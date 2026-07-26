Czekasz na sanatorium NFZ nawet 18 miesięcy? Istnieje legalny i bezpłatny sposób na przyspieszenie wyjazdu – system "zwrotów".

Co roku 15-20% pacjentów rezygnuje z przyznanego terminu, a ich miejsca trafiają do puli "zwrotów", z której możesz skorzystać.

Aby skorzystać ze "zwrotów", musisz złożyć oświadczenie w NFZ i być gotów na wyjazd w ciągu zaledwie kilku dni od powiadomienia.

System "zwrotów" jest całkowicie darmowy; wszelkie oferty płatnego "przyspieszenia" to oszustwo.

Czym są „zwroty” w sanatorium?

Kolejki do sanatoriów NFZ to prawdziwa plaga polskiego systemu zdrowia. Pacjenci ze skierowaniem czekają nawet 18 miesięcy na wyjazd do uzdrowiska. Najdłuższe kolejki dotyczą najpopularniejszych kierunków jak Zakopane, Krynica-Zdrój czy Ustroń. Na szczęście istnieje legalna metoda przyspieszenia wyjazdu – system tak zwanych „zwrotów”. Ten mechanizm funkcjonuje od lat, ale wciąż niewielu pacjentów o nim wie.

System zwrotów działa bardzo prosto. Część osób, które otrzymały już przyznany termin wyjazdu do sanatorium, z różnych powodów z niego rezygnuje. Może to być nagła choroba, problemy rodzinne, zmiana planów, wyjazd za granicę, czy po prostu strach przed podróżą. Statystyki NFZ pokazują, że rocznie z przyznanych terminów rezygnuje około 15-20 proc. pacjentów.

NFZ rozróżnia dwa rodzaje zwrotów: zasadne i bezzasadne. Zwroty zasadne to te spowodowane poważnymi przyczynami zdrowotnymi, losowymi czy rodzinnymi. W takim przypadku pacjent nie traci miejsca w kolejce i otrzyma nowy termin. Zwroty bezzasadne oznaczają, że osoba musi ponownie przejść całą procedurę ubiegania się o skierowanie.

Niezależnie od przyczyny rezygnacji, wszystkie zwrócone skierowania trafiają do specjalnej puli „zwrotów” i są oferowane innym oczekującym pacjentom.

Krok po kroku: jak skorzystać ze zwrotów?

Krok 1: Złóż odpowiednie oświadczenie

Jeśli masz już potwierdzone przez NFZ skierowanie do sanatorium, możesz złożyć specjalne oświadczenie o gotowości wyjazdu z systemu zwrotów. Dokument ten musisz przesłać do właściwego dla twojego miejsca zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ. Formularz oświadczenia można pobrać ze strony NFZ lub otrzymać bezpośrednio w oddziale.

Krok 2: Przygotuj się na błyskawiczny wyjazd

Pamiętaj – jeśli zdecydujesz się na zwroty, musisz być gotowy na wyjazd w terminie krótszym niż 14 dni od momentu potwierdzenia. W praktyce może to oznaczać, że dowiesz się o wyjeździe zaledwie 2-3 dni wcześniej! To wymaga dużej elastyczności i przygotowania logistycznego.

Krok 3: Kontaktuj się regularnie z NFZ

Sytuacja ze zwrotami zmienia się dynamicznie – niemal codziennie. Dzisiaj może nie być wolnych miejsc, a jutro mogą się pojawić. Dlatego regularnie dzwoń na infolinię właściwego oddziału NFZ lub bezpośrednio do działu lecznictwa uzdrowiskowego. Najlepiej dzwonić w godzinach porannych, gdy pracownicy mają najświeższe informacje.

Krok 4: Potwierdź przyjęcie terminu

Gdy NFZ zaoferuje ci termin z systemu zwrotów, masz bardzo mało czasu na decyzję – zwykle 24-48 godzin. Po potwierdzeniu przyjęcia terminu, nie ma już możliwości zmiany zdania bez konsekwencji. W zależności od miejsca zamieszkania, skontaktuj się z odpowiednim oddziałem wojewódzkim NFZ. Każdy oddział ma wyznaczoną osobę lub infolinię do spraw zwrotów:

Ważne ograniczenia – sprawdź czy możesz!

Limit czasowy: Podstawowa zasada brzmi – jeden wyjazd na 18 miesięcy. Jeśli byłeś już w sanatorium w ciągu ostatnich półtora roku, musisz poczekać, niezależnie od systemu zwrotów.

Profil leczenia: Zwrócone skierowanie musi idealnie pasować do twojego profilu zdrowotnego i przeciwwskazań. Jeśli masz problemy z sercem i nie możesz przebywać powyżej 500 m n.p.m., nie otrzymasz miejsca w sanatorium górskim. NFZ skrupulatnie sprawdza zgodność.

Ważne ubezpieczenie: Skierowania mogą wykorzystać wyłącznie osoby posiadające aktualne uprawnienia do świadczeń zdrowotnych w NFZ. Sprawdź na internetowym koncie pacjenta lub w przychodni.

Stan zdrowia: Do momentu wyjazdu twój stan zdrowia nie może ulec pogorszeniu na tyle, by uniemożliwić pobyt w sanatorium.

UWAGA!

Nie daj się oszukać na „przyspieszenie za opłatą”! NFZ kategorycznie ostrzega przed ofertami płatnego przyspieszenia kolejki do sanatorium. To zawsze oszustwo! System zwrotów jest całkowicie bezpłatny. Jeśli ktoś proponuje ci wyjazd do sanatorium za dopłatą rzekomo „z pominięciem kolejki”, to próba wyłudzenia pieniędzy.

EKG 2026 - dr n. med. Krzysztof Kurek, dyrektor medyczny i członek zarządu Grupy LUX MED, rektor Wyższej Szkoły Nauk Medycznych w Warszawie