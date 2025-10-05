Polacy traktują zwierzęta jak rodzinę: 84% właścicieli pupili uważa je za członków rodziny, a psy są najpopularniejszymi zwierzętami domowymi.

Rosnące koszty utrzymania: Aż 73% właścicieli zwierząt odnotowało wzrost wydatków, najczęściej mieszczących się w przedziale 101-200 zł miesięcznie.

Ponad połowa Polaków kupuje karmę online (53%), a 70% aktywnie szuka promocji, aby obniżyć koszty utrzymania pupili.

Mimo wysokich wydatków, 65% właścicieli nie korzysta z salonów pielęgnacyjnych, jednak 55% angażuje się w pomoc charytatywną dla zwierząt.

Zwierzęta jak pełnoprawni członkowie rodziny

Badanie PAYBACK Polska przeprowadzone z okazji Światowego Dnia Zwierząt ujawnia, że 51% Polaków posiada pupila, a aż 84% ankietowanych przyznaje, że traktuje go jak członka rodziny. Wśród osób, które jeszcze nie zdecydowały się na adopcję czy zakup zwierzęcia, 22% planuje to w przyszłości, a 6% obawia się kosztów związanych z utrzymaniem. Jednocześnie 46% respondentów stwierdziło, że w ogóle nie chce mieć zwierząt.

Psy najpopularniejsze w polskich domach

Choć Polacy trzymają w domach zwykle jedno zwierzę (54% odpowiedzi), co czwarty ma dwa, a 9% – trzy. Wyniki potwierdzają, że jesteśmy narodem „psiarzy”. 60% ankietowanych posiada psa, 48% kota, a dalsze miejsca zajmują rybki akwariowe (6%). Źródła, z których pochodzą zwierzęta, są zróżnicowane – równie często trafiają one z hodowli, od znajomych, jak i ze schronisk czy fundacji.

Ile wydajemy na utrzymanie pupili?

Właściciele zwierząt pytani o miesięczne wydatki (na jedzenie, akcesoria, weterynarza i pielęgnację) najczęściej wskazywali kwoty 101–200 zł (34%). 22% mieści się w przedziale 51–100 zł, a 20% wydaje od 201 do 300 zł. Co istotne, aż 73% badanych przyznaje, że ich koszty wzrosły w porównaniu do ubiegłego roku. W poszukiwaniu oszczędności 55% kupuje tańszą karmę, 43% ogranicza zakupy zabawek, a 41% – akcesoriów. Jednak równocześnie 86% twierdzi, że nie zamierza zmniejszać wydatków na zwierzęta.

Karmę dla pupili 47% Polaków kupuje raz w miesiącu, a 22% robi większe zapasy. Najczęściej wybieranym kanałem jest internet (53%), dalej super- i hipermarkety (23%) oraz dyskonty (21%)Najważniejsze czynniki wyboru to cena i promocje (34%), szeroki asortyment (26%) oraz wygoda i specjalistyczna oferta (po 17%).

Promocje i programy lojalnościowe

Aż 70% ankietowanych aktywnie poszukuje promocji przy zakupach dla zwierząt, najczęściej w internecie (62%). Najchętniej wybieranymi produktami w promocjach są pokarm (77%), artykuły higieniczne, takie jak żwirek (27%) oraz akcesoria (17%). Co więcej, 77% Polaków korzysta przy zakupach z programów lojalnościowych, które pozwalają dodatkowo obniżyć koszty.

Właściciele pupili rzadko korzystają z usług salonów pielęgnacyjnych – 65% deklaruje, że nie odwiedza takich miejsc. Z kolei w kwestii działań charytatywnych 55% Polaków angażuje się w zbiórki, najczęściej przekazując karmę (60%) lub pieniądze (53%).

PTNW - Renata Kaznowska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.