Boom na urlopy w Polsce

Wakacje w Polsce znów są na topie. Portal Travelist.pl notuje prawdziwy boom na krajowe wyjazdy. Liczba rezerwacji wzrosła nawet o 40 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

"To bardzo wysoka dynamika. Jeszcze dwa, trzy lata temu wzrost wynosił najwyżej kilkanaście procent" – mówi Eugeniusz Triasun z Travelist.pl.

Bałtyk liderem wśród Polaków

Największym hitem tego lata jest Bałtyk. Nad morze wybiera się prawie połowa turystów korzystających z portalu. Polacy kuszeni są nowoczesnymi hotelami, basenami i atrakcjami dla dzieci. Dziś sam pokój już nie wystarcza.

"Basen stał się absolutnym standardem. Rodziny oczekują też sal zabaw, animatorów i specjalnych stref dla dzieci" – tłumaczy Triasun.

Duże zainteresowanie wypoczynkiem w górach

Drugie miejsce wśród osób planujących urlop zajmują góry, a coraz większą popularność zdobywają także jeziora.

Tam turyści szukają spokoju i odpoczynku od tłumów.

Ceny hoteli zaskakują turystów

Mimo ogromnego zainteresowania ceny hoteli praktycznie nie rosną. Średnio są nawet o około 1 proc. niższe niż rok temu. Branża hotelarska chce w ten sposób przekonać Polaków, że wakacje w kraju mogą być atrakcyjną alternatywą dla zagranicznych kurortów all inclusive.

Najdrożej jest nad morzem. Rodzina z dzieckiem zapłaci średnio około 740 zł za dobę. Taniej jest w górach i nad jeziorami, gdzie nocleg kosztuje około 600 zł. Najmniej wydamy w miastach.

Wolne miejsca w hotelach szybko znikają

Hotelarze apelują jednak, by nie zwlekać z rezerwacją. Najlepsze pokoje rodzinne znikają błyskawicznie, a wcześniejsza rezerwacja może oznaczać spore oszczędności.

"Różnice między wcześniejszą rezerwacją a ofertą last minute sięgają nawet kilkudziesięciu procent" – przekonuje Triasun.

Polska jest bezpieczna dla turystów

Eksperci podkreślają też, że Polska wygrywa dziś stabilnością i bezpieczeństwem.

"Polska staje się kierunkiem wybieranym ze względu na komfort i spokój" – mówi Małgorzata Szwarc-Sroka z JW Construction.

Kto chce zaoszczędzić, wybiera apartament z kuchnią

Nie wszyscy są jednak zachwyceni cenami. Według danych Airbnb ponad połowa rodzin miała problem ze znalezieniem odpowiedniego noclegu. Albo było za drogo albo nie było wolnych miejsc.

Dlatego coraz więcej osób wybiera apartamenty i domy z kuchnią, które pozwalają trochę zaoszczędzić na jedzeniu. Analitycy rynku przekonują, że lato 2026 zapowiada się pod znakiem wakacji w Polsce.

