Po prezent na Dzień Dziecka leć do Lidla. Ceny od 5,99 zł, dzieci oszaleją z radości

Kąpiel, która zamienia się w przygodę
Wieczorna rutyna wcale nie musi być nudna. Zdecydowanym hitem, który udowadnia, że prezent-doświadczenie nie wymaga dużych nakładów finansowych, jest CHLAPU CHLAP Jajo dino, kula z pierścionkiem lub lawa do kąpieli (6,99 zł). Ten niepozorny gadżet to genialny sposób na pobudzenie dziecięcej wyobraźni i mnóstwo radości w wannie. Dodatkową frajdę w domowym spa zapewni Cien KIDS Musująca kula do kąpieli z zabawką (w ofercie drugi produkt 50% taniej), która po rozpuszczeniu odkrywa małą niespodziankę.
Kreatywność i ulubieni bohaterowie w jednym
Prezenty, które trafiają w aktualne zainteresowania dziecka, cieszą najbardziej. W ofercie sklepu znajdziesz zestawy inspirowane postaciami, które maluchy uwielbiają.
- Uroczym drobiazgiem będzie KUROMI/STITCH Błyszczyk z zawieszką (8,99 zł), który jest nie tylko kosmetykiem, ale i modnym gadżetem.
- Dla małych stylistek idealny będzie zestaw 2 lakierów do paznokci z naklejkami KUROMI/STITCH (13,99 zł), gwarantujący godziny twórczej zabawy.
- Bardziej rozbudowaną opcją jest zestaw do makijażu HELLO KITTY/STITCH (19,99 zł), który pozwoli na zabawę w prawdziwy salon piękności.
Smakowite dodatki z dobrym składem
Drobne upominki w postaci smakołyków to nieodłączny element Dnia Dziecka. Zamiast sięgać po klasyczne słodycze, warto wybrać te o lepszym składzie lub z motywem z ulubionej bajki.
- BOB SNAIL Żelki owocowe w paskach (11,99 zł) to zdrowa alternatywa bez dodatku cukru, podana w atrakcyjnej dla dzieci formie.
- Kubuś Mus owocowy Pokémon (2,49 zł) łączy zdrową przekąskę z potencjałem kolekcjonerskim.
- ZOZOLE Kule Minionki (3,49 zł / 100g) o smaku kokos-mango można kupować na wagę, tworząc własne mieszanki.
- Klasykiem, który zawsze się sprawdza, są wszystkie słodycze KINDER, dostępne w promocji 2+1 za grosz.