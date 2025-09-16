Klienci mają tylko 30 dni na aktualizację wygasłego dokumentu tożsamości w systemie banku

Po przekroczeniu terminu następuje automatyczna blokada dostępu do iPKO i aplikacji IKO

Ograniczenia dotyczą wszystkich klientów powyżej 13. roku życia bez wyjątków

Aktualizację można przeprowadzić online, telefonicznie lub w oddziale banku

PKO BP blokuje konta klientów z nieważnymi dokumentami

Konsekwencje braku aktualizacji dokumentu w PKO BP są natychmiastowe i dotkliwe. Klienci tracą możliwość korzystania z najważniejszych funkcji bankowości elektronicznej, co w dzisiejszych czasach oznacza praktyczne odcięcie od własnych środków finansowych.

Blokada obejmuje dostęp do serwisu iPKO oraz aplikacji mobilnej IKO, co uniemożliwia:

Zlecanie przelewów krajowych i zagranicznych

Sprawdzanie historii transakcji i salda konta

Podpisywanie nowych umów online

Założenie lokaty terminowej przez internet

Wykupienie ubezpieczenia w ofercie banku

Złożenie wniosku o pożyczkę gotówkową

Jak zaktualizować dokument tożsamości w PKO Bank Polski?

PKO BP oferuje klientom kilka wygodnych sposobów aktualizacji danych dokumentu tożsamości. Procedura została maksymalnie uproszczona, aby każdy klient mógł szybko przywrócić pełen dostęp do swoich pieniędzy.

Aktualizacja przez aplikację IKO:

Wejście w profil użytkownika (lewy górny róg ekranu) Wybór zakładki "Twoje dane" Przejście do sekcji "Dokument tożsamości" Kliknięcie opcji zmiany dokumentu

Aktualizacja przez serwis iPKO:

Zalogowanie do internetowej bankowości Wejście w profil (prawy górny róg) Wybór "Ustawienia", następnie "Profil i dane" Aktualizacja w sekcji "Dokument tożsamości"

Bezpieczeństwo finansowe priorytetem PKO BP

Wprowadzenie obowiązku posiadania ważnego dokumentu tożsamości w PKO BP ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klientów. Bank reaguje w ten sposób na rosnące zagrożenie cyberprzestępczości i prób nieuprawnionego dostępu do środków finansowych.

Ograniczenia mogą dotyczyć również innych form płatności:

Blokada wypłat gotówki z bankomatów

Ograniczenia w transakcjach kartą debetową

Brak możliwości autoryzacji płatności online

Problemy z dostępem do konta w oddziałach

Klienci PKO BP powinni pamiętać o aktualizacji danych nie tylko po wymianie dowodu osobistego, ale również przy każdej zmianie adresu zamieszkania. Bank musi dysponować aktualnymi informacjami kontaktowymi, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo środków i wygodę korzystania z usług bankowych.

Infolinia PKO BP pomocą dla klientów

W przypadku problemów z aktualizacją dokumentu online, klienci PKO BP mogą skorzystać z bezpłatnej infolinii. Konsultanci banku pod numerem 800 302 302 pomogą przeprowadzić aktualizację danych telefonicznie lub umówią wizytę w najbliższym oddziale.

Bank nie robi wyjątków od nowej polityki bezpieczeństwa – każdy klient musi posiadać ważny dokument tożsamości zapisany w systemie. 30-dniowy okres na aktualizację danych jest czasem ostatecznym, po którym automatycznie następuje blokada dostępu do większości usług bankowych PKO BP.

Iwona Duda, PKO BP, Pieniądze to nie wszystko

