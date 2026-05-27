Po prezent na Dzień Dziecka leć do Lidla. Ceny od 5,99 zł, dzieci oszaleją z radości

Anna Wojnowska
2026-05-27 13:03

Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim odwieczne pytanie: co podarować, by wywołać uśmiech, nie rujnując przy tym portfela? Okazuje się, że jedna wizyta w popularnym dyskoncie może rozwiązać ten problem. Najnowsza oferta Lidla, która zacznie obowiązywać już w czwartek, to prawdziwa kopalnia inspiracji, pełna sprytnych prezentów, które łączą zabawę z najnowszymi trendami.

Kąpiel, która zamienia się w przygodę

Wieczorna rutyna wcale nie musi być nudna. Zdecydowanym hitem, który udowadnia, że prezent-doświadczenie nie wymaga dużych nakładów finansowych, jest CHLAPU CHLAP Jajo dino, kula z pierścionkiem lub lawa do kąpieli (6,99 zł). Ten niepozorny gadżet to genialny sposób na pobudzenie dziecięcej wyobraźni i mnóstwo radości w wannie. Dodatkową frajdę w domowym spa zapewni Cien KIDS Musująca kula do kąpieli z zabawką (w ofercie drugi produkt 50% taniej), która po rozpuszczeniu odkrywa małą niespodziankę.

Kreatywność i ulubieni bohaterowie w jednym

Prezenty, które trafiają w aktualne zainteresowania dziecka, cieszą najbardziej. W ofercie sklepu znajdziesz zestawy inspirowane postaciami, które maluchy uwielbiają.

  • Uroczym drobiazgiem będzie KUROMI/STITCH Błyszczyk z zawieszką (8,99 zł), który jest nie tylko kosmetykiem, ale i modnym gadżetem.
  • Dla małych stylistek idealny będzie zestaw 2 lakierów do paznokci z naklejkami KUROMI/STITCH (13,99 zł), gwarantujący godziny twórczej zabawy.
  • Bardziej rozbudowaną opcją jest zestaw do makijażu HELLO KITTY/STITCH (19,99 zł), który pozwoli na zabawę w prawdziwy salon piękności.

Smakowite dodatki z dobrym składem

Drobne upominki w postaci smakołyków to nieodłączny element Dnia Dziecka. Zamiast sięgać po klasyczne słodycze, warto wybrać te o lepszym składzie lub z motywem z ulubionej bajki.

  • BOB SNAIL Żelki owocowe w paskach (11,99 zł) to zdrowa alternatywa bez dodatku cukru, podana w atrakcyjnej dla dzieci formie.
  • Kubuś Mus owocowy Pokémon (2,49 zł) łączy zdrową przekąskę z potencjałem kolekcjonerskim.
  • ZOZOLE Kule Minionki (3,49 zł / 100g) o smaku kokos-mango można kupować na wagę, tworząc własne mieszanki.
  • Klasykiem, który zawsze się sprawdza, są wszystkie słodycze KINDER, dostępne w promocji 2+1 za grosz.
