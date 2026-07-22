Kolejna globalna awaria Facebooka, Instagrama i Messengera rozpoczęła się 21 lipca 2026 roku, masowo wylogowując użytkowników z ich kont.

Tysiące użytkowników na całym świecie zgłaszało poważne problemy z logowaniem i dostępem, z blisko 2500 raportami dla Facebooka na Downdetector.

Jest to już druga tak duża niedostępność usług Meta (Facebook, Instagram, Messenger) w ciągu zaledwie kilku dni, co budzi zaniepokojenie.

Mimo, że liczba zgłoszeń o problemach maleje, firma Meta nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Awaria Facebooka i Instagrama. Co dokładnie nie działa?

To nie jest dobry tydzień dla firmy Meta. Jej flagowe serwisy społecznościowe - Facebook oraz Instagram znowu przestały działać poprawnie. Pierwsze sygnały o problemach pojawiły się we wtorek, 21 lipca 2026 roku, tuż przed godziną 14:00 czasu polskiego. Użytkownicy zaczęli masowo zgłaszać, że nie mogą korzystać z podstawowych funkcji. We wtorek, 21 lipca 2026 roku, tuż przed godziną 14:00, rozpoczęła się kolejna globalna Meta awaria, która objęła kluczowe platformy firmy.

Problemy dotyczą przede wszystkim trzech najpopularniejszych usług:

Facebooka,

Messengera,

Instagrama.

Awaria ma charakter globalny, a doniesienia o kłopotach napływają z różnych zakątków świata, co widać między innymi po wpisach na platformie X (dawniej Twitter).

Facebook nie działa? Problemy z logowaniem i wylogowane konta

Zakres problemów jest różny. Część osób informuje o trudnościach z odświeżeniem tablicy na Facebooku czy załadowaniem nowych zdjęć na Instagramie. Jednak dla wielu awaria jest znacznie bardziej dotkliwa. Najpoważniejszy kłopot dotyczy logowania. Skala problemów jest duża – niektórzy użytkownicy zostali całkowicie wylogowani ze swoich kont, a ponowna próba dostępu kończy się błędem, co potwierdza, że to poważna awaria Facebooka.

Potwierdzają to dane z serwisu Downdetector, który na bieżąco monitoruje dostępność usług internetowych. W szczytowym momencie odnotowano tam blisko 2500 zgłoszeń dotyczących samego Facebooka. Dla Messengera było to ponad 1000 raportów, a dla Instagrama – około 300.

Druga awaria Mety w ciągu kilku dni?

To, co najbardziej niepokoi użytkowników, to częstotliwość problemów. Obecna sytuacja to już druga tak duża niedostępność usług w ciągu zaledwie kilku dni. Warto przypomnieć, że to już druga tak duża niedostępność usług firmy Meta w bardzo krótkim czasie – poprzednia miała miejsce w niedzielę, 19 lipca 2026 roku. Wtedy również, głównie w godzinach porannych, dostęp do Facebooka, Instagrama i Messengera był mocno utrudniony.

Na szczęście wygląda na to, że technicy firmy Meta szybko zareagowali. Z każdą minutą liczba zgłoszeń w Downdetector maleje, co daje nadzieję, że serwisy wkrótce wrócą do pełnej sprawności. Na ten moment firma nie wydała oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

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