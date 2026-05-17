Przemoc w rodzinie to nie tylko fizyczne ataki, ale także wyzwiska, kontrola finansowa, izolacja czy zaniedbanie, naruszające Twoje prawa i wolności.

W nagłych sytuacjach zadzwoń pod całodobowy numer Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania „Niebieska Linia” (800 120 002).

Procedura „Niebieskiej Karty” to system ochrony uruchamiany przez służby (np. policję, pracowników socjalnych), który dokumentuje przemoc i uruchamia plan wsparcia dla ofiary.

Możesz zgłosić przemoc na policję (112/997) – sprawca może zostać usunięty z mieszkania na 14 dni – lub podjąć kroki sądowe, szukając bezpłatnej pomocy prawnej i schronienia.

Przemoc to nie tylko bicie

Przemoc w rodzinie to każde celowe działanie lub zaniechanie, które narusza Twoje prawa i wolności, zwłaszcza prawo do życia i zdrowia, intymności, godności, nietykalności osobistej, swobody wyboru i decydowania o sobie. To nie tylko bicie czy popychanie. To także wyzywanie, grożenie, izolowanie Cię od bliskich, kontrolowanie Twoich finansów, zmuszanie do czynności seksualnych, a nawet zaniedbywanie, gdy ktoś powinien się Tobą opiekować. Jeśli ktoś odbiera Ci emeryturę, zmusza do podpisywania dokumentów finansowych lub kontroluje każdą Twoją złotówkę, to jest to naruszenie Twoich praw.

Gdzie szukać pierwszej pomocy?

Gdy czujesz, że potrzebujesz pomocy, nie wahaj się. Pierwszym krokiem może być telefon zaufania. W Polsce działa wiele takich linii, które oferują anonimowe i bezpłatne wsparcie. Jednym z nich jest Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” pod numerem 800 120 002. Jest czynny całą dobę. Tam możesz porozmawiać o swojej sytuacji, uzyskać wsparcie psychologiczne i dowiedzieć się, jakie są Twoje dalsze kroki. W każdej gminie funkcjonuje również Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS), a w większych miastach Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS). Pracownicy tych instytucji mogą Ci pomóc w uzyskaniu wsparcia psychologicznego, prawnego, a nawet schronienia w bezpiecznym miejscu.

Procedura „Niebieskiej Karty” – jak to działa?

Procedura „Niebieskiej Karty” to system działań mających na celu ochronę osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Może ją wszcząć policjant, pracownik socjalny, pracownik ochrony zdrowia, oświaty lub członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Kiedy zgłosisz przemoc, zostanie założona „Niebieska Karta”. To nie jest wyrok ani donos, ale dokumentacja Twojej sytuacji. Policjant lub pracownik socjalny wypełnia formularz „Niebieska Karta A” (część A) i przekazuje Ci formularz „Niebieska Karta B” (część B), który zawiera informacje o Twoich prawach i miejscach, gdzie możesz uzyskać pomoc. Następnie Twoja sprawa trafia do Zespołu Interdyscyplinarnego – grupy specjalistów, którzy wspólnie opracują plan pomocy dla Ciebie. Mogą to być: zapewnienie Ci bezpiecznego schronienia, skierowanie na terapię psychologiczną, pomoc prawna, a także monitorowanie sytuacji w Twojej rodzinie.

Skuteczne zgłoszenie na policję – co musisz wiedzieć?

Jeśli doświadczasz przemocy, możesz zgłosić to na policję. Możesz to zrobić osobiście na najbliższym komisariacie, telefonicznie pod numerem 112 lub 997, a nawet pisemnie. Przy zgłoszeniu ważne jest, aby podać jak najwięcej szczegółów: kto jest sprawcą, co się wydarzyło, kiedy i gdzie. Jeśli masz jakieś dowody, np. zdjęcia obrażeń, nagrania rozmów, wiadomości SMS, pokaż je policjantom. Pamiętaj, że zgłoszenie przemocy nie jest wstydem, a Twoim prawem. Policja ma obowiązek podjąć interwencję i chronić Cię. Jeśli sprawca mieszka z Tobą, policjant może nakazać mu opuszczenie mieszkania na 14 dni.

Postępowanie sądowe – kroki prawne, które możesz podjąć

Oprócz zgłoszenia na policję, możesz podjąć kroki prawne w sądzie. Możesz złożyć wniosek o:

* Zobowiązanie sprawcy do opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się. Sąd, na podstawie zgromadzonych dowodów, może wydać taki nakaz na czas nieokreślony.

* Ustanowienie alimentów

* Rozwód lub separację

* Odszkodowanie i zadośćuczynienie za doznane krzywdy fizyczne i psychiczne. Zbieraj wszystkie dokumenty, np. obdukcje lekarskie, zaświadczenia od psychologa, wiadomości, zeznania świadków.

Pomoc prawna – gdzie szukać bezpłatnych porad?

Jeśli potrzebujesz pomocy prawnej, nie musisz ponosić wysokich kosztów. W Polsce działają punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Są one dostępne w każdej gminie i powiecie. Możesz tam uzyskać bezpłatne porady prawne, pomoc w sporządzaniu pism procesowych i informacji o Twoich prawach. Listę punktów znajdziesz na stronach internetowych starostw powiatowych lub urzędów miast. Wiele organizacji pozarządowych również oferuje bezpłatną pomoc prawną dla ofiar przemocy.

Ośrodki interwencji kryzysowej i domy dla ofiar przemocy

Jeśli Twoje bezpieczeństwo jest zagrożone, możesz skorzystać z pomocy ośrodków interwencji kryzysowej lub domów dla ofiar przemocy. Są to miejsca, gdzie możesz znaleźć bezpieczne schronienie, wsparcie psychologiczne, prawne i socjalne. Pobyt w takim ośrodku jest bezpłatny i anonimowy. Pracownicy ośrodka pomogą Ci odzyskać spokój i zaplanować dalsze kroki. Skontaktuj się z MOPS/OPS w Twojej miejscowości, aby uzyskać informacje o najbliższych ośrodkach.

