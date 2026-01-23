Polska przekazała Ukrainie ponad 21 mld euro wsparcia, co czyni ją jednym z największych darczyńców na świecie w stosunku do PKB, z szacunkami sięgającymi 6,7% PKB.

Pomoc obejmuje sprzęt wojskowy (ok. 1 mld euro), wsparcie humanitarne oraz ogromny wkład osób prywatnych, gdzie ponad 70% Polaków pomogło Ukraińcom.

Odbudowa Ukrainy to szansa gospodarcza dla regionu, której szacowany koszt do 2034 roku wynosi 506 mld euro, wymagając międzynarodowej współpracy.

Polska aktywnie dąży do udziału w odbudowie Ukrainy, a minister Balczun w Davos omawiał te kwestie z międzynarodowymi partnerami i przedstawicielami ukraińskiego rządu

Ile Polska wydała na pomoc Ukrainie? Minister podał kwotę w Davos

Podczas Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos minister aktywów państwowych Wojciech Balczun przedstawił najnowsze dane dotyczące zaangażowania Polski na rzecz wschodniego sąsiada. Jak podkreślił, od początku pełnoskalowej inwazji rosyjskiej Polska niezmiennie stoi po stronie Ukrainy. Skala tej pomocy jest imponująca i ma wymiar finansowy, który plasuje nas w globalnej czołówce.

„W decydujących momentach, po rozpoczęciu pełnej inwazji rosyjskiej, Polska stanowczo opowiedziała się po stronie Ukrainy. Nasza pomoc dla Ukrainy znacznie przekroczyła 21 mld euro, co plasuje nas wśród największych darczyńców na świecie w stosunku do PKB” – mówił minister Balczun. Dodał również, że skala zaangażowania jest jeszcze większa, niż pokazują oficjalne statystyki. „Niektóre raporty szacują tę pomoc na 6,7 proc. naszego PKB” – zaznaczył.

Wsparcie militarne i humanitarne. Jak Polacy pomagają Ukrainie?

Na łączną kwotę pomocy składają się różne formy wsparcia. Jak wskazał szef MAP, obejmuje ona sprzęt wojskowy o wartości około 1 mld euro, szeroko zakrojoną pomoc humanitarną oraz bezprecedensowe działania podejmowane przez osoby prywatne i organizacje pozarządowe. Minister zwrócił uwagę na niezwykłą mobilizację społeczną. Zaznaczył, że Ukraińcom pomogło ponad 70 proc. Polaków, oferując m.in. zakwaterowanie i pomoc materialną, co jest fenomenem na skalę światową. To pokazuje, że wsparcie dla Ukrainy to nie tylko decyzje rządowe, ale ogólnonarodowy wysiłek.

Odbudowa Ukrainy wielką szansą dla polskich firm

Dyskusje w Davos nie ograniczały się jedynie do podsumowań dotychczasowej pomocy. Równie ważnym tematem była przyszłość, a w szczególności proces odbudowy Ukrainy. Minister Balczun podkreślił, że jest to historyczna szansa gospodarcza, która może odmienić cały region. Szacunkowy koszt tego gigantycznego przedsięwzięcia do 2034 roku wynosi aż 506 mld euro.

„Tak duża skala wydatków wymaga międzynarodowej współpracy i innowacyjnych rozwiązań” – zaznaczył minister. Jednocześnie wysłał jasny sygnał do polskiego biznesu. Podkreślił, że odbudowa Ukrainy jest też szansą gospodarczą, która „może zmienić nasz region, a nawet całą Europę”, a polskie firmy już teraz powinny przygotowywać się do aktywnego udziału w tym procesie. Pobyt w Davos był również okazją do licznych spotkań z przedstawicielami globalnego biznesu, m.in. z Google Cloud, EDF czy Vestas, a także z ukraińskimi ministrami, co potwierdza, że Polska chce odgrywać kluczową rolę w nadchodzącej transformacji gospodarczej Ukrainy.

Ukraińcy są Polsce potrzebni