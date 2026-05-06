Rząd wraca do prac nad ustawą o kryptowalutach, aby zaostrzyć przepisy i kary za oszustwa, co ma lepiej chronić inwestorów.

Projekt ustawy trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów, a Ministerstwo Finansów zapowiada surowsze kary za nielegalne działania na rynku.

Nowe regulacje mają dać KNF większe uprawnienia nadzorcze, co ma ograniczyć ryzyko oszustw.

Chcesz wiedzieć, jak nowe przepisy wpłyną na rynek kryptowalut w Polsce i czy zdołają ochronić inwestorów?

Minister finansów Andrzej Domański poinformował w środę na platformie X, że nowy projekt ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To kolejna próba uporządkowania rynku, który od miesięcy budzi ogromne emocje i kontrowersje.

Jak podkreślił szef resortu, nowe przepisy mają skuteczniej chronić osoby inwestujące w kryptowaluty oraz zaostrzyć odpowiedzialność za oszustwa finansowe.

Zaostrzyliśmy odpowiedzialność za oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków na rynku kryptoaktywów – przekazał minister.

Nowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów został właśnie skierowany na Stały Komitet Rady Ministrów 🇵🇱. Zaostrzamy odpowiedzialność za oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków na rynku kryptoaktywów.Rząd konsekwentnie będzie stał po stronie Polaków. Niestety dwie…— Andrzej Domański (@Domanski_Andrz) May 6, 2026

Ministerstwo Finansów chce surowszych kar

Według zapowiedzi rządu nowe regulacje mają uderzyć przede wszystkim w podmioty działające bez zezwoleń oraz osoby wykorzystujące niewiedzę inwestorów.

Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej, że projekt ponownie trafi do Sejmu, a jedną z najważniejszych zmian będzie właśnie zaostrzenie sankcji za nadużycia związane z rynkiem cyfrowych aktywów.

W poprzednich wersjach ustawy przewidywano między innymi:

do 5 mln zł grzywny i do 5 lat więzienia za nielegalne świadczenie usług związanych z kryptoaktywami,

za nielegalne świadczenie usług związanych z kryptoaktywami, do 10 mln zł grzywny za nielegalny obrót wybranymi tokenami.

Spór o przepisy trwa od miesięcy

To już trzecia próba przyjęcia ustawy. Dwie wcześniejsze wersje zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Strona prezydencka argumentowała, że proponowane przepisy są zbyt restrykcyjne i mogą prowadzić do nadmiernej kontroli internetu oraz ograniczania swobód obywatelskich.

Z kolei Ministerstwo Finansów oraz przedstawiciele rządu przekonywali, że brak regulacji tworzy niebezpieczne luki prawne i utrudnia skuteczną ochronę inwestorów.

KNF ma dostać nowe narzędzia

Projekt zakłada, że nadzór nad rynkiem będzie sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego, która miałaby otrzymać możliwość:

blokowania ofert publicznych kryptoaktywów,

nakładania kar finansowych,

wpisywania podejrzanych stron internetowych do specjalnego rejestru.

Według rządu nowe uprawnienia mają ograniczyć ryzyko oszustw i zwiększyć przejrzystość rynku.

W tle głośna sprawa Zondacrypto

Powrót tematu ustawy zbiegł się z kontrowersjami wokół giełdy Zondacrypto. W ostatnich tygodniach media informowały o problemach z wypłatą środków oraz gwałtownym spadku rezerw bitcoinów platformy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. Postępowanie dotyczy możliwego oszustwa klientów oraz prania pieniędzy. Badane są także wątki związane z rosyjskimi grupami przestępczymi. Dodatkowe pytania budzi fakt, że dostęp do części portfeli bitcoinowych ma posiadać zaginiony w 2022 roku Sylwester Suszek, założyciel dawnej giełdy BitBay.

Kryptowaluty pod coraz większym nadzorem

Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia MiCA, które reguluje rynek kryptoaktywów w całej Unii Europejskiej. Rząd przekonuje, że celem zmian nie jest ograniczanie rynku kryptowalut, lecz zwiększenie bezpieczeństwa osób inwestujących własne oszczędności. Krytycy projektu obawiają się jednak zbyt dużej ingerencji państwa w sektor cyfrowych finansów. Powrót ustawy pokazuje, że rynek kryptoaktywów staje się dla państwa obszarem strategicznym – nie tylko z punktu widzenia inwestorów, ale także bezpieczeństwa finansowego i nadzoru nad przepływem kapitału.

EKG 2026 - Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji