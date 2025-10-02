IKEA zaskakuje Polaków. Pierwszy taki sklep w Europie właśnie tutaj!

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-10-02 11:34

IKEA zaskakuje klientów i wprowadza zupełnie nowy format sklepu - pisze Business Insider. Już 3 października mieszkańcy Bielska-Białej i okolic będą mogli odwiedzić pierwszy w Europie kompaktowy punkt sieci w centrum handlowym, łączący mniejszą przestrzeń z pełną ofertą i wyjątkowymi atrakcjami.

Budynek galerii handlowej Gemini Park w Bielsku-Białej widziany z ulicy, z dużym logo na dachu. Obiekt, w którym otwarto pierwszy w Europie kompaktowy sklep IKEA, jest tematem artykułu, o czym przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

Autor: Kamil Czaiński Budynek galerii handlowej Gemini Park w Bielsku-Białej widziany z ulicy, z dużym logo na dachu. Obiekt, w którym otwarto pierwszy w Europie kompaktowy sklep IKEA, jest tematem artykułu, o czym przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.
  • Ikea otwiera w Bielsku-Białej swój pierwszy w Europie sklep w galerii handlowej (Gemini Park), oferując 3000 produktów i integrując świat online i offline.
  • Nowy, kompaktowy sklep o powierzchni 2000 mkw. zachowa wszystkie funkcjonalności tradycyjnych marketów, w tym Studio planowania i szwedzką gastronomię.
  • Ponad 1000 produktów będzie dostępnych od ręki, a resztę klienci zamówią z dostawą do domu.
  • Otwarcie wspiera oryginalna kampania marketingowa, m.in. z Fiatem 126p i dwudniową "parapetówką" z atrakcjami i nagrodami o wartości 50 tys. zł.

IKEA w Gemini Park Bielsko-Biała – pierwszy taki sklep w Europie

Nowa lokalizacja Ikei w centrum handlowym Gemini Park Bielsko-Biała to przełom w strategii marki. Sklep o powierzchni 2000 mkw. jest 12. punktem w Polsce, a jednocześnie pierwszym w Europie, który powstał w galerii handlowej.

Oferta obejmie ponad 3000 produktów, z czego około 1000 dostępnych będzie od ręki, a resztę klienci zamówią z dostawą do domu. Sklep ma zachować wszystkie funkcjonalności tradycyjnych marketów sieci, jednocześnie proponując nowoczesne rozwiązania dopasowane do potrzeb współczesnych klientów.

Bogata oferta 

Nowy sklep IKEA wyróżnia się nie tylko lokalizacją, ale i sposobem prezentacji produktów. Regularnie zmieniające się aranżacje wnętrz mają inspirować odwiedzających, a sezonowe kolekcje poszerzą standardowy asortyment. Integralną częścią będzie Studio planowania i zamówień, w którym specjaliści pomogą zaprojektować kuchnie czy systemy przechowywania. Nie zabraknie również gastronomii – klienci będą mogli spróbować popularnych szwedzkich klopsików, frytek, lodów i kawy.

Nasz nowy koncept sklepu to kompaktowa, ale w pełni funkcjonalna przestrzeń, integrująca świat online i offline. To miejsce, które nadal inspiruje, dostarcza pomysłów i praktycznych rozwiązań, jednocześnie odpowiadając na współczesne oczekiwania klientek i klientów” – podkreśla Małgorzata Bochenek, country business development and digital manager Ikea Retail w Polsce.

Wyjątkowa kampania otwarcia

Premiera nowego formatu wspierana jest oryginalną akcją marketingową. Symbolem przeprowadzki stał się Fiat 126p w barwach marki, który pojawił się na ulicach miasta z charakterystycznymi niebiesko-żółtymi pudłami na dachu. Dodatkowo rozdano 1,5 tys. toreb Frakta, zachęcając mieszkańców do przygotowania się na zakupy.

Kulminacją kampanii będzie dwudniowa „parapetówka” – 3 i 4 października. W centralnym punkcie galerii stanie specjalnie zaaranżowany pokój dzienny z produktami Ikea. Na uczestników czekają muzyka, szwedzkie przekąski, atrakcje dla całych rodzin i nagrody o łącznej wartości blisko 50 tys. zł.

