Co piąty pracownik ZUS nie przychodzi do pracy. Winne stres i przemęczenie?

Dariusz Brzostek
Dariusz Brzostek
2026-08-18 17:27

To może zaskakiwać. Niemal co piąty pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest każdego dnia nieobecny w pracy. Mowa o około 8,5 tys. osób. Część jest na urlopach, ale wśród nieobecnych są także osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich. ZUS chce więc razem z ekspertami walczyć ze stresem, wypaleniem zawodowym i przemęczeniem.

Tablica kierująca do sali obsługi klientów ZUS przed budynkiem zakładu. O problemach urzędników przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: MARCIN WZIONTEK/ SUPER EXPRSS Tabliczka z logo ZUS i napisem "SALA OBSŁUGI KLIENTÓW" ze strzałką w lewo, na tle fasady budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z widocznymi oknami i napisem "ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH". Zdjęcie ilustruje temat utrudnień w ZUS, o czym możesz przeczytać na Super Biznes.

W ZUS codziennie brakuje 8,5 tys. pracowników

Liczby robią wrażenie. Około 19-20 proc. załogi ZUS jest stale nieobecne – poinformował prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Liwiusz Laska. Oznacza to, że każdego dnia w pracy nie pojawia się niemal 8,5 tys. pracowników.

Nie wszyscy są oczywiście na L4. Część korzysta z urlopów. Jednak problem zwolnień lekarskich jest na tyle poważny, że ZUS chce szukać sposobów na poprawę kondycji swoich pracowników.

– Nasi pracownicy spotykają się z ludźmi w kryzysie – mówił prezes ZUS, wskazując, że urzędnicy na co dzień zajmują się m.in. sprawami zasiłków czy rent rodzinnych. To oznacza ciągły kontakt z ludzkimi problemami i dramatami.

Polacy coraz dłużej są na L4

Problem nie dotyczy wyłącznie ZUS. Z danych Zakładu wynika, że w 2025 roku wystawiono 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy. Łącznie przełożyło się to na aż 290,5 mln dni absencji.

To o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej. W porównaniu z 2021 rokiem wzrost wynosi już 8 mln dni.

Eksperci zwracają uwagę, że wpływ na zdrowie pracowników ma nie tylko fizyczne zmęczenie. Coraz większym problemem jest stres, nadmiar informacji, ciągłe bycie online i brak prawdziwego odpoczynku.

Telefon, komputer i praca nawet na urlopie

Centralny Instytut Ochrony Pracy wskazuje na problem tzw. przeciążenia cyfrowego. Pracownicy są bombardowani wiadomościami, telefonami i informacjami. Po pracy często nadal zaglądają do służbowej poczty czy komunikatorów.

– Trudno nam się odciąć od pracy – wskazują eksperci CIOP-PIB.

Efekt? Nawet urlop nie zawsze oznacza odpoczynek. Człowiek formalnie ma wolne, ale głową nadal pozostaje w pracy. Z czasem może to prowadzić do przemęczenia, problemów ze zdrowiem psychicznym, a w konsekwencji także do L4.

Praca zdalna też może szkodzić

Eksperci zwracają uwagę na jeszcze jeden problem – ergonomię pracy w domu.

Wiele osób pracuje zdalnie przy prowizorycznie przygotowanych stanowiskach. Laptop na kuchennym stole, niewygodne krzesło i wiele godzin spędzonych przed ekranem mogą odbić się na zdrowiu.

Zdaniem dyrektorki CIOP-PIB Agnieszki Szczygielskiej wiedza pracowników o tym, jak prawidłowo zorganizować domowe stanowisko pracy, wciąż jest niewystarczająca.

ZUS chce walczyć z wypaleniem

ZUS podpisał z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym porozumienie dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i dobrostanu pracowników.

Przygotowano m.in. webinary dotyczące stresu, odporności psychicznej, regeneracji, ergonomii, trudnych kontaktów z klientami oraz przeciążenia cyfrowego.

Cel jest prosty: pracownik ma być zdrowszy, mniej przemęczony i mniej narażony na wypalenie zawodowe.

Kondycja wpływa nawet na emeryturę

Prezes ZUS zwrócił uwagę, że kondycja psychiczna i fizyczna może mieć wpływ także na decyzję o przejściu na emeryturę. Z danych Zakładu wynika, że kobiety coraz częściej pracują dłużej niż wynikałoby to z ustawowego wieku emerytalnego.

Średnio przechodzą na emeryturę w wieku 61,5 roku, czyli półtora roku później niż wynosi ustawowy wiek emerytalny kobiet.

Z jednej strony czują się na tyle dobrze, by pracować. Z drugiej – obawiają się niskiego świadczenia. Dlatego część z nich zostaje na rynku pracy dłużej.

Problem absencji pozostaje jednak aktualny. Jeśli pracownicy są przeciążeni, nie potrafią odpoczywać i żyją pracą także po godzinach, rachunek może przyjść w postaci kolejnych zwolnień lekarskich.

Polecany artykuł:

Terminy wypłat 14. emerytur we wrześniu 2026. Takie kwoty wypłaci ZUS w tym rok…
Polska wieś w czasach PRL. Ciężka praca, trudne życie i małe zmiany
Quiz: miejsca z "Rancza". Rozpoznasz je po zdjęciach? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 11
Na zdjęciu znajduje się
Tak zmieniły się Wilkowyje. Jeruzal po ponad 20 lat olśniewa fanów
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PRACOWNICY
ZUS
ZWOLNIENIA LEKARSKIE