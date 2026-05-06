Rząd Tuska wraca do ustawy o kryptowalutach. Domański zapowiada ostrzejsze przepisy

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
PAP
PAP
Marta Kowalska
2026-05-06 9:43

Rząd Donalda Tuska wraca do przepisów dotyczących kryptowalut. Minister finansów Andrzej Domański poinformował, że nowy projekt ustawy trafił na kolejny etap prac. Zmiany mają zaostrzyć kary za oszustwa i lepiej chronić pieniądze inwestorów. Poprzednie dwa rządowe projekty ustaw zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego.

Donald Tusk i Karol Nawrocki, polscy politycy, w kolażu zdjęć. Tusk w garniturze i krawacie na fioletowym tle, Nawrocki w marynarce z białą koszulą. Ich postaci ilustrują spór o ustawę o kryptowalutach, o czym pisze Super Biznes.

i

Autor: Chung Sung-Jun/Pool Photo via AP, Fotostyk/Super Express Donald Tusk i Karol Nawrocki, polscy politycy, w kolażu zdjęć. Tusk w garniturze i krawacie na fioletowym tle, Nawrocki w marynarce z białą koszulą. Ich postaci ilustrują spór o ustawę o kryptowalutach, o czym pisze Super Biznes.
  • Rząd wraca do prac nad ustawą o kryptowalutach, aby zaostrzyć przepisy i kary za oszustwa, co ma lepiej chronić inwestorów.
  • Projekt ustawy trafił do Stałego Komitetu Rady Ministrów, a Ministerstwo Finansów zapowiada surowsze kary za nielegalne działania na rynku.
  • Nowe regulacje mają dać KNF większe uprawnienia nadzorcze, co ma ograniczyć ryzyko oszustw.
  • Chcesz wiedzieć, jak nowe przepisy wpłyną na rynek kryptowalut w Polsce i czy zdołają ochronić inwestorów?

Minister finansów Andrzej Domański poinformował w środę na platformie X, że nowy projekt ustawy dotyczącej rynku kryptoaktywów został skierowany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To kolejna próba uporządkowania rynku, który od miesięcy budzi ogromne emocje i kontrowersje.

Jak podkreślił szef resortu, nowe przepisy mają skuteczniej chronić osoby inwestujące w kryptowaluty oraz zaostrzyć odpowiedzialność za oszustwa finansowe.

Zaostrzyliśmy odpowiedzialność za oszustwa zagrażające oszczędnościom Polaków na rynku kryptoaktywów – przekazał minister.

Polecany artykuł:

Sprawa Zondacrypto. Prokurator krajowy powołuje specjalny zespół śledczych

Ministerstwo Finansów chce surowszych kar

Według zapowiedzi rządu nowe regulacje mają uderzyć przede wszystkim w podmioty działające bez zezwoleń oraz osoby wykorzystujące niewiedzę inwestorów.

Premier Donald Tusk zapowiedział wcześniej, że projekt ponownie trafi do Sejmu, a jedną z najważniejszych zmian będzie właśnie zaostrzenie sankcji za nadużycia związane z rynkiem cyfrowych aktywów.

W poprzednich wersjach ustawy przewidywano między innymi:

  • do 5 mln zł grzywny i do 5 lat więzienia za nielegalne świadczenie usług związanych z kryptoaktywami,
  • do 10 mln zł grzywny za nielegalny obrót wybranymi tokenami.

Spór o przepisy trwa od miesięcy

To już trzecia próba przyjęcia ustawy. Dwie wcześniejsze wersje zostały zawetowane przez prezydenta Karola Nawrockiego. Strona prezydencka argumentowała, że proponowane przepisy są zbyt restrykcyjne i mogą prowadzić do nadmiernej kontroli internetu oraz ograniczania swobód obywatelskich.

Z kolei Ministerstwo Finansów oraz przedstawiciele rządu przekonywali, że brak regulacji tworzy niebezpieczne luki prawne i utrudnia skuteczną ochronę inwestorów.

KNF ma dostać nowe narzędzia

Projekt zakłada, że nadzór nad rynkiem będzie sprawowała Komisja Nadzoru Finansowego, która miałaby otrzymać możliwość:

  • blokowania ofert publicznych kryptoaktywów,
  • nakładania kar finansowych,
  • wpisywania podejrzanych stron internetowych do specjalnego rejestru.

Według rządu nowe uprawnienia mają ograniczyć ryzyko oszustw i zwiększyć przejrzystość rynku.

W tle głośna sprawa Zondacrypto

Powrót tematu ustawy zbiegł się z kontrowersjami wokół giełdy Zondacrypto. W ostatnich tygodniach media informowały o problemach z wypłatą środków oraz gwałtownym spadku rezerw bitcoinów platformy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Katowicach. Postępowanie dotyczy możliwego oszustwa klientów oraz prania pieniędzy. Badane są także wątki związane z rosyjskimi grupami przestępczymi. Dodatkowe pytania budzi fakt, że dostęp do części portfeli bitcoinowych ma posiadać zaginiony w 2022 roku Sylwester Suszek, założyciel dawnej giełdy BitBay.

Kryptowaluty pod coraz większym nadzorem

Nowe przepisy mają dostosować polskie prawo do unijnego rozporządzenia MiCA, które reguluje rynek kryptoaktywów w całej Unii Europejskiej. Rząd przekonuje, że celem zmian nie jest ograniczanie rynku kryptowalut, lecz zwiększenie bezpieczeństwa osób inwestujących własne oszczędności. Krytycy projektu obawiają się jednak zbyt dużej ingerencji państwa w sektor cyfrowych finansów. Powrót ustawy pokazuje, że rynek kryptoaktywów staje się dla państwa obszarem strategicznym – nie tylko z punktu widzenia inwestorów, ale także bezpieczeństwa finansowego i nadzoru nad przepływem kapitału.

EKG 2026 - Krzysztof Gawkowski, wicepremier, minister cyfryzacji
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy? Tak pracowano w PRL-u
Pytanie 1 z 15
Jak brzmiało słynne powiedzenie o pracy w PRL z końca lat 60. XX wieku?
QUIZ PRL. Czy się stoi, czy się leży, trzy tysiące się należy. Tak pracowano w PRL-u
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Andrzej Domański
KRYPTOWALUTY
MINISTERSTWO FINANSÓW