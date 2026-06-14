Będą zmiany. Pół litra wody za darmo do posiłku

Jeśli projekt zostanie przyjęty, restauracje, bary i kawiarnie z miejscami siedzącymi będą musiały zapewnić klientom dostęp do darmowej wody z kranu.

Chodzi o maksymalnie pół litra na osobę. Woda będzie mogła zostać podana do stolika lub w innym miejscu, w którym serwowane są posiłki. Co ważne, lokal nie będzie mógł doliczyć za nią ani grosza.

To oznacza, że klienci nie będą już zmuszeni kupować butelkowanej wody tylko po to, by ugasić pragnienie podczas posiłku.

Rząd zmienił zdanie

Jeszcze niedawno planowano inne rozwiązanie. Wcześniejsza wersja projektu przewidywała możliwość pobierania symbolicznej opłaty za wodę z kranu.

Teraz ten zapis całkowicie zniknął. Ministerstwo postawiło na obowiązek bezpłatnego udostępniania kranówki klientom.

To jedna z najważniejszych zmian w nowej wersji projektu ustawy dotyczącej odpadów i opakowań.

Chodzi o mniej plastiku

Nowe przepisy mają nie tylko ulżyć klientom, ale również pomóc środowisku.

Założenie jest proste: jeśli więcej osób będzie korzystać z wody z kranu, spadnie zużycie plastikowych butelek i jednorazowych opakowań. Dzięki temu do śmieci trafi mniej odpadów.

Zwolennicy zmian przekonują także, że łatwiejszy dostęp do wody może zachęcić część osób do rezygnacji ze słodzonych napojów.

Polska idzie dalej niż Unia Europejska

Unia Europejska nie nakazuje wprowadzania takich przepisów. Wspólnota jedynie zachęca kraje członkowskie do promowania picia wody z kranu.

Polska chce jednak pójść o krok dalej i nałożyć konkretny obowiązek na restauratorów.

Podobne rozwiązania funkcjonują jedynie w nielicznych państwach. Często przywoływanym przykładem są Anglia i Walia, gdzie darmowa woda musi być dostępna w lokalach serwujących alkohol, jeśli pozwalają na to warunki techniczne.

We Włoszech sąd orzekł inaczej

Nie wszędzie jednak klienci mogą liczyć na darmową kranówkę.

We Włoszech przez lata trwał spór o to, czy restauracje mają obowiązek podawania bezpłatnej wody. Ostatecznie tamtejszy sąd uznał, że decyzja należy do właściciela lokalu i nie można go do tego zmusić.

Polskie przepisy byłyby więc znacznie bardziej korzystne dla klientów.

To jeszcze niepewne

Choć nowe regulacje budzą duże zainteresowanie, nie weszły jeszcze w życie. Projekt nadal znajduje się na etapie prac legislacyjnych i jego zapisy mogą jeszcze ulec zmianie.

Jeżeli jednak obecna wersja zostanie utrzymana, już od 12 sierpnia goście restauracji, barów i kawiarni będą mogli poprosić o pół litra wody z kranu bez dodatkowych kosztów. Dla wielu klientów może to oznaczać koniec irytujących dopłat za najtańszy napój na stole.

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