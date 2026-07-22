Polska rośnie. Bałtyk oddał setki hektarów

To nie jest żart. Według najnowszego raportu Głównego Urzędu Statystycznego powierzchnia Polski w 2025 roku zwiększyła się o 433 hektary.

Zmiana nie wynika z budowy nowych wysp czy spektakularnych inwestycji. Powodem jest dostosowanie granic administracyjnych do obowiązujących przepisów dotyczących morza terytorialnego.

W praktyce oznacza to, że część obszarów wodnych została oficjalnie włączona do powierzchni kraju.

Wielki wygrany? Województwo zachodniopomorskie

Największym beneficjentem zmian okazało się województwo zachodniopomorskie.

To właśnie tam, szczególnie w powiecie sławieńskim, odnotowano największy przyrost powierzchni. GUS wyjaśnia, że granice jednostek samorządowych zostały dostosowane do tzw. linii podstawowej morza terytorialnego.

Efekt jest taki, że Polska na północy zyskała nowe hektary, które wcześniej nie były formalnie uwzględniane w statystykach.

Gdańsk też zyskał nowe tereny

Zmiany objęły również Pomorze. Jeszcze niedawno granica Gdańska kończyła się na linii brzegowej. Teraz została przesunięta dalej aż do linii podstawowej morza terytorialnego. W granicach miasta znalazły się także morskie wody wewnętrzne Zatoki Gdańskiej.

To pokazuje, jak duże znaczenie mają administracyjne korekty granic.

Nie wszyscy wyszli na plus

Choć Polska jako całość się powiększyła, nie wszystkie regiony mogą świętować.

Korekty objęły osiem województw. W siedmiu z nich powierzchnia nieznacznie się zmniejszyła. Mowa jednak o symbolicznych różnicach wynoszących od kilku do kilkunastu hektarów.

Dla samorządów to raczej statystyczna ciekawostka niż prawdziwa rewolucja.

Czy mieszkańcy odczują zmiany?

Dla przeciętnego Polaka odpowiedź brzmi: raczej nie. Nowo pozyskane hektary to głównie tereny wodne. Nie pojawią się nowe osiedla, drogi ani działki budowlane. Nie zmienią się też adresy mieszkańców.

Eksperci zwracają jednak uwagę, że zmiany mogą mieć znaczenie przy planowaniu inwestycji, zarządzaniu obszarami nadmorskimi czy prowadzeniu gospodarki morskiej.

Polska większa niż rok temu

Choć 433 hektary przy powierzchni kraju wynoszącej ponad 31 milionów hektarów mogą wydawać się kroplą w morzu, to fakt pozostaje faktem, że Polska oficjalnie stała się większa.

I tym razem nie dzięki podbojom czy wielkim inwestycjom, lecz dzięki uporządkowaniu granic nad Bałtykiem. To właśnie morze sprawiło, że na mapach pojawiło się trochę więcej Polski.

Łukasz Chaberski - Polskie Porty Lotnicze | IMPACT 2026