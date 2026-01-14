Ukraina ma 57 mld dolarów rezerw. ONZ i tak prosi o miliardy pomocy

Szymon Szadkowski
Szymon Szadkowski
PAP
PAP
2026-01-14 8:35

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła apel o zebranie 2,3 mld dolarów na rok 2026, aby wesprzeć działania humanitarne w Ukrainie. Jak podkreślono, fundusze te są kluczowe w obliczu nasilających się rosyjskich ataków i dramatycznej sytuacji ludności cywilnej. Pomimo, że Ukraina chwali się historycznymi rezerwami finansowymi w wysokości 57 mld dolarów.

Wołodymyr Zełenski przemawia na tle flagi Unii Europejskiej, wskazując palcem. W tle widać fragment godła UE. Prezydent Ukrainy omawia potrzebę pomocy humanitarnej dla Ukrainy. O finansach Ukrainy przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.

i

Autor: EPA Wołodymyr Zełenski przemawia na tle flagi Unii Europejskiej, wskazując palcem. W tle widać fragment godła UE. Prezydent Ukrainy omawia potrzebę pomocy humanitarnej dla Ukrainy. O finansach Ukrainy przeczytasz więcej na portalu Super Biznes.
  • ONZ apeluje o 2,3 mld dolarów wsparcia humanitarnego dla Ukrainy na 2026 rok, aby pomóc ponad 4 milionom najbardziej potrzebujących osób.
  • Rosyjskie ataki, w tym blisko 1100 dronów i 50 rakiet w ostatnim tygodniu, nasilają się, co pogarsza sytuację cywilów, zwłaszcza w obliczu mrozów.
  • Środki są kluczowe dla zapewnienia żywności, opieki medycznej, schronienia, wsparcia finansowego oraz ewakuacji osób z obszarów zagrożonych, zwłaszcza w pasie przyfrontowym.
  • Rok 2025 był najtragiczniejszy dla cywilów, z ponad 2500 ofiarami śmiertelnymi i 12 tysiącami rannych, co podkreśla pilną potrzebę dalszej solidarności i wsparcia

Ile pieniędzy ONZ chce zebrać na pomoc Ukrainie?

Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła apel o zebranie 2,3 mld dolarów na rok 2026, aby wesprzeć działania humanitarne w Ukrainie. Jak podkreślono, fundusze te są kluczowe w obliczu nasilających się rosyjskich ataków i dramatycznej sytuacji ludności cywilnej. Fundusze te mają pomóc ponad 4 milionom najbardziej potrzebujących osób, w tym mieszkańcom miast narażonych na ataki rakietowe i dronów oraz społecznościom przyfrontowym. Jak informuje portal UN News, od początku pełnoskalowej inwazji ONZ wraz z partnerami systematycznie uzupełnia działania ukraińskiego rządu, koncentrując się na bezpośrednim wsparciu cywilów.

Matthias Schmale, główny koordynator ONZ ds. pomocy humanitarnej na Ukrainie, podkreślił, że wsparcie jest niezbędne. – Chcemy wciąż nieść pomoc w miarę naszych możliwości, ale to wszystko wymaga finansowania – stwierdził, wskazując na ogromne cierpienie cywilów. Sytuację pogarszają warunki pogodowe, w tym mrozy sięgające w Kijowie -15°C, co Schmale nazwał „stanem nadzwyczajnym wewnątrz stanu nadzwyczajnego”.

Dlaczego pomoc humanitarna dla Ukrainy jest teraz kluczowa?

Potrzeba natychmiastowego wsparcia wynika bezpośrednio z eskalacji rosyjskiej agresji. Według oficjalnych danych władz w Kijowie, tylko w ciągu ostatniego tygodnia siły rosyjskie wystrzeliły w stronę Ukrainy blisko 1100 dronów bojowych, ponad 890 kierowanych bomb lotniczych oraz co najmniej 50 rakiet różnych typów. Wśród nich znalazły się pociski balistyczne i manewrujące, a także rakieta balistyczna średniego zasięgu Oresznik, która uderzyła we Lwów, blisko granicy z Polską. Z danych zespołu ONZ ds. monitorowania praw człowieka wynika, że ostatni rok był najtragiczniejszym okresem dla ludności cywilnej od początku inwazji, z ponad 2500 ofiarami śmiertelnymi i ponad 12 tysiącami rannych. Kluczowym celem apelu jest sfinansowanie ewakuacji osób znajdujących się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, co koordynator ONZ określił mianem „heroicznej pracy w pobliżu linii frontu”.

Kto otrzyma wsparcie w ramach nowego planu pomocowego?

Wsparcie ma trafić do najsłabszych i najbardziej narażonych grup. – Mówię o osobach wewnętrznie przesiedlonych, które przebywają w ośrodkach zbiorowych od dwóch czy trzech lat; mówię o osobach starszych i o osobach z ograniczoną sprawnością ruchową – wyszczególnił Matthias Schmale. Pieniądze z apelu ONZ są niezbędne przede wszystkim dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które niosą pomoc w całym kraju, a zwłaszcza w pasie 50 kilometrów od linii frontu. Pomoc obejmie m.in. dostawy żywności, opiekę medyczną, zapewnienie schronienia, a także bezpośrednie wsparcie finansowe. Fundusze mają trafić również do rolników próbujących przetrwać w strefie działań wojennych oraz do pacjentów onkologicznych, których leczenie zostało przerwane przez ataki na infrastrukturę medyczną.

A co z rekordowymi rezerwami finansowymi Ukrainy?

W kontekście apelu ONZ pojawia się pytanie o stan ukraińskich finansów. Jak podaje Business Insider, w 2025 roku Ukraina zgromadziła rekordowe rezerwy finansowe w wysokości ponad 57 mld dolarów, co stanowi wzrost o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem. Należy jednak rozróżnić te dwa rodzaje funduszy. Rezerwy państwowe służą stabilizacji makroekonomicznej, obronie kursu waluty i zapewnieniu ciągłości działania państwa. Jak podkreśla prezes Narodowego Banku Ukrainy, Andrij Pysznyj, jest to rezultat wyjątkowego wsparcia międzynarodowego oraz strategicznej polityki banku centralnego, które wzmacniają stabilność kraju. Z kolei pomoc humanitarna dla Ukrainy, o którą apeluje ONZ, to środki przeznaczone na bezpośrednie, ratujące życie działania prowadzone głównie przez organizacje pozarządowe. Nie mogą one być finansowane z rezerw banku centralnego, stąd konieczność oddzielnej zbiórki.

