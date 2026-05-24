Utrzymanie psa lub kota w 2026 roku staje się poważnym wyzwaniem, a miesięczne rachunki za pupila potrafią zaskoczyć, dorównując domowym opłatom.

Koszty opieki nad zwierzętami, od karmy po leczenie, dynamicznie rosną, osiągając od 150 zł dla kota do ponad 1000 zł miesięcznie dla dużego psa.

Odkryj, jakie nagłe wydatki weterynaryjne mogą zrujnować budżet i czy w obliczu tych cen nadal stać Cię na czworonożnego przyjaciela.

Ile kosztuje utrzymanie psa w 2026 roku?

Jeszcze kilka lat temu wielu właścicieli psów zakładało, że największym wydatkiem będzie karma i okazjonalna wizyta u weterynarza. Dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Koszty utrzymania psa rosną praktycznie w każdej kategorii — od jedzenia po leczenie i usługi dodatkowe.

Największym miesięcznym wydatkiem pozostaje oczywiście karma. W przypadku małego psa właściciele wydają zwykle od 80 do 150 zł miesięcznie na suchą karmę. Przy średnich rasach koszty często rosną do 150–300 zł, a utrzymanie dużego psa karmionego produktami premium potrafi kosztować nawet 400–600 zł miesięcznie. Jeszcze drożej robi się wtedy, gdy właściciel wybiera mokrą karmę lub dietę specjalistyczną.

Do tego dochodzą smaczki, gryzaki, suplementy oraz preparaty przeciw kleszczom i pchłom. W praktyce oznacza to kolejne 30–150 zł miesięcznie. Kalkulatory kosztów utrzymania psa pokazują dziś, że miesięczne rachunki za pupila mogą wynosić od około 250 zł do nawet 1400 zł przy dużych rasach i wysokim standardzie opieki.

Weterynarz potrafi wyczyścić portfel

Wielu właścicieli najbardziej obawia się jednak wizyt u weterynarza. Profilaktyka sama w sobie nie wydaje się jeszcze ogromnym wydatkiem, ale gdy zsumować wszystkie obowiązkowe zabiegi, rachunek szybko rośnie.

Podstawowe szczepienia kosztują zwykle od 60 do 150 zł. Odrobaczanie to kolejne 50–80 zł. Jeśli pojawia się potrzeba wykonania badań krwi, trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 140–180 zł, a RTG może kosztować nawet 250 zł. Dużym jednorazowym kosztem jest także kastracja psa, której ceny często wynoszą od 600 do nawet 1000 zł.

Najdroższy dla właścicieli bywa pierwszy rok życia psa. To właśnie wtedy dochodzą obowiązkowe szczepienia szczeniaka, częstsze wizyty kontrolne, szkolenia oraz konsultacje z behawiorystą. Wielu opiekunów musi też wymieniać akcesoria wraz ze wzrostem zwierzęcia. Sama wyprawka po adopcji lub zakupie psa potrafi kosztować od 500 do nawet 2500 zł. W tej kwocie mieszczą się legowisko, transporter, miski, obroża, szelki, smycz, zabawki czy czipowanie.

Ile kosztuje utrzymanie kota w 2026 roku?

Koty wciąż uchodzą za tańsze w utrzymaniu niż psy, ale właściciele coraz częściej przekonują się, że różnice nie są już tak duże jak kiedyś. Zwłaszcza gdy zwierzę wymaga specjalistycznej karmy albo regularnego leczenia.

Miesięczny koszt karmy dla kota wynosi zwykle od 100 do 300 zł. Do tego trzeba doliczyć żwirek, który przy obecnych cenach kosztuje od 40 do nawet 120 zł miesięcznie. Coraz więcej właścicieli kupuje też droższe drapaki, fontanny filtrujące wodę czy zabezpieczenia balkonów i okien.

Dużym problemem są przewlekłe choroby kotów, zwłaszcza schorzenia nerek oraz układu moczowego. W takich przypadkach rachunki za weterynarza potrafią gwałtownie wzrosnąć. Sama karma weterynaryjna bywa nawet kilkukrotnie droższa od zwykłej.

Koszt wyprawki dla kota także może zaskoczyć. Kuweta, transporter, drapak, miski, szczepienia i kastracja oznaczają wydatek od około 400 do nawet 2000 zł jeszcze zanim zwierzę na dobre pojawi się w domu.

Największe rachunki pojawiają się nagle

Najbardziej bolesne finansowo bywają jednak sytuacje nagłe. Operacje ortopedyczne, hospitalizacja, diagnostyka obrazowa czy leczenie stomatologiczne potrafią kosztować kilka tysięcy złotych. Właściciele zwierząt coraz częściej porównują takie wydatki do prywatnego leczenia ludzi.

Właśnie dlatego rośnie popularność ubezpieczeń dla psów i kotów. Miesięczne składki zaczynają się zwykle od kilkudziesięciu złotych, ale w zamian polisy mogą pokrywać część kosztów leczenia czy operacji. Coraz popularniejsze stają się także abonamenty weterynaryjne.

Dodatkowym wydatkiem są wakacje i święta. Hotel dla zwierząt albo petsitter potrafią znacząco podnieść koszty utrzymania psa lub kota. W dużych miastach ceny opieki nad pupilem podczas urlopu regularnie rosną, a w sezonie wakacyjnym stawki bywają jeszcze wyższe.

Dlaczego utrzymanie psa i kota tak podrożało?

Eksperci wskazują kilka powodów. Drożeje praktycznie wszystko — mięso, energia, transport oraz usługi weterynaryjne. Nowoczesna diagnostyka i leczenie zwierząt są dziś znacznie bardziej zaawansowane niż jeszcze kilka lat temu, ale jednocześnie dużo droższe.

Zmieniają się też sami właściciele. Coraz więcej osób traktuje zwierzęta jak pełnoprawnych członków rodziny i wydaje pieniądze na karmy premium, suplementy, fizjoterapię czy konsultacje z behawiorystami. Popularność zdobywają nawet psie przedszkola, specjalistyczne treningi i luksusowe hotele dla zwierząt.

Ile naprawdę wydają Polacy na zwierzęta?

Większość właścicieli deklaruje dziś wydatki na poziomie od 100 do 500 zł miesięcznie. Bardzo duża grupa mieści się w przedziale 200–300 zł, ale coraz więcej osób przekracza także 500 zł miesięcznie, szczególnie przy starszych zwierzętach wymagających leczenia.

Pies zwykle kosztuje więcej niż kot głównie przez większe zapotrzebowanie na karmę, wyższe koszty leczenia dużych ras oraz dodatkowe wydatki związane ze spacerami, szkoleniem i opieką.

Eksperci ostrzegają przy tym przed impulsywnymi adopcjami. Zwierzę to zobowiązanie na kilkanaście lat, a miesięczne rachunki są praktycznie stałym elementem domowego budżetu. Największym problemem bywają jednak wydatki, których nie da się przewidzieć.

Czy w 2026 roku nadal stać nas na zwierzęta?

Wielu właścicieli próbuje ograniczać koszty. Kupują większe opakowania karmy, porównują ceny weterynarzy i sklepów zoologicznych oraz stawiają na regularną profilaktykę, która może zapobiec drogim chorobom. Coraz częściej mówi się też o adopcji zamiast zakupu rasowych zwierząt.

Jedno jest jednak pewne — utrzymanie psa lub kota w 2026 roku kosztuje znacznie więcej niż jeszcze kilka lat temu. Mały kot zwykle oznacza wydatki rzędu 150–400 zł miesięcznie. W przypadku średniego psa koszty często wynoszą od 300 do 800 zł, a utrzymanie dużego psa karmionego produktami premium może przekroczyć nawet 1000 zł miesięcznie.

Jeszcze niedawno zwierzę domowe kojarzyło się głównie z miską karmy i corocznym szczepieniem. Dziś wielu właścicieli przyznaje, że rachunki za pupila zaczynają przypominać regularny abonament, którego koszty rosną z roku na rok.

