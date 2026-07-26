Policja szuka chętnych

Polska Policja od miesięcy zmaga się z licznymi wakatami. Według najnowszych danych do obsadzenia pozostaje ponad 8 tys. etatów. To dlatego formacja zachęca do wstąpienia w swoje szeregi, pokazując, ile można zarobić już od pierwszego dnia służby.

Kursant po 26. roku życia otrzymuje 5463,82 zł netto, a osoba korzystająca z ulgi dla młodych nawet 5913,82 zł na rękę.

Po szkoleniu pensja szybko rośnie

To dopiero początek profitów. Po ukończeniu szkolenia podstawowego policjant dostaje 5833,51 zł netto, a funkcjonariusz przed 26. rokiem życia może liczyć na ponad 6339 zł na rękę.

Jeszcze więcej zarabiają policjanci służący w oddziałach prewencji. W ich przypadku wynagrodzenie sięga 6228 zł netto, a młodsi funkcjonariusze otrzymują prawie 6800 zł.

Warszawa płaci więcej

Najwyższe wynagrodzenia czekają na osoby pełniące służbę w stolicy. Sam dodatek stołeczny zwiększa pensję o ponad 700 zł brutto.

Po połączeniu dodatku stołecznego i służby w oddziałach prewencji funkcjonariusz po 26. roku życia może otrzymać nawet 6791 zł netto, a młodszy policjant ponad 7420 zł na rękę.

Nawet 1800 zł na mieszkanie

Do pensji dochodzi jeszcze świadczenie mieszkaniowe. Policjanci mogą otrzymywać od 900 do 1800 zł miesięcznie na pokrycie kosztów związanych z mieszkaniem. To oddzielne świadczenie, które nie jest wliczane do podstawowego uposażenia.

W praktyce oznacza to, że miesięczne wpływy funkcjonariusza mogą być znacznie wyższe niż wynika z samej pensji.

Jak wypadają inne służby?

Konkurencja także zachęca kandydatów. W Wojsku Polskim nowo przyjęty szeregowy zawodowy zarabia około 6,3 tys. zł brutto, a do tego może liczyć na dodatki mieszkaniowe i trzynastą pensję.

Podobne stawki oferuje Straż Graniczna. Kursanci otrzymują nawet 5,9 tys. zł netto, a po ukończeniu szkolenia pensje przekraczają 6 tys. zł na rękę. Z kolei funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej rozpoczynają służbę z wynagrodzeniem od 6902 zł brutto, do którego dochodzą dodatki za wysługę, pracę w nocy czy tzw. trzynastka.

Dla osób szukających stabilnego zatrudnienia służby mundurowe coraz wyraźniej rywalizują nie tylko prestiżem, ale także wysokością wynagrodzeń i pakietem dodatkowych świadczeń.

Jest policjantką, tańczy w turniejach