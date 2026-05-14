Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Tak głosowaliby Polacy

Prawie połowa Polaków opowiada się za utrzymaniem niższego wieku emerytalnego dla kobiet.

Kobiety są zdecydowanie przeciwne zrównaniu wieku emerytalnego, podczas gdy mężczyźni częściej popierają to rozwiązanie.

Poparcie dla zrównania wieku emerytalnego jest wyższe wśród osób młodych, z wyższym wykształceniem i dochodami.

Najsilniejszy opór wobec zrównania wieków emerytalnych występuje wśród kobiet w wieku 45-64 lat oraz emerytów, zwłaszcza kobiet.

Zrównanie wieku emerytalnego? Polacy są na nie

Czy kobiety powinny pracować tak długo jak mężczyźni? Najnowsze badanie opinii publicznej pokazuje, że Polacy są w tej kwestii mocno podzieleni, ale z wyraźną przewagą przeciwników zmian. Na pytanie o zrównanie wieku emerytalnego, aż 46 proc. ankietowanych odpowiedziało, że kobiety powinny przechodzić na emeryturę wcześniej. Za ujednoliceniem systemu dla obu płci opowiedziało się 33 proc. badanych. Co ciekawe, niewielka grupa (6,6 proc.) uważa, że to mężczyźni powinni mieć prawo do wcześniejszej emerytury. Pozostałe 15 proc. nie ma zdania. Wniosek jest prosty: pomysł na zrównanie wieku emerytalnego nie ma obecnie szerokiego społecznego poparcia w Polsce.

Wiek emerytalny do likwidacji

Kobiety i mężczyźni patrzą na emerytury inaczej

Gdy przyjrzymy się odpowiedziom bliżej, widać wyraźnie, że główna linia sporu przebiega dokładnie między płciami. To, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną, w największym stopniu decyduje o podejściu do ewentualnej reformy. Wyniki są tu jednoznaczne. Aż 58 proc. kobiet uważa, że obecny, niższy wiek emerytalny kobiet powinien zostać utrzymany. Z kolei wśród mężczyzn opinie rozkładają się zupełnie inaczej. Za zrównaniem wieku emerytalnego jest 45 proc. z nich, a przeciwko tylko 32 proc. Mówiąc prościej: kobiety chcą zachować swoje prawo do wcześniejszej emerytury, podczas gdy mężczyźni są znacznie bardziej skłonni do tego, by wszyscy pracowali tak samo długo.

26