojawiła się możliwość zmiany rezerwacji. Wcześniej pasażerowie z takim biletem nie mieli takiej opcji.

Zdaniem analityków rynku era taniego latania z darmowym bagażem podręcznym coraz szybciej odchodzi do historii.

