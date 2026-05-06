Stopy bez zmian. Ale nad Polakami wisi widmo podwyżek

Dariusz Brzostek
PAP
2026-05-06 15:31

Decyzja zapadła. Dla wielu Polaków to dobra wiadomość. Rada Polityki Pieniężnej nie ruszyła stóp procentowych. Ale jest obawa, że spokój może być tylko chwilowy

Banknoty 100 zł z wizerunkiem króla Władysława II Jagiełły, leżące na drewnianym tle, symbolizują stabilność stóp procentowych i ich wpływ na portfele Polaków, co jest kluczowym tematem na Super Biznes.

Jest decyzja, na którą czekały miliony Polaków. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Podczas majowego posiedzenia RPP utrzymała główną stopę procentową na poziomie 3,75 proc.. To dokładnie tyle samo, co w marcu.

Decyzja nie zaskoczyła nikogo. Ekonomiści byli zgodni, że innego scenariusza po prostu nie będzie. Stopy zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że: 

stopa referencyjna wynosi 3,75 proc.,stopa depozytowa to 3,25 proc.,stopa lombardowa sięga 4,25 proc.,stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc.,a stopa dyskontowa weksli to 3,85 proc.

Decyzje RPP to coś, co bezpośrednio uderza w portfele Polaków. Dlatego każdy taki komunikat śledzony jest z zapartym tchem. 

Dla wielu kredytobiorców to dobra wiadomość. Raty kredytu przynajmniej na razie nie pójdą w górę.

Jedna obniżka i koniec?W tym roku RPP zdecydowała się już na zmianę stóp. Na początku marca stopy zostały obniżone o 0,25 punktu procentowego. Od tamtej pory panuje stabilizacja.

Co będzie dalej? - zastanawiają się kredytobiorcy

I choć dziś mamy spokój, to wcale nie oznacza, że tak zostanie na długo.

Na razie wszystko wskazuje na to, że kolejne decyzje będą zależały od sytuacji gospodarczej i inflacji. Jeśli ceny znów zaczną rosnąć szybciej, możliwy jest powrót do podwyżek.

Artykuł aktualizowany na bieżąco...

PTNW - Miłosz Bembinow
