Oszuści mają nowa metodę wyłudzania pieniędzy. Wykorzystują do tego BLIKa

Nowe oszustwo na platformach e-commerce wykorzystuje płatności BLIK

Jak działają oszuści i kto jest celem?

Jak się bronić przed oszustwem?

"Gazeta Wyborcza" alarmuje, że ofiarami nowego oszustwa padają niczego nieświadomi klienci popularnych platform sprzedażowych. Wyłudzenie polega na jednoczesnej manipulacji dwiema osobami: potencjalnym nabywcą oraz osobą, której numer telefonu zostaje wykorzystany jako numer do płatności. Schemat działania przestępców jest następujący:

Fikcyjne ogłoszenie: Oszuści publikują w sieci fałszywe ogłoszenie sprzedaży atrakcyjnego towaru. Podstawiony numer: W ogłoszeniu jako numer sprzedającego podają telefon przypadkowej i niczego nie podejrzewającej osoby. Przelew na cudze konto: Kupujący, skuszony ofertą, dokonuje płatności Blik, która trafia na konto osoby, której numer został podany w ogłoszeniu "Pomyłka" i prośba o zwrot: Oszust kontaktuje się z odbiorcą przelewu, tłumacząc, że doszło do omyłki przy wpisywaniu numeru i prosi o zwrot pieniędzy na wskazany numer telefonu (przez Blika) lub konto bankowe.

Prawdziwy problem zaczyna się po kilku dniach, gdy kupujący orientuje się, że nie otrzymał zamówionego towaru. Zgłasza wówczas sprawę na policję lub bezpośrednio do platformy sprzedażowej.

Jak się chronić przed oszustwem?

Marcin Daszkiewicz, specjalista od mechanizmów antyfraudowych w Provident, radzi, aby w przypadku prośby o zwrot pieniędzy, zgłosić się do swojego banku. "Jeżeli ktoś prosi o zwrot, to niech zgłosi się do swojego banku, wtedy bank poprosi o oddanie pieniędzy. Gorszą, choć dopuszczalną formą, jest zwrot na numer, z którego przyszedł blik" – mówi Daszkiewicz.

Unia Europejska pracuje nad nowymi regulacjami, które mają nałożyć na platformy e-commerce większą odpowiedzialność za ochronę konsumentów. "Obecnie UE próbuje przeforsować nowe regulacje, które nałożą na zarządców platform e-commerce nowe obowiązki i odpowiedzialności mające na celu ochronę konsumentów" – informuje "Gazeta Wyborcza".

