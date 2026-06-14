Masz 14 dni kalendarzowych na odstąpienie od umowy zakupu online bez podawania przyczyny, a sprzedawca ma kolejne 14 dni na zwrot pieniędzy.

W przypadku wadliwego towaru przysługuje Ci 2-letnia rękojmia, umożliwiająca m.in. naprawę, wymianę lub zwrot pieniędzy, nawet bez paragonu.

Nieuczciwe sklepy internetowe rozpoznasz po podejrzanie niskich cenach, braku danych kontaktowych oraz niebezpiecznych metodach płatności.

W razie oszustwa online, natychmiast zgłoś sprawę do banku (np. chargeback), policji oraz rzecznika praw konsumenta.

Jednym z najważniejszych praw, jakie przysługują Ci podczas zakupów poza lokalem przedsiębiorstwa (czyli przez internet, telefon czy z katalogu), jest prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. Masz na to zazwyczaj 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania towaru. Pamiętaj, że liczy się dzień otrzymania produktu, a nie dzień jego zamówienia. Jeśli kupujesz wiele rzeczy dostarczanych osobno, termin liczy się od otrzymania ostatniej z nich.

Jak odstąpić od umowy

Aby odstąpić od umowy, wystarczy, że złożysz stosowne oświadczenie sprzedawcy. Możesz to zrobić na piśmie, wysyłając list polecony, e-mail, czy formularz dostępny na stronie sklepu. Nie musisz nawet odsyłać towaru od razu, masz na to kolejne 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Ci wszystkie poniesione koszty, w tym koszt najtańszej dostępnej wysyłki, w ciągu 14 dni od otrzymania Twojego oświadczenia. Może jednak wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do momentu otrzymania towaru z powrotem lub dowodu jego odesłania.

Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy również usług. Jeśli zamówiłeś kurs językowy online, a po pierwszym module stwierdzisz, że nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz zrezygnować w ciągu 14 dni. Ważne jest, abyś w takim przypadku nie korzystał z usługi w całości. Jeśli rozpocząłeś korzystanie z usługi przed upływem 14 dni i wyraziłeś zgodę na jej świadczenie, a następnie z niej zrezygnujesz, sprzedawca może potrącić część wynagrodzenia za już wykonaną usługę.

Niektóre produkty nie podlegają prawu odstąpienia od umowy. Należą do nich m.in. artykuły spożywcze z krótkim terminem przydatności czy towary wykonane na Twoje specjalne zamówienie np. sukienka.

Reklamacja z tytułu rękojmi – gdy towar ma wadę

Prawo do odstąpienia od umowy to jedno, a reklamacja z tytułu rękojmi to drugie. Jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy, niezgodny z opisem lub po prostu się zepsuje, masz prawo złożyć reklamację. Rękojmia obejmuje wady fizyczne i prawne produktu. Sprzedawca odpowiada za wady towaru przez 2 lata od daty jego wydania. Pamiętaj, że nie musisz mieć paragonu, wystarczy inny dowód zakupu, np. potwierdzenie płatności z konta bankowego, wyciąg z karty, czy e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Przy składaniu reklamacji możesz żądać:

1. Naprawy towaru – sprzedawca powinien naprawić wadę na swój koszt.

2. Wymiany towaru na nowy – jeśli wada jest istotna, możesz zażądać wymiany na produkt wolny od wad.

3. Obniżenia ceny – jeśli wada nie jest bardzo poważna, możesz negocjować obniżenie ceny.

4. Odstąpienia od umowy – jeśli wada jest istotna i sprzedawca nie jest w stanie jej naprawić lub wymienić towaru, możesz zażądać zwrotu wszystkich pieniędzy.

Sprzedawca ma 14 dni na ustosunkowanie się do Twojej reklamacji. Jeśli w tym czasie nie udzieli odpowiedzi, oznacza to, że uznał Twoje żądanie za zasadne.

Przed złożeniem reklamacji zrób zdjęcia lub nagraj film przedstawiający wadę. Będzie to solidny dowód w ewentualnym sporze ze sprzedawcą. Pamiętaj też, aby dokładnie opisać wadę i sprecyzować swoje żądanie.

Jak rozpoznać nieuczciwy sklep internetowy?

W gąszczu sklepów internetowych łatwo natknąć się na oszustów. Oto kilka sygnałów ostrzegawczych, które powinny wzbudzić Twoją czujność:

1. Brak danych kontaktowych

2. Podejrzanie niskie ceny: Jeśli oferta jest "zbyt piękna, by była prawdziwa", to prawdopodobnie tak jest. Drastycznie niskie ceny, znacznie odbiegające od rynkowych, mogą świadczyć o tym, że towar jest podrobiony, uszkodzony lub w ogóle nie zostanie wysłany.

4. Brak bezpiecznych płatności: Sklep powinien oferować znane i bezpieczne metody płatności, takie jak przelew bankowy, płatność kartą przez zaufanego operatora (np. Przelewy24, PayU) czy płatność za pobraniem. Jeśli jedyną opcją jest przelew na konto osoby prywatnej lub płatność kryptowalutami, zachowaj ostrożność.

5.Brak regulaminu sklepu

6. Negatywne opinie

7. Błędy językowe na stronie

Co zrobić, gdy pieniądze przepadły? Krok po kroku

Jeśli padłeś ofiarą oszustwa i pieniądze przepadły, nie panikuj. Skontaktuj się ze swoim bankiem Jeśli płaciłeś kartą, możesz spróbować skorzystać z procedury chargeback. To usługa bankowa, która pozwala na cofnięcie transakcji, jeśli usługa nie została wykonana lub towar nie został dostarczony. Jeśli płaciłeś przelewem, bank może pomóc w namierzeniu odbiorcy, choć szanse na odzyskanie pieniędzy są mniejsze. Pamiętaj, oszustwo internetowe to przestępstwo. Zgłoś sprawę na najbliższym komisariacie policji. Zbierz wszystkie dowody: potwierdzenie przelewu, korespondencję ze sprzedawcą, zrzuty ekranu ze strony sklepu.

Powiadom również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).UOKiK monitoruje rynek i może podjąć działania w przypadku masowych oszustw. Skorzystaj z pomocy rzecznika praw konsumenta, który udziela bezpłatnych porad prawnych i pomaga w rozwiązywaniu sporów ze sprzedawcami. Rzecznik może reprezentować Cię w negocjacjach lub w sądzie.

Jeśli korzystałeś z pośrednika płatności (np. PayU, Przelewy24), zgłoś im problem. Mogą zablokować konto oszusta i pomóc w odzyskaniu środków.

Ochrona danych osobowych w sieci

Robienie zakupów online wiąże się z podawaniem swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, numer telefonu czy dane do płatności. Pamiętaj, że masz prawo do ochrony swoich danych. Sklep internetowy powinien mieć politykę prywatności, w której jasno określa, w jaki sposób gromadzi, przetwarza i chroni Twoje dane.

Zawsze upewnij się, że strona sklepu, na której podajesz swoje dane, jest bezpieczna. Sprawdź, czy adres strony zaczyna się od "https://" (litera "s" oznacza "secure", czyli bezpieczny) i czy w pasku adresu widoczna jest ikona kłódki. To oznacza, że połączenie jest szyfrowane, a Twoje dane są chronione przed przechwyceniem przez osoby trzecie. Unikaj podawania wrażliwych danych na stronach, które nie spełniają tych standardów bezpieczeństwa.

Wojciech Balczun, minister Aktywów Państwowych [IMPACT 2026]