Sprawdź, czy kwalifikujesz się do pomocy MOPS/GOPS: w 2026 r. progi dochodowe to 1010 zł (samotnie) i 823 zł (na osobę w rodzinie).

Oprócz zasiłku stałego, MOPS oferuje zasiłek okresowy na trudne sytuacje oraz elastyczny zasiłek celowy na leki, opał czy remonty.

Dowiedz się o zasiłku pielęgnacyjnym, który przysługuje osobom niesamodzielnym bez kryterium dochodowego, ale nie może być łączony z dodatkiem z ZUS.

Składając wniosek w MOPS, przygotuj się na obowiązkowy wywiad środowiskowy.

Kryterium dochodowe – podstawowy warunek otrzymania wsparcia

Większość świadczeń wypłacanych przez MOPS lub GOPS jest uzależniona od dochodu osoby ubiegającej się o pomoc. W 2026 roku obowiązują te same progi dochodowe co rok wcześniej. Pomoc przysługuje osobom, których miesięczny dochód netto nie przekracza: 1010 zł miesięcznie w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 823 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Podczas oceny sytuacji uwzględniany jest dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Nie wszystkie świadczenia są jednak wliczane do dochodu. Przykładowo nie uwzględnia się świadczenia 800+, jednorazowych świadczeń socjalnych czy dodatków energetycznych. Warto pamiętać, że przekroczenie kryterium dochodowego nie zawsze oznacza automatyczną odmowę pomocy. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy i analizuje całą sytuację życiową seniora, w tym stan zdrowia, koszty leczenia, warunki mieszkaniowe oraz możliwość uzyskania wsparcia od rodziny.

Zasiłek stały dla seniorów i osób niezdolnych do pracy

Jednym z najważniejszych świadczeń jest zasiłek stały. Przysługuje osobom pełnoletnim, które są całkowicie niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i jednocześnie spełniają kryterium dochodowe. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób starszych, które nie mają prawa do emerytury lub otrzymują bardzo niskie świadczenia. Wysokość zasiłku ustalana jest indywidualnie. Stanowi różnicę między ustawowo określonym limitem a faktycznie uzyskiwanym dochodem. Dla osoby samotnej maksymalna wysokość świadczenia może wynieść 1229 zł miesięcznie, a minimalna 100 zł. Przykładowo senior otrzymujący emeryturę w wysokości 900 zł może otrzymać dodatkowo ponad 400 zł zasiłku stałego.

Zasiłek okresowy w trudnej sytuacji życiowej

Kolejną formą wsparcia jest zasiłek okresowy. Jest on przeznaczony dla osób, które znalazły się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, na przykład z powodu długotrwałej choroby, niepełnosprawności, utraty innych świadczeń lub problemów finansowych. Jak wskazuje nazwa, świadczenie ma charakter czasowy. Okres jego przyznania zależy od indywidualnej sytuacji osoby ubiegającej się o pomoc. Kwota zasiłku stanowi część różnicy pomiędzy obowiązującym kryterium dochodowym a rzeczywistym dochodem. Ile wynosi zasiłek okresowy w 2026 roku? Minimum 20 zł, maksimum do 823 zł

Zasiłek celowy na leki, opał i inne niezbędne wydatki

Najbardziej elastycznym świadczeniem oferowanym przez MOPS jest zasiłek celowy. Można go otrzymać na pokrycie konkretnych, udokumentowanych wydatków związanych z codziennym funkcjonowaniem. Środki mogą zostać przeznaczone między innymi na: zakup leków i pokrycie kosztów leczenia, zakup żywności, opał na sezon grzewczy, odzież i obuwie, niezbędne wyposażenie mieszkania, drobne remonty i naprawy, organizację pogrzebu. Wysokość świadczenia ustalana jest indywidualnie i zależy od potrzeb oraz możliwości finansowych gminy. Szczególną formą pomocy jest specjalny zasiłek celowy. Mogą go otrzymać osoby przekraczające kryterium dochodowe, jeśli znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej. W niektórych przypadkach pomoc może zostać przyznana także niezależnie od dochodu, na przykład po pożarze, powodzi lub innym zdarzeniu losowym.

Zasiłek pielęgnacyjny dla osób wymagających opieki

Seniorzy często mylą zasiłek pielęgnacyjny wypłacany przez gminę z dodatkiem pielęgnacyjnym wypłacanym przez ZUS. Są to dwa różne świadczenia. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje osobom niesamodzielnym, które nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Nie obowiązuje tu kryterium dochodowe – liczy się wyłącznie stan zdrowia lub wiek. Świadczenie mogą otrzymać między innymi: osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21. roku życia, osoby po 75. roku życia, które nie mają prawa do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. W 2026 roku wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 215,84 zł miesięcznie. Kwota ta pozostaje niezmieniona od listopada 2019 roku. Seniorzy powinni pamiętać o ważnej zasadzie – nie można jednocześnie pobierać zasiłku pielęgnacyjnego z gminy i dodatku pielęgnacyjnego z ZUS. Po ukończeniu 75 lat i uzyskaniu prawa do dodatku z ZUS należy poinformować o tym MOPS, aby uniknąć konieczności zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Jak złożyć wniosek o pomoc z MOPS?

Wniosek należy złożyć w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Można zrobić to osobiście, listownie, a w niektórych gminach również elektronicznie. Do wniosku najczęściej trzeba dołączyć: dokument tożsamości, dokumenty potwierdzające dochód, np. decyzję lub odcinek emerytury, orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli jest wymagane, rachunki lub faktury dokumentujące wydatki, gdy ubiegamy się o zasiłek celowy. Niezbędnym elementem procedury jest rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzany przez pracownika socjalnego. Odmowa udziału w takim wywiadzie może skutkować odmową przyznania świadczenia. Jeżeli MOPS wyda decyzję odmowną, senior ma prawo się od niej odwołać. Na złożenie odwołania do samorządowego kolegium odwoławczego przysługuje 14 dni od otrzymania decyzji.

Ludwik Kotecki, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]