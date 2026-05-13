Polacy chcą taniej wypoczywać

Coraz więcej Polaków mówi „dość” drogim wakacjom w środku lata. Zamiast walczyć o miejsce na plaży i przepłacać za noclegi, ruszają na urlopy już wiosną albo na początku lata.

Najnowsze badanie pokazuje wyraźnie, że niemal połowa z nas chce odpocząć jeszcze przed wakacyjnym szczytem.

Urlop przed sezonem wakacyjnym

Aż 49 proc. Polaków planuje wyjazd jeszcze przed rozpoczęciem głównego sezonu - tak wynika z badania „Polaków portfel własny: Sezon na wydatki”. Powód jest prosty, tak jest taniej, spokojniej i wygodniej.

W samym środku wakacji chce wypoczywać tylko 11 proc. badanych. Z kolei 10 proc. odkłada urlop na jesień, a prawie co piąty Polak w tym roku w ogóle nigdzie nie wyjedzie.

Młodzi wybierają nowy trend

Największymi fanami wcześniejszych wyjazdów są młodzi. W grupie 18-29 lat aż 66 proc. planuje wakacje przed sezonem. Młodzi najczęściej wybierają krótkie city breaki, czyli szybkie wypady do innych miast.

Polacy nie ukrywają, że chodzi przede wszystkim o pieniądze. Aż 42 proc. osób przyznało, że do wcześniejszego urlopu przekonały ich niższe ceny. Dla wielu osób ważna jest też inna kwestia. Chcą wypoczywać bez tłumów urlopowiczów i nie chcą walczyć o miejsce na plaży. Na ten argument wskazało 35 proc. ankietowanych.

Nie wszyscy lubią letnie upały

Nie bez znaczenia jest również pogoda. Coraz więcej osób ma dość wakacyjnych upałów i wybiera spokojniejszy wypoczynek w przyjemniejszych temperaturach. Inni liczą na łatwiejsze znalezienie noclegów i znacznie tańsze oferty biur podróży.

Najczęściej wybieramy krótkie wypady weekendowe. Taki sposób odpoczynku wskazało 24 proc. badanych. Dłuższy urlop przed sezonem planuje 12 proc., a część Polaków zamierza połączyć oba warianty.

Wakacje z wyszukiwarki internetowej

Ciekawie wygląda też sposób organizacji wakacji. Coraz więcej osób korzysta z internetu i nowych technologii. Co trzeci Polak planuje wyjazd przy pomocy wyszukiwarek internetowych.

Młodzi coraz chętniej pytają też sztuczną inteligencję o pomysły na podróże. W grupie 18-29 lat robi to już niemal co piąty badany.

Seniorzy wypoczywają w szczycie sezonu

Seniorzy nie lubią zmian i pozostają bardziej tradycyjni. Wśród osób po 60. roku życia nadal króluje zwykły notes i ręczne zapiski.

Co jeszcze wynika z badania? Pieniądze na wakacje najczęściej bierzmy z oszczędności. Tak odpowiedziało 37 proc. ankietowanych. Niewiele mniej osób finansuje urlop z bieżących dochodów, a część odkłada specjalnie na wakacyjny wyjazd przez cały rok.

