Majówka krótsza, wyjazdy na ostatnią chwilę

Tegoroczna majówka nie jest szczególnie łaskawa dla branży turystycznej. Układ kalendarza – 1 maja w piątek i 3 maja w niedzielę – sprawia, że wielu Polaków planuje tylko krótkie wypady lub odkłada dłuższy urlop na lato.

Z danych firmy technologicznej dla hotelarstwa Profitroom, które opisał Puls Biznesu, wynika, że liczba rezerwacji na okres od 1 do 3 maja w ostatnich tygodniach wyraźnie rosła – odpowiednio o 22, 26 i 34 proc. Mimo tego w porównaniu z ubiegłym rokiem jest ona niższa o ponad 17 proc., a liczba zarezerwowanych noclegów spadła o ponad 24 proc.

Na tym jednak nie koniec obaw wśród pracowników branży hotelarskiej, dla których majówka zawsze oznaczała wielkie turystyczne żniwa. Niestety, wyjazdy majowe są też krótsze. Średnia długość pobytu to obecnie około 2,9 dnia, co oznacza, że majówka ma bardziej spontaniczny, „last minute'owy” charakter niż w poprzednich latach.

Turyści szukają bezpiecznych kierunków

Znacznie lepiej wyglądają prognozy na sezon wakacyjny. Branża hotelarska obserwuje wyraźny wzrost zainteresowania urlopami – zarówno wśród Polaków, jak i turystów z zagranicy.

Jednym z powodów jest napięta sytuacja międzynarodowa, w tym konflikt na Bliskim Wschodzie. Według analiz UN Tourism rośnie znaczenie tzw. podróży motywowanych bezpieczeństwem. Turyści coraz częściej wybierają miejsca stabilne politycznie i dobrze skomunikowane.

Pod tym względem nasz kraj zyskuje, gdyż Polska wpisuje się w ten trend. Zwiększone zainteresowanie gości widać już w statystykach. W jednym z marcowych tygodni liczba nowych rezerwacji wzrosła o ponad 18 proc., a liczba zarezerwowanych noclegów jest już o ponad 7 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Na tym jednak nie koniec dobrych wieści, gdyż rosną także rezerwacje zagraniczne. Coraz więcej gości przyjeżdża do Polski m.in. z Niemiec, Ukrainy, Czech czy Stanów Zjednoczonych.

Najpopularniejsze kierunki w Polsce

Najwięcej wakacyjnych rezerwacji przypada na dobrze znane kurorty turystyczne. W czołówce znajdują się: Kołobrzeg, Gdańsk, Zakopane, Karpacz, czy Świnoujście. Coraz większą popularnością cieszą się jednak również mniej oczywiste miejsca. Dynamiczny wzrost liczby rezerwacji widać m.in. w takich miejscowościach jak Nałęczów, Kazimierz Dolny, Białystok czy Istebna.

Jak długo będą wypoczywać turyści na urlopie? Średni pobyt nad morzem trwa obecnie około sześciu dni, natomiast w górach od 4,5 do 5 dni. Najwięcej przyjazdów planowanych jest na drugą połowę lipca i początek sierpnia.

Apartamenty też notują wzrost

Nie tylko hotelarze mają powody do zadowolenia. Pozytywny trend widać również w segmencie wynajmu apartamentów turystycznych. Wyraźny wzrost liczby wakacyjnych rezerwacji obserwuje operator Sun & Snow, który zarządza około 3 tys. apartamentów w ponad 60 miejscowościach w Polsce.

Już teraz rezerwacje na lipiec są wyższe o 82 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, a na sierpień zainteresowanie turystów zwiększyło się o 55 proc.

Zdaniem ekspertów hotelarstwa wszystko wskazuje na to, że choć majówka nie rozpocznie sezonu z wielkim rozmachem, lato może okazać się bardzo udane dla branży turystycznej w Polsce. To pochodna obecnej sytuacji na świecie.

Tego samego zdania są internauci, którzy już planują urlop wakacyjny w kraju. Coraz więcej podróżnych stawia bowiem na bliższe i bezpieczniejsze kierunki – a Polska coraz częściej trafia na wakacyjne mapy turystów.

