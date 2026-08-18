W ZUS codziennie brakuje 8,5 tys. pracowników

Liczby robią wrażenie. Około 19-20 proc. załogi ZUS jest stale nieobecne – poinformował prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska. Oznacza to, że każdego dnia w pracy nie pojawia się niemal 8,5 tys. pracowników.

Nie wszyscy są oczywiście na L4. Część korzysta z urlopów. Jednak problem zwolnień lekarskich jest na tyle poważny, że ZUS chce szukać sposobów na poprawę kondycji swoich pracowników.

– Nasi pracownicy spotykają się z ludźmi w kryzysie – mówił prezes ZUS, wskazując, że urzędnicy na co dzień zajmują się m.in. sprawami zasiłków czy rent rodzinnych. To oznacza ciągły kontakt z ludzkimi problemami i dramatami.

Polacy coraz dłużej są na L4

Problem nie dotyczy wyłącznie ZUS. Z danych Zakładu wynika, że w 2025 roku wystawiono 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łącznie przełożyło się to na aż 290,5 mln dni absencji.

To o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2021 rokiem wzrost wynosi już 8 mln dni.

Eksperci zwracają uwagę, że wpływ na zdrowie pracowników ma nie tylko fizyczne zmęczenie. Coraz większym problemem jest stres, nadmiar informacji, ciągłe bycie online i brak prawdziwego odpoczynku.

Telefon, komputer i praca nawet na urlopie

Centralny Instytut Ochrony Pracy wskazuje na problem tzw. przeciążenia cyfrowego. Pracownicy są bombardowani wiadomościami, telefonami i informacjami. Po pracy często nadal zaglądają do służbowej poczty czy komunikatorów.

– Trudno nam się odciąć od pracy – wskazują eksperci CIOP-PIB.

Efekt? Nawet urlop nie zawsze oznacza odpoczynek. Człowiek formalnie ma wolne, ale głową nadal pozostaje w pracy. Z czasem może to prowadzić do przemęczenia, problemów ze zdrowiem psychicznym, a w konsekwencji także do L4.

Praca zdalna też może szkodzić

Eksperci zwracają uwagę na jeszcze jeden problem – ergonomię pracy w domu.

Wiele osób pracuje zdalnie przy prowizorycznie przygotowanych stanowiskach. Laptop na kuchennym stole, niewygodne krzesło i wiele godzin spędzonych przed ekranem mogą odbić się na zdrowiu.

Zdaniem dyrektorki CIOP-PIB Agnieszki Szczygielskiej wiedza pracowników o tym, jak prawidłowo zorganizować domowe stanowisko pracy, wciąż jest niewystarczająca.

ZUS chce walczyć z wypaleniem

ZUS podpisał z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym porozumienie dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu pracowników.

Przygotowano m.in. webinary dotyczące stresu, odporności psychicznej, regeneracji, ergonomii, trudnych kontaktów z klientami oraz przeciążenia cyfrowego.

Cel jest prosty: pracownik ma być zdrowszy, mniej przemęczony i mniej narażony na wypalenie zawodowe.

Kondycja wpływa nawet na emeryturę

Prezes ZUS zwrócił uwagę, że kondycja psychiczna i fizyczna może mieć wpływ także na decyzję o przejściu na emeryturę. Z danych Zakładu wynika, że kobiety coraz częściej pracują dłużej niż wynikałoby to z ustawowego wieku emerytalnego.

Średnio przechodzą na emeryturę w wieku 61,5 roku, czyli półtora roku później niż wynosi ustawowy wiek emerytalny kobiet.

Z jednej strony czują się na tyle dobrze, by pracować. Z drugiej – obawiają się niskiego świadczenia. Dlatego część z nich zostaje na rynku pracy dłużej.

Problem absencji pozostaje jednak aktualny. Jeśli pracownicy są przeciążeni, nie potrafią odpoczywać i żyją pracą także po godzinach, rachunek może przyjść w postaci kolejnych zwolnień lekarskich.

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