Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) chroni Twoje oszczędności w bankach i SKOK-ach do równowartości 100 000 euro na wypadek ich niewypłacalności.

Limit 100 000 euro obejmuje sumę wszystkich Twoich depozytów (np. ROR, lokaty) w jednym banku, nie zaś akcji czy funduszy inwestycyjnych.

Na wspólnym koncie każdy współwłaściciel ma osobną gwarancję do 100 000 euro, a dla środków ze sprzedaży nieruchomości czy odpraw limit może wzrosnąć do 200 000 euro.

Wypłaty z BFG realizowane są szybko, bo w ciągu 7 dni roboczych.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny – Twój strażnik oszczędności

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która dba o bezpieczeństwo Twoich oszczędności zgromadzonych w bankach i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (SKOK-ach) działających w Polsce. Głównym zadaniem BFG jest wypłata środków deponentom (czyli Tobie!) w sytuacji, gdy bank lub SKOK ogłosi upadłość i nie będzie w stanie sam oddać pieniędzy. Dzięki temu, nawet w przypadku problemów finansowych banku, nie stracisz wszystkich swoich oszczędności.

Do jakiej kwoty chronione są Twoje pieniądze?

Twoje środki w banku są chronione przez BFG do równowartości 100 000 euro. Ta kwota jest przeliczana na złotówki według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (NBP) z dnia spełnienia warunku gwarancji, czyli najczęściej z dnia ogłoszenia upadłości banku.

Co to oznacza w praktyce? Jeśli masz na koncie w banku, powiedzmy, 400 000 złotych, a kurs euro wynosi 4,50 zł, to Twoje oszczędności są chronione do kwoty 450 000 zł. Jeśli na Twoim koncie jest mniej niż 450 000 zł, to wszystkie Twoje pieniądze są bezpieczne. Jeśli masz więcej, na przykład 500 000 zł, to BFG wypłaci Ci maksymalnie 450 000 zł. Pozostałe 50 000 zł niestety nie jest objęte gwarancją.

Co wchodzi w skład tej kwoty?

Limit 100 000 euro obejmuje wszystkie Twoje środki zgromadzone w danym banku. Chodzi tu o:

* Pieniądze na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR), czyli Twoje zwykłe konto.

* Pieniądze na lokatach terminowych, niezależnie od ich długości.

* Pieniądze na rachunkach oszczędnościowych.

* Pieniądze na rachunkach powierniczych, jeśli jesteś beneficjentem.

* Odsetki naliczone do dnia ogłoszenia upadłości banku.

Ważne jest, że nie ma znaczenia, czy masz jedno konto, czy dziesięć. Wszystkie te rachunki w jednym banku są sumowane i objęte jednym limitem gwarancji. Jeśli masz na przykład 60 000 euro na ROR-ze i 50 000 euro na lokacie w tym samym banku, to suma Twoich środków wynosi 110 000 euro. W takiej sytuacji BFG wypłaci Ci maksymalnie 100 000 euro.

Pamiętaj, że limit 100 000 euro dotyczy jednego deponenta w jednym banku. Jeśli masz konta w kilku różnych bankach, w każdym z nich Twoje oszczędności są chronione do tej samej kwoty niezależnie. Gwarancje BFG nie obejmują inwestycji w fundusze inwestycyjne, akcje, obligacje korporacyjne czy inne instrumenty finansowe, które nie są depozytami bankowymi.

Wspólne konto – jak to działa?

Jeśli posiadasz wspólne konto z inną osobą (np. z małżonkiem), to każda z osób jest traktowana jako oddzielny deponent. Oznacza to, że każda z Was ma prawo do odszkodowania do kwoty 100 000 euro. Jeśli więc na wspólnym koncie macie łącznie 150 000 euro, to w przypadku upadłości banku, każda z osób otrzyma po 75 000 euro, czyli łącznie 150 000 euro. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla par.

Kiedy i jak BFG wypłaca pieniądze?

Jeśli bank ogłosi upadłość, nie musisz się martwić, że zostaniesz bez dostępu do swoich pieniędzy na długie miesiące. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ma jasno określone terminy na wypłatę środków. Wypłaty powinny nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty spełnienia warunku gwarancji. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może zostać wydłużony, ale nie powinien przekroczyć 20 dni roboczych.

Informacje o miejscu i terminie wypłat są podawane do publicznej wiadomości przez BFG, zazwyczaj na jego stronie internetowej oraz w mediach. BFG wyznacza bank, który będzie dokonywał wypłat. Aby odebrać swoje pieniądze, będziesz musiał zgłosić się do wskazanego banku z dowodem tożsamości. Nie musisz składać żadnych wniosków ani wypełniać skomplikowanych formularzy – BFG sam dysponuje danymi o Twoich środkach.

Sytuacje wyjątkowe – dodatkowa ochrona do 200 000 euro

W niektórych przypadkach, BFG może wypłacić odszkodowanie w wysokości przekraczającej standardowe 100 000 euro, ale nie więcej niż 200 000 euro. Dotyczy to środków pochodzących z: sprzedaży nieruchomości mieszkalnej, wypłaty odprawy pieniężnej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę, wypłaty ubezpieczenia na życie lub dożycie, wypłaty odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć.

Aby skorzystać z tej dodatkowej ochrony, musisz udowodnić pochodzenie tych środków, a pieniądze muszą być wpłacone na konto w ciągu ostatnich 3 miesięcy przed dniem spełnienia warunku gwarancji. Jest to ważne zabezpieczenie dla osób, które nagle otrzymały większą sumę pieniędzy z konkretnego źródła.

Tadeusz Białek, prezes ZBP [IMPACT 2026]

Polecany artykuł: Rząd Donalda Tuska wprowadzi podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych