PKO BP: komunikat o przerwie w dostępie do aplikacji IKO

- 26 marca, w godz. 23:00-23:59, potrzebujemy czasu na prace w aplikacji IKO. W środę, 26.03.2025, w godz. 23:00-23:59 zaplanowaliśmy prace techniczne. W tym czasie wystąpi chwilowa przerwa w dostępie do aplikacji IKO, w tym do płatności zbliżeniowych telefonem. Płatności kartami będą działać bez zakłóceń. Jeśli możesz, wszystkie ważne transakcje zrób wcześniej – podaje strona PKO BP.

PKO BP zwiększa udziały w rynku

Akcje PKO BP w marcu po raz pierwszy w historii przekroczyły wartość 100 mld zł. W rozmowie z dziennikarzami prezes PKO BP Szymon Midera jako potencjalne przyczyny wskazuje na szybsze niż na rynku wzrosty w głównych liniach biznesowych i na pozytywne rekomendacje analityków.

Kurs akcji PKO BP przekroczył poziom 80 zł za sztukę, a tym samym łączna kapitalizacja przekroczyła 100 mld zł.

"Cieszymy się, to jest historyczny rekord. Mieliśmy takie plany, żeby wycenę podnosić do 100 mld zł, ale chyba nikt się nie spodziewał, że to się stanie tak szybko. To co nas najbardziej cieszy, to fakt, że wielu analityków podnosi nam ceny docelowe w swoich rekomendacjach" - powiedział Szymon Midera w kuluarach organizowanej przez PKO BP konferencji CEE Capital Markets w Londynie.

Prezes PKO BP wskazał, że w ciągu ostatniego roku kapitalizacja PKO BP wzrosła z 45 do 100 mld zł. Pytany o przyczyny tego wzrostu wyceny powiedział: "Z jednej strony szybszy niż na rynku wzrost wolumenów, to widać wyraźnie po ostatnich wynikach w 2024 roku, widzimy to również teraz po odczytach z pierwszego kwartału. Rośniemy szybciej niż rynek w kluczowych liniach biznesowych, w finansowaniu klientów korporacyjnych i indywidualnych, ale mamy też szybsze niż na rynku dynamiki wzrostu wyników odsetkowego i prowizyjnego".

"Główne nasze cele są zdefiniowane w strategii: umacnianie pozycji na rynku i wzrost organiczny, na tym się koncentrujemy i chcemy i w detalu, i w części korporacyjnej zwiększać nasz udział rynkowy. Bardzo precyzyjnie mamy to zdefiniowane w poszczególnych liniach biznesowych, pokazujemy to np. w obszarze korporacyjnym, gdzie chcemy zwiększyć udział z 16 do 18 proc." - dodał Szymon Midera.

