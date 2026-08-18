Koperta ślubna coraz większym wydatkiem

Ślub to wielkie wydarzenie dla młodej pary, ale również spory wydatek dla gości. Sukienka lub garnitur, dojazd, nocleg, a na koniec jeszcze koperta. Ile właściwie wypada włożyć do środka?

Odpowiedzi na to pytanie przynosi badanie „Ślubne prezenty Polaków. Trendy 2026”. Wynika z niego, że wysokość oczekiwanego prezentu zależy przede wszystkim od tego, jak blisko jesteśmy związani z parą młodą.

Świadkowie powinni dać ponad 1000 zł?

W przypadku świadków oraz dorosłych członków najbliższej rodziny najczęściej wskazywano kwotę 751-1000 zł. Tak odpowiedziało 24,9 proc. badanych.

Ale spora grupa uważa, że to za mało. 18,9 proc. respondentów wskazało przedział 1001-1500 zł, 10,69 proc. – 1501-2000 zł, a 7,78 proc. uznało, że odpowiednia kwota powinna przekraczać 2000 zł.

Oznacza to, że 37,3 proc. badanych uważa, że najbliżsi – w tym świadkowie – powinni wręczyć więcej niż 1000 zł.

Magiczna granica – 750 zł

Badanie pokazuje bardzo ciekawą granicę. Jest nią 750 zł.

W przypadku znajomych, przyjaciół i dalszej rodziny łącznie 55,8 proc. respondentów uważa, że 750 zł powinno być górną granicą wręczanej kwoty. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja najbliższych.

Aż 62,3 proc. badanych uznaje 751 zł za minimalną kwotę, którą powinni przekazać świadkowie lub najbliższa rodzina.

– Wyniki pozwalają potraktować 750 zł jako czytelną granicę analityczną, ale nie jako sztywną stawkę obowiązującą „na rynku” – wyjaśnia Piotr Biela, konsultant merytoryczny badania.

Znajomi mogą dać mniej

W przypadku znajomych, przyjaciół i dalszej rodziny oczekiwania są znacznie niższe. Najwięcej osób, 27,1 proc., wskazało kwotę 201-500 zł.

Kolejne 24,1 proc. uważa, że odpowiednia będzie kwota 501-750 zł, a 19,1 proc. wskazało 751-1000 zł.

Ponad 1000 zł w kopercie od znajomych lub dalszych krewnych oczekuje 17,5 proc. badanych.

To nie jest cennik wesela

Eksperci podkreślają jednak, że wyniki badania nie oznaczają, że właśnie tyle pieniędzy rzeczywiście trafia do kopert.

Badanie pokazuje oczekiwania Polaków, a nie faktyczną wartość prezentów wręczanych podczas wesel. Nie można więc powiedzieć, że świadek ma obowiązek przynieść 1500 czy 2000 zł.

– Nie oznacza to, że osoby z najbliższego otoczenia rzeczywiście wręczają kwoty dwa razy wyższe. Badanie nie mierzy faktycznej wartości wręczanych prezentów – zaznacza Piotr Biela.

Jak twierdzą eksperci, im bliższa relacja z młodą parą, tym większa presja na grubszą kopertę.

Polacy liczą pieniądze na wesela

Badanie zostało przeprowadzone przez Uce Research i Briju na ogólnopolskiej próbie 1023 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat. Szczegółowe wyniki dotyczą 758 osób, które uważają, że świadkom lub najbliższej rodzinie najlepiej wręczyć pieniądze albo pieniądze z drobnym upominkiem.

Co jeszcze wynika z badania? Koperta nadal króluje na polskich weselach. Tyle że jej zawartość coraz częściej staje się przedmiotem kalkulacji.

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