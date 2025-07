– Każdy z trzech medali Warszawskiej Triady Biegowej „Zabiegaj o pamięć” jest symbolem pamięci o narodowej historii i wspólnej tożsamości. Chęć zebrania całej, kompletnej kolekcji motywuje uczestników do wzięcia udziału we wszystkich trzech biegach. Zarówno ze względów sportowych, jak i patriotycznych – aby wyrazić naszą solidarność, szacunek i wzruszenie – podkreśla Magdalena Skrocka, dyrektor 34. Biegu Powstania Warszawskiego. – Medal z Biegu Powstania Warszawskiego to jednocześnie pamiątka unikalnego wydarzenia sportowego na mapie Polski, zorganizowanego w niepowtarzalnej scenerii Warszawy, oddającemu hołd powstańcom z 1944 roku.