Ministerstwo Finansów ostrzega przed nową falą oszustw phishingowych, w których przestępcy podszywają się pod Krajową Administrację Skarbową.

Oszuści wysyłają fałszywe e-maile o zwrocie podatku PIT, prosząc o pilne potwierdzenie danych rachunku bankowego, często w ciągu 48 godzin.

Prośba o potwierdzenie danych bankowych jest pułapką mającą na celu wyłudzenie informacji lub środków finansowych.

Krajowa Administracja Skarbowa nigdy nie prosi o potwierdzanie danych konta bankowego poprzez e-mail czy SMS

Fałszywy zwrot podatku PIT. Ministerstwo Finansów ostrzega

Resort finansów poinformował o nowej fali oszustw wymierzonych w podatników. Cyberprzestępcy rozsyłają wiadomości elektroniczne, które mają sprawiać wrażenie oficjalnej korespondencji od Krajowej Administracji Skarbowej.

„Ostrzegamy przed kolejną falą oszustw phishingowych. Przestępcy rozsyłają fałszywe wiadomości e-mail, w których informują o rzekomym zwrocie podatku PIT” – podało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

W treści wiadomości odbiorcy informowani są o przyznanym zwrocie podatku. Aby otrzymać środki, mają jednak potwierdzić dane rachunku bankowego. To właśnie ten element ma skłonić ofiarę do kliknięcia w link lub przekazania poufnych informacji.

Potwierdzenie danych rachunku bankowego to pułapka

Według informacji przekazanych przez resort, oszuści wywierają presję czasu. W wiadomościach pojawia się informacja, że dane należy zweryfikować w ciągu 48 godzin, w przeciwnym razie zwrot nie zostanie zrealizowany. „Jest to próba wyłudzenia informacji lub środków finansowych” – wskazało MF.

Eksperci przypominają, że podobne działania należą do najczęściej stosowanych metod phishingowych. Przestępcy wykorzystują zaufanie do instytucji publicznych oraz obawę przed utratą należnych pieniędzy.

KAS nie wysyła takich wiadomości

Ministerstwo Finansów podkreśla, że procedury związane ze zwrotem nadpłaconego podatku nie wymagają potwierdzania danych za pomocą wiadomości e-mail lub SMS. Krajowa Administracja Skarbowa nie wysyła wiadomości e-mail lub SMS z prośbą o potwierdzenie numeru konta bankowego, nie prosi też o podanie jakichkolwiek danych w celu realizacji zwrotu nadpłaty podatku dochodowego.

Jeśli podatnik otrzyma wiadomość o zwrocie podatku zawierającą link do formularza lub prośbę o podanie danych bankowych, powinien zachować szczególną ostrożność. Najbezpieczniej jest nie otwierać podejrzanych odnośników i weryfikować informacje wyłącznie za pośrednictwem oficjalnych kanałów administracji skarbowej.

Przemysław Litwiniuk, członek Rady Polityki Pieniężnej [IMPACT 2026]