Ikea zwolni pracowników. Gigant likwiduje 800 stanowisk

Ikea odchudza kadry. Firma zwolni kilkuset pracowników

Niezbyt dobre wieści spływają do nas z zachodniej i północnej Europy. Ikea zapowiada redukcję zatrudnienia wśród pracowników biurowych. Zlikwidowanych ma zostać niemal 800 stanowisk. Zmiany te są spowodowane m.in. spadkami sprzedaży, jakie od dwóch lat notuje szwedzka firma.

A jak tłumaczy ten proceder Grupa Ingka, właściciel większości sklepów Ikea na świecie? Jej zdaniem zmiany mają uprościć strukturę organizacyjną, obniżyć koszty i przyspieszyć podejmowanie decyzji, których wymaga rynek.

Właściciel Ikei oferuje nowe formaty sklepów

Gigant koncentruje się na obniżaniu cen oraz zwiększeniu udziałów rynkowych. Firma nie zamierza jednak rezygnować z inwestycji i będzie rozwijać nowe formaty handlowe.

Oprócz dużych sklepów, które są najczęściej zlokalizowane poza miastami, szwedzki koncern będzie rozwijał mniejsze sklepy miejskie i podmiejskie. W ciągu najbliższych miesięcy planowane jest otwarcie 20 takich placówek.

Nowy prezes firmy jest zwolennikiem odchudzonej organizacji

Eksperci wskazują na jeszcze jedną, ale bardzo istotną kwestię związaną z zapowiadanymi redukcjami. To efekt zmian w szwedzkim koncernie, które miały miejsce kilka miesięcy temu. W listopadzie prezesem Grupy Ingka został Juvencio Maetzu. Jest on zwolennikiem bardziej odchudzonej organizacji na poziomie centralnym oraz chce przenieść większą odpowiedzialność na poziom operacyjny, czyli bliżej klientów.

„Świat i branża handlowa wymagają dziś większej szybkości i elastyczności niż kiedykolwiek wcześniej. Musimy ograniczyć złożoność organizacji” – podkreślił Juvencio Maeztu.

Zwolnienia obejmą kadrę w Holandii i Szwecji

Jak wynika z zapowiedzi firmy, redukcje obejmą głównie stanowiska biurowe w Szwecji oraz w centrali w Holandii. Spółka nie ujawniła szczegółowych informacji, które stanowiska zostaną zlikwidowane.

Gigant zatrudnia obecnie około 166 tys. pracowników na świecie i działa w trzech głównych obszarach: Ikea Retail, Ingka Centres (centra handlowe) oraz Ingka Investments. Jak zaznaczają eksperci Ikea ogłaszając zwolnienia, dołączyła do grona innych firm, które zapowiedziały redukcje pracowników. Ostatnio podobne działania ogłosiły m.in. Nike oraz Home Depot.

PTNW - Miłosz Bembinow