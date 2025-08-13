PKO BP z ponad 5 mld zysku! Wyniki za pierwsze półrocze 2025 roku

PKO BP osiągnęło rekordowy zysk netto w I półroczu 2025 r., przekraczający 5,1 mld zł.

Bank zwiększył finansowanie dla gospodarki do 307 mld zł oraz wolumen oszczędności do 639 mld zł.

Liczba klientów wzrosła do 12,3 mln, a aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej do 6,5 mln.

Bank kontynuuje oferowanie ugód klientom z kredytami we frankach szwajcarskich (CHF).

PKO BP: Rekordowy zysk w I półroczu 2025

Zysk netto PKO BP w pierwszym półroczu 2025 roku przekroczył 5,1 mld zł, co stanowi wzrost o 16,7 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Sam drugi kwartał zamknął się zyskiem ponad 2,6 mld zł, wobec ponad 2,3 mld zł rok wcześniej.

Zgodnie z opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej PKO BP, aktywa banku na koniec czerwca br. osiągnęły wartość 547,3 mld zł. Koszty działania banku wyniosły 4,7 mld zł.

Wynik na działalności biznesowej banku zanotował wzrost o 12,3 proc. rok do roku, osiągając poziom ponad 15,2 mld zł. Z kolei wynik z tytułu odsetek wzrósł o 18,4 proc., do 12,1 mld zł. Natomiast wynik z prowizji i opłat przekroczył 2,5 mld zł, co oznacza niewielki spadek o 1,1 proc.

Zwrot z kapitału (ROE) w I półroczu osiągnął poziom 19,5 proc., a wskaźnik kosztów do dochodów 29,8 proc. Oznacza to wzrost odpowiednio o 2,1 pkt proc. oraz 0,6 pkt proc. w ciągu roku. Bank podał również, że jego marża odsetkowa wyniosła 4,91 proc.

Rosnąca baza klientów i popularność aplikacji mobilnej

Liczba klientów PKO BP wzrosła o 263 tys., osiągając łącznie 12,3 mln. Coraz więcej osób korzysta z usług banku za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej banku to blisko 6,5 mln osób.

Wartość finansowania udzielonego klientom w grupie wyniosła ok. 298 mld zł, co oznacza wzrost o 11 mld zł od początku roku. To zasługa przede wszystkim wzrostu kredytów detalicznych o 8 mld zł oraz korporacyjnych o 4 mld zł. Wartość kredytów hipotecznych dla osób prywatnych urosła o 5 mld zł, a konsumpcyjnych o 4 mld zł.

Depozyty klientów i kredyty frankowe

Jak zauważono w sprawozdaniu zarządu, depozyty klientów „pozostają podstawowym źródłem finansowania aktywów Grupy”, a ich poziom na koniec I półrocza wyniósł 430 mld zł. To wzrost o 11 mld zł od początku roku. O 13 mld zł zwiększyły się depozyty bankowości detalicznej i prywatnej, a depozyty firm spadły o 2 mld zł, a korporacyjne o 1 mld zł.

W I półroczu PKO BP zwiększył odpis na koszt ryzyka prawnego kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych (np. we frankach szwajcarskich) do 2,2 mld zł. Bank kontynuował również oferowanie ugód klientom indywidualnym posiadającym czynne kredyty we frankach szwajcarskich (CHF). Ugoda polega na zamianie kredytu w CHF na kredyt w złotówkach, tak jakby od początku był takim kredytem.

Do 30 czerwca odnotowano ponad 66,8 tys. wniosków o mediację, 53,4 tys. zakończyło się pozytywnie, a 15,7 tys. negatywnie. Zawarto 53,2 tys. ugód, z czego 42,3 tys. w postępowaniu mediacyjnym, a 10,9 w sądowym.

Wiceprezes PKO BP: solidne wyniki

- PKO Bank Polski wypracował w drugim kwartale solidne wyniki, umacniając się we wszystkich kluczowych obszarach działalności. Klienci coraz częściej korzystają z naszych produktów i usług - dzięki temu zwiększyliśmy skalę finansowania dla gospodarki do 307 mld zł oraz wolumen oszczędności zdeponowanych w banku do 639 mld zł - powiedział PAP Biznes wiceprezes banku Krzysztof Dresler.

- Mimo niższej w ujęciu kwartalnym marży odsetkowej wypracowaliśmy dobry wynik odsetkowy. Szczególnie cieszy nas wzrost funduszy inwestycyjnych w ramach TFI rzędu 40 proc. Poprawiamy swoją pozycję rynkową niemal na każdym polu, a pod względem niektórych zakładanych parametrów wyprzedzamy ambitne cele realizowanej strategii - dodał.

Grupa Kapitałowa Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego (PKO BP) jest jedną z największych grup finansowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Podmiotem dominującym w grupie jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Na koniec 2024 r. suma aktywów Grupy Kapitałowej Banku osiągnęła poziom 525,2 mld zł. Skarb Państwa ma 29,43 proc. akcji banku.

