Klasa średnia, ale z pustym portfelem

W teorii wszystko się zgadza. Zarabiasz 10–12 tys. zł brutto, stać cię na życie bez stresu, rachunki opłacone, wakacje też wchodzą w grę. Powinno jeszcze coś zostawać. No właśnie, powinno. Bo w praktyce jest nieco inaczej, pieniądze szybko znikają.

Nawet wyczekiwane podwyżki niewiele pomagają. Pieniądze zamiast na konto oszczędnościowe, rozpływają się w nowych wydatkach. A lista jest naprawdę długa. Droższy abonament, lepszy samochód w leasingu, prywatne przedszkole, częstsze wyjścia do restauracji. I nagle okazuje się, że żyjesz na tym samym poziomie co wcześniej, tylko drożej.

Podwyżka znika w tydzień

Eksperci nazywają to inflacją stylu życia. Mechanizm jest brutalnie prosty. Im więcej zarabiasz, tym więcej wydajesz. A po kilku miesiącach nowy standard staje się normą, z której trudno zejść.

Do tego dochodzi presja otoczenia. Znajomi wrzucają zdjęcia z egzotycznych wakacji, sąsiad podjeżdża nowym SUV-em, ktoś remontuje dom. I zaczyna się wyścig, w którym łatwo zgubić zdrowy rozsądek.

Efekt jest taki, że nawet dobrze zarabiający Polacy mają mizerne oszczędności - informuje serwis Business Insider.

Oszczędności wystarczą na waciki

Dane są bezlitosne, aż jedna trzecia osób z oszczędnościami ma ich tylko tyle, że wystarczy na maksymalnie miesiąc życia.

Zdaniem analityków rynku to żadna poduszka bezpieczeństwa, tylko cienki materac.

A przecież pieniądze ciągle są, tylko źle nimi zarządzamy. Problem w tym, że leżą i nic nie robią. Na kontach bankowych Polacy trzymają ponad 1,3 biliona złotych, a kolejne setki miliardów w gotówce. Zamiast pracować, te pieniądze czekają na „lepszy moment”, który często nigdy nie przychodzi.

Większość Polaków nie umie oszczędzać

Tymczasem możliwości inwestowania rosną jak na drożdżach. Giełda bije rekordy, liczba rachunków maklerskich przekroczyła 2,5 miliona, a dostęp do funduszy i ETF-ów jest łatwiejszy niż kiedykolwiek. Mimo to większość Polaków wciąż stoi z boku.

Jest jeszcze jeden problem. Oszczędzamy, ale bez sensu. Odkładamy na wakacje, remont, samochód, czyli na rzeczy, które i tak wydamy za rok czy dwa. To nie buduje majątku, tylko odracza wydatki.

To nie jest stres biedy, tylko frustracja

A o emeryturze lepiej nie wspominać. Bo tu dopiero robi się cienko. Programy takie jak IKE, IKZE czy PPK stanowią zaledwie około 2 proc. wszystkich oszczędności Polaków. Ogromna większość nie korzysta z ulg podatkowych i oddaje państwu pieniądze, które mogłaby zatrzymać.

Najbardziej boli jednak coś innego. Psychiczny dyskomfort. Bo to nie jest stres biedy, tylko frustracja. A wszystko w myśl zasady „zarabiam dobrze, a i tak nic nie mam”.

Jest dobry mechanizm na oszczędzanie

Co można z tym zrobić? Zasada jest banalna, ale działa. Najpierw trzeba zapłacić sobie, czyli trzeba odłożyć pieniądze od razu po wypłacie, a nie na końcu miesiąca, gdy na koncie zostają grosze.

Do tego dochodzi prosta reguła, żeby połowę każdej podwyżki odkładać, a połowę wydawać. Dzięki temu żyjesz lepiej, ale jednocześnie budujesz przyszłość.

Bo prawda jest taka, że dobra pensja to dopiero początek. Bez kontroli wydatków i sensownego odkładania pieniędzy można zarabiać coraz więcej i nadal nie mieć nic.

